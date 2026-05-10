Itt vannak Magyar Péter kormányának első döntései: a minisztériumokban és a veszélyhelyzetben is változás történt

Új minisztériumok jöttek létre, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről születtek döntések az új Országgyűlésben. A rendelkezések már meg is jelentek a Magyar Közlönyben, amelyből kiderül, hogy összesen tizenhat tárca lesz Magyar Péter megalakuló kormányában – számolt be a Magyar Nemzet.

Magyar Péter alakuló kormányában összesen tizenhat minisztérium működik majd, több tárca új néven vagy átszervezve folytatja munkáját / Fotó: Illyés Tibor

Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium a Belügyminisztériumból történő kiválással új tárcaként jött létre.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Energiaügyi Minisztériumból vált ki.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Kulturális és Innovációs Minisztériumból történő kiválással jön létre.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, továbbá

a Miniszterelnöki Kabinetiroda is a Miniszterelnökség alá fog tartozni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Agrárminisztérium Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Energiaügyi Minisztérium is új nevet kapott, mostantól Gazdasági és Energetikai Minisztériumként folytatja a tevékenységét.

Szintén új névvel jelenik meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, amely korábban Építési és Közlekedési Minisztériumként működött.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a továbbiakban Külügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Szintén új elnevezéssel folytatódik a munka a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, mostantól Tudományos és Technológiai Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

A felsoroltakon túl az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium változatlan névvel folytatja munkáját.

Új rendelkezés született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.

Ismert, 2022. november 1. napjával a most leköszönő Orbán-kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében. A jogszabály többek között rögzíti az üzemanyag-ellátással, illetve egyes mezőgazdasági termékek behozatalával, valamint a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos átmeneti szabályokat. A törvény május 14-én lép hatályba.