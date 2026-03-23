Megszólaltak Ursula von der Leyenék Szijjártó Péter lehallgatási botrányáról: váratlan nyilatkozatot tettek – "Nincsen bizonyíték"

A lehallgatási botrány részletei ismeretlenek. Az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalása szerint egyelőre csak feltételezésekről van szó, a konkrét kérdések megválaszolásához pedig tisztázni kell az állítólagos kiszivárogtatási ügy körülményeit.

Váratlan fordulat: megszólaltak Von der Leyenék a lehallgatási botrány kapcsán

Az Európai Bizottság szóvivője szerint egyelőre csak feltételezésekről van szó azokban a sajtóértesülésekben, amelyek szerint a magyar külügyminiszter uniós egyeztetések tartalmát osztotta meg orosz partnerével, ezért az ügy alapos feltárásához idő kell.

Az Európai Bizottság álláspontja a lehallgatási botrány kapcsán

„A jelentések, amelyek szerint a magyar külügyminiszter állítólag zárt ajtók mögött zajló miniszteri szintű tanácsi megbeszélések tartalmát továbbította orosz kollégájának, rendkívül aggasztóak” − mondta hétfő reggel Anita Hipper szóvivő a testület sajtótájékoztatóján, majd arról is beszélt, hogy a tagállamok közötti, valamint az intézmények és a tagállamok közötti bizalmi viszony alapvető az Európai Unió működéséhez, ezért a bizottság szeretné megismerni a magyar kormány álláspontját.

A szóvivő arról is beszélt, hogy egyelőre nem terveznek további lépéseket, és vizsgálatot sem indítanak, jelenleg a magyar fél válaszára várnak. Több kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy szigorítják-e a biztonsági szabályokat, illetve történt-e szabálysértés a tanácsi üléseken.

Egyelőre csak feltételezésekről van szó, ezért a konkrét kérdések megválaszolásához előbb tisztázni kell az ügy körülményeit, a tanács üléseire vonatkozó részletszabályokról pedig az illetékes intézményt kell kérdezni

− mondta Hipper.

Az Európai Bizottság további részleteket egyelőre nem kíván közölni az ügyről, és továbbra is a magyar kormány hivatalos állásfoglalását várja − olvasható a közleményben.

Orbán Viktor is kifejtette véleményét

A kormányfő súlyos ügynek nevezte Szijjártó Péter állítólagos lehallgatását, és további információkra vár az esettel kapcsolatban. Orbán Viktor szerint a történtek átlépnek minden létező vörös vonalat, és úgy véli, politikai érdekek húzódhatnak az ügy mögött. Arról is beszélt, hogy egy szuverén ország belügyeibe történő beavatkozás súlyos dolog.