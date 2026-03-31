Ennyi volt a NATO-nak, Trumpnak elege lett, megszűnhet az egész: „hatalmas csalódás”

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio szerint a washingtoni vezetés felülvizsgálhatja a NATO-val fenntartott kapcsolatát, miután véget ér az amerikai–izraeli–iráni háború. Rubio kiábrándítónak nevezte, hogy a szövetség szerinte nem támogatta kellőképpen az Egyesült Államokat a közel-keleti konfliktusban.

Rubio élesen bírálta azokat a NATO-tagországokat, amelyek megtagadták az amerikai csapatoknak a katonai bázisok használatát. Ez a kritika illeszkedik Donald Trump elnök korábbi kijelentéseihez, aki gyáváknak nevezte a tagállamokat és papírtigrisnek titulálta a NATO-t. „Az elnök és az országunk kénytelen lesz áttekinteni ezt az egészet, amint a művelet véget ér” – mondta Rubio az Al Jazeera televíziónak adott interjúban.

Az Egyesült Államok nélkül nincs NATO

– fogalmazott Rubio, aki szenátorként korábban maga is támogatta a szövetséget. „Egy szövetségnek mindkét félnek előnyösnek kell lennie, nem lehet egyirányú utca. Reméljük, hogy ezt helyre lehet hozni” – tette hozzá.

Rubio szerint a konfliktus lezárulta után lesz idő a NATO-val kapcsolatos kérdések alaposabb megvitatására.

A közel-keleti háború kiélezte a feszültségeket a NATO-n belül

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt légi csapásokat Irán ellen, amelyek katonai célpontokat, nukleáris létesítményeket és vezetőket vettek célba. Washington és Tel-Aviv a műveletet nem jelezte előre a NATO-szövetségeseknek, ami feszültséget okozott az atlanti szövetségen belül.

Válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős áremelkedést okozott az olaj- és gázpiacokon. Az amerikai vezetés ezt követően segítséget kért európai szövetségeseitől a szoros biztosításához és a logisztikai támogatásához.

Több NATO-tagállam azonban elutasította a kérést, mivel nem voltak bevonva a döntéshozatalba, és nem tekintik saját háborújuknak a konfliktust.

Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez az egyik legélesebb európai kritikusa Donald Trumpnak. Sánchez illegálisnak nevezte az Irán elleni amerikai–izraeli háborút, és határozottan elutasította azt a követelést, hogy Spanyolország a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékát fordítsa védelmi kiadásokra.