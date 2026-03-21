Orbán Viktor: Trump győzelmével jobb hely lesz a nyugati világ

Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC konferenciáján, amiről a Magyar Nemzet tudósít.

A magyar kormányfő szerint visszaszorult a genderpropaganda és a woke, és büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét. továbbá újra igaz, ami természetes:

az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye

A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti – tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is.

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás.

Argentína a jobboldali erők bástyája, Milei a rocksztár

Orbán Viktor elmondta, Dél-Amerika a szemünk láttára vett jobboldali fordulatot: Rodrigo Paz nemzeti erőibe vették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét. „És itt van, illetve itt lesz Javier Milei barátunk. Üdvözöljük őt Budapesten” – emelte ki. Mint mondta:

Ma Argentína a jobboldali erők bástyája és Javier – mint látni fogják – a nyugati értékek globális rocksztárja.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást.

Méltatta Irakli Kobakizza miniszterelnököt, aki az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett.

Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst, Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét és Milorad Dodikot, aki a közelmúltig volt a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Szerinte ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. "Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem"- mondta.