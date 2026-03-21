Orbán Viktor: Trump győzelmével jobb hely lesz a nyugati világ

A magyar miniszterelnök a CPAC Hungary konferencia fő előadója, ahol hosszan méltatta a patrióta erőket. Orbán Viktor szerint Donald Trump győzelmével visszatért a normalitás a nyugati világba. Áprilisban győzni fog a Fidesz és azzal nemcsak Magyarországot védik meg, hanem beszakítják a progresszívek brüsszeli kapuját is.
Járdi Roland
2026.03.21, 11:06
Frissítve: 2026.03.21, 11:21

Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC konferenciáján, amiről a Magyar Nemzet tudósít.

Orbán Viktor: Trump győzelmével jobb hely lesz a nyugati világ / Fotó: Mirkó István 

A magyar kormányfő szerint visszaszorult a genderpropaganda és a woke, és büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét. továbbá újra igaz, ami természetes: 

az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye

A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti – tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is.

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás.

Argentína a jobboldali erők bástyája, Milei a rocksztár

Orbán Viktor elmondta,  Dél-Amerika a szemünk láttára vett jobboldali fordulatot: Rodrigo Paz nemzeti erőibe vették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét. „És itt van, illetve itt lesz Javier Milei barátunk. Üdvözöljük őt Budapesten” – emelte ki. Mint mondta:

Ma Argentína a jobboldali erők bástyája és Javier – mint látni fogják – a nyugati értékek globális rocksztárja.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást.

Méltatta Irakli Kobakizza miniszterelnököt, aki az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. 

Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai 

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst, Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét és Milorad Dodikot, aki a közelmúltig volt a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Szerinte ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. "Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem"- mondta.

A nyugati világ lelkéért zajlik a csata

Orbán serint még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve együtt elterveztük. 

Ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt 100 évében. Ennek az átrendeződésnek az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok. 

Az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ők a nyugati világ lelkéért dolgoznak. 

A nyugati világ lelkéért több szinten is folyik a küzdelem. Az egyetemeken, az akadémiákon, az egyházakban, sőt a gazdaságban is. Mi ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk

– mondta a kormányfő, aki hozzátette, ők azok, akik hisznek a saját népükben, ez köti össze őket. Mint mondta, sokáig azt hitték, nem érdemes együttműködni, de aztán ez megváltozott. Rájöttünk, hogyha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk – fogalmazott. Elismerte ugyanakkor, hogy a legnagyobb európai országokban még a baloldal az úr, még mindig ők alakítják az európai politikát.

Hangsúlyozta, mindig képesek megtartani a hatalmukat, "pedig igaza van az amerikai barátainknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát. Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés. Ezt hozta a politikájuk".

"Áprilisban győzni fogunk"

Orbán szerint Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat. És ez történik most az áprilisi választások előtt itt Magyarországon is nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel és ukránbarát kormány. 

Hát nem lesz, barátaim

–  mondta Orbán, hozzátéve, hgoy nekünk magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk. "A brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk".

A miniszterelök szerint minden eddiginél nagyobb a tét, mert „ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteni. Ez a mi küldetésünk, eljött a mi időnk” – zárta gondolatait Orbán Viktor. 

 

 

 

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
