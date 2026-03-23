Deviza
EUR/HUF387,45 -1,39% USD/HUF334 -1,7% GBP/HUF448,23 -1,08% CHF/HUF424,45 -1,61% PLN/HUF91 -1,04% RON/HUF76,05 -1,51% CZK/HUF15,85 -1,25% EUR/HUF387,45 -1,39% USD/HUF334 -1,7% GBP/HUF448,23 -1,08% CHF/HUF424,45 -1,61% PLN/HUF91 -1,04% RON/HUF76,05 -1,51% CZK/HUF15,85 -1,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 647,44 +0,44% MTELEKOM2 025 +0,75% MOL3 914 -0,05% OTP36 250 +0,83% RICHTER11 760 +0,17% OPUS490 -1,11% ANY7 160 0% AUTOWALLIS157 +2,61% WABERERS4 800 -1,84% BUMIX9 270,18 +0,43% CETOP4 069,25 +0,53% CETOP NTR2 549,64 +0,53% BUX122 647,44 +0,44% MTELEKOM2 025 +0,75% MOL3 914 -0,05% OTP36 250 +0,83% RICHTER11 760 +0,17% OPUS490 -1,11% ANY7 160 0% AUTOWALLIS157 +2,61% WABERERS4 800 -1,84% BUMIX9 270,18 +0,43% CETOP4 069,25 +0,53% CETOP NTR2 549,64 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lehallgatás
Európai Bizottság
Orbán Viktor

Megszólaltak Ursula von der Leyenék Szijjártó Péter lehallgatási botrányáról: váratlan nyilatkozatot tettek – "Nincsen bizonyíték"

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy nincsenek konkrét bizonyítékok, az ügy csupán feltételezés. A lehallgatási botránnyal kapcsolatban egyelőre nem indul eljárás.
VG
2026.03.23, 16:42
Frissítve: 2026.03.23, 16:46

A lehallgatási botrány részletei ismeretlenek. Az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalása szerint egyelőre csak feltételezésekről van szó, a konkrét kérdések megválaszolásához pedig tisztázni kell az állítólagos kiszivárogtatási ügy körülményeit.

Váratlan fordulat: megszólaltak Von der Leyenék a lehallgatási botrány kapcsán

Az Európai Bizottság szóvivője szerint egyelőre csak feltételezésekről van szó azokban a sajtóértesülésekben, amelyek szerint a magyar külügyminiszter uniós egyeztetések tartalmát osztotta meg orosz partnerével, ezért az ügy alapos feltárásához idő kell.

Az Európai Bizottság álláspontja a lehallgatási botrány kapcsán

„A jelentések, amelyek szerint a magyar külügyminiszter állítólag zárt ajtók mögött zajló miniszteri szintű tanácsi megbeszélések tartalmát továbbította orosz kollégájának, rendkívül aggasztóak” − mondta hétfő reggel Anita Hipper szóvivő a testület sajtótájékoztatóján, majd arról is beszélt, hogy a tagállamok közötti, valamint az intézmények és a tagállamok közötti bizalmi viszony alapvető az Európai Unió működéséhez, ezért a bizottság szeretné megismerni a magyar kormány álláspontját.

A szóvivő arról is beszélt, hogy egyelőre nem terveznek további lépéseket, és vizsgálatot sem indítanak, jelenleg a magyar fél válaszára várnak.  Több kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy szigorítják-e a biztonsági szabályokat, illetve történt-e szabálysértés a tanácsi üléseken.

Egyelőre csak feltételezésekről van szó, ezért a konkrét kérdések megválaszolásához előbb tisztázni kell az ügy körülményeit, a tanács üléseire vonatkozó részletszabályokról pedig az illetékes intézményt kell kérdezni 

− mondta Hipper.

Az Európai Bizottság további részleteket egyelőre nem kíván közölni az ügyről, és továbbra is a magyar kormány hivatalos állásfoglalását várja − olvasható a közleményben.

Orbán Viktor is kifejtette véleményét

A kormányfő súlyos ügynek nevezte Szijjártó Péter állítólagos lehallgatását, és további információkra vár az esettel kapcsolatban. Orbán Viktor szerint a történtek átlépnek minden létező vörös vonalat, és úgy véli, politikai érdekek húzódhatnak az ügy mögött. Arról is beszélt, hogy egy szuverén ország belügyeibe történő beavatkozás súlyos dolog.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
