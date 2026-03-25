Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.

A cégvezetők egyetértenek: az amerikai olajtermelés addig nem nő jelentősen, míg nem maradnak tartósan magasak az olajárak / Fotó: AFP

A világ legnagyobb olajtermelői az Egyesült Államok (13,6 millió), Oroszország (9,9-10 millió), Szaúd-Arábia (9,5-10 millió), Kanada (4,9-5,2 millió), Irak (4,3-4,7 millió) és Kína (négymillió) hordós napi termeléssel. Közülük kettőt érint a közel-keleti válság és a Hormuzi-szoros zárlata: Irakot és Szaúd-Arábiát, bár utóbbi számára könnyebbség, hogy azon két ország közé tartozik, amelynek van olajvezetéke, amellyel kikerülhető a kulcsfontosságú vízi út.

Az amerikai termelés évek óta nagyjából azonos csúcson pörög.

Hiába ígért bővülő kitermelést Donald Trump, a kampányát dollármilliókkal támogató olajipari vállalatok beruházások helyett osztalékra költik a profitot.

Az amerikai olajtermelés növeléséhez tartósan száz dollár feletti olajár kellene

A hordónként 60 dollár körüli ár sem ösztönözte az amerikai palaolajcégeket a kitermelés növelésére – de nem fog a jelenlegi száz dollár feletti sem, hacsak nem marad ezen a szinten több mint egy negyedéven keresztül – mondták többen is az e heti houstoni energetikai konferencián, a CERAWeeken.

Ez pedig aggasztó hír a fogyasztóknak, akiket újabb energetikai válság sújt az ukrajnai háború okozta után, különösen mivel a palaolaj az az ágazat, amelyre gyakran számítanak a kínálati hiány pótlására, mivel viszonylag gyorsan képes nyersolajat termelni.

A Hormuzi-szoros lezárása az olaj ötödét tüntette el a piacról / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínálati hiány megvan, mivel a Hormuzi-szoros lezárása a világon felhasznált olaj ötödét tüntette el a piacról, az árak pedig 50 százalékkal emelkedtek.

Ennek ellenére például a ConocoPhillips jelenleg nem fontolgatja a termelés növelését – mondta a Reutersnek Nick Olds, a vállalat 48 projektjééért felelős ügyvezető alelnök, mert ehhez tartósan magasabb árakra lenne szükség.