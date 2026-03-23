Íme a lehallgatási botrány főszereplője: Amerikában képezhették Panyi Szabolcsot

Panyi Szabolcs újságíró amerikai képzésben részesült az Arizona State Universityn oknyomozó újságírás szakirányon, ösztöndíjat kaphatott az amerikai külügyminisztériumtól, és kapcsolatba kerülhetett demokrata adminisztrációs személyekkel, például Anne Neubergerrel – írja a Magyar Nemzet.

Korábban részt vehetett a Transparency International mentorprogramjában, amely a Soros Nyílt Társadalom Alapítványhoz köthető. A cikk kiemeli, hogy egy a Mandinerhez eljuttatott hangfelvételen Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, ami lehetővé tette a miniszter beszélgetéseinek figyelését.

Panyi a felvétel nyilvánosságra kerülése után elismerte, hogy ő hallható rajta.

Ugyanakkor hangsúlyozta saját Facebook-posztjában, hogy nem ő adta ki a számot lehallgatás céljából, hanem újságírói munkája részeként egyeztetett forrásokkal, és évek óta gyűjti az anyagot a Szijjártó–Lavrov-kapcsolatokról, amit szerinte a The Washington Post is megírt.

A most kirobbant lehallgatási botrány kapcsán a Mandiner rámutatott: Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza Párt külügyi szakértőjével. Sőt, olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Orbán Anita azonban ezt tagadta, szerinte sem Panyival, sem más újságírókkal nem egyeztet személyügyi kérdésekről.