Itt a lista: ők az iráni háború abszolút nyertesei – szinte felrobbant az olajcégek és a bankok profitja

A közel-keleti háború miatti bizonytalanság és az, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, világszerte felhajtja a megélhetési költségeket. Az iráni háború azonban nemcsak gazdasági válságot okoz: egyes vállalatok rekordbevételeket értek el miatta. Ezek azok a cégek, amelyek alaptevékenysége háború idején jövedelmezőbb, vagy amelyeknek jó az energiaárak ingadozása – a BBC összeszedte azokat az iparágakat, amelyek kifejezetten örülnek annak, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Olaj- és gázipar

Mint arról számos alkalommal beszámoltunk, a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, ezek a szállítmányok azonban február végén gyakorlatilag leálltak. Emiatt az energiapiacokon erősen hullámzó ármozgások indultak el, amiből a világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatai közül több is megtömte a zsebét.

A fő nyertesek azok az európai olajóriások voltak, amelyek kereskedési üzletágakkal is rendelkeznek, így a hirtelen ármozgásokból is nyereséget tudtak elérni.

A BP nyeresége több mint kétszeresére, 3,2 milliárd dollárra, vagyis 2,4 milliárd fontra nőtt az év első három hónapjában, miután a cég szerint kereskedési részlege kivételes teljesítményt nyújtott.

A Shell szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat, amikor első negyedéves nyeresége 6,92 milliárd dollárra emelkedett.

Egy másik nemzetközi óriás, a TotalEnergies profitja csaknem harmadával, 5,4 milliárd dollárra ugrott 2026 első negyedévében, amit az olaj- és energiapiacok volatilitása hajtott.

Az amerikai ExxonMobil és Chevron eredményei ugyan csökkentek az előző év azonos időszakához képest a közel-keleti ellátási zavarok miatt, de mindkét cég felülmúlta az elemzői várakozásokat, és arra számítanak, hogy profitjuk tovább nő az év folyamán, mivel az olaj ára továbbra is jóval magasabb, mint a háború kitörésekor volt.

Bankszféra

A legnagyobb bankok közül többnek is megdobta a profitját az iráni háború.

A JP Morgan kereskedési üzletága rekordnak számító 11,6 milliárd dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, amivel a bank összességében története második legnagyobb negyedéves profitját könyvelhette el. A többi nagy banknál – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, és a JP Morgan – szintén jelentősen emelkedtek a profitok az év első negyedévében.

Összességében ezek a bankok 47,7 milliárd dollár nyereségről számoltak be 2026 első három hónapjára.

„A nagy kereskedési volumenek különösen a befektetési bankoknak, köztük a Morgan Stanleynek és a Goldman Sachsnek kedveztek” – mondta Susannah Streeter, a Wealth Club vezető befektetési stratégája.