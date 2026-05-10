Itt a lista: ők az iráni háború abszolút nyertesei – szinte felrobbant az olajcégek és a bankok profitja

Miközben a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása világszerte drágulást, ellátási zavarokat és bizonytalanságot okoz, több iparág rekordprofitot termel a válságból. Az olaj- és gázipari óriások, a nagybankok, a hadiipari beszállítók és a megújulóenergia-cégek is azok közé tartoznak, amelyek kifejezetten nyertesei lettek az iráni háborúnak.
2026.05.10, 12:36

A közel-keleti háború miatti bizonytalanság és az, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, világszerte felhajtja a megélhetési költségeket. Az iráni háború azonban nemcsak gazdasági válságot okoz: egyes vállalatok rekordbevételeket értek el miatta. Ezek azok a cégek, amelyek alaptevékenysége háború idején jövedelmezőbb, vagy amelyeknek jó az energiaárak ingadozása – a BBC összeszedte azokat az iparágakat, amelyek kifejezetten örülnek annak, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Az olaj- és gázipari óriások, a nagybankok, a hadiipari beszállítók és a megújulóenergia-cégek is az iráni háború nyertesei
Az olaj- és gázipari óriások, a nagybankok, a hadiipari beszállítók és a megújulóenergia-cégek is az iráni háború nyertesei / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Olaj- és gázipar

Mint arról számos alkalommal beszámoltunk, a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, ezek a szállítmányok azonban február végén gyakorlatilag leálltak. Emiatt az energiapiacokon erősen hullámzó ármozgások indultak el, amiből a világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatai közül több is megtömte a zsebét.

A fő nyertesek azok az európai olajóriások voltak, amelyek kereskedési üzletágakkal is rendelkeznek, így a hirtelen ármozgásokból is nyereséget tudtak elérni.

  • A BP nyeresége több mint kétszeresére, 3,2 milliárd dollárra, vagyis 2,4 milliárd fontra nőtt az év első három hónapjában, miután a cég szerint kereskedési részlege kivételes teljesítményt nyújtott.
  • A Shell szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat, amikor első negyedéves nyeresége 6,92 milliárd dollárra emelkedett.
  • Egy másik nemzetközi óriás, a TotalEnergies profitja csaknem harmadával, 5,4 milliárd dollárra ugrott 2026 első negyedévében, amit az olaj- és energiapiacok volatilitása hajtott.
  • Az amerikai ExxonMobil és Chevron eredményei ugyan csökkentek az előző év azonos időszakához képest a közel-keleti ellátási zavarok miatt, de mindkét cég felülmúlta az elemzői várakozásokat, és arra számítanak, hogy profitjuk tovább nő az év folyamán, mivel az olaj ára továbbra is jóval magasabb, mint a háború kitörésekor volt.

Bankszféra

A legnagyobb bankok közül többnek is megdobta a profitját az iráni háború.

A JP Morgan kereskedési üzletága rekordnak számító 11,6 milliárd dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, amivel a bank összességében története második legnagyobb negyedéves profitját könyvelhette el. A többi nagy banknál – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, és a JP Morgan – szintén jelentősen emelkedtek a profitok az év első negyedévében.

Összességében ezek a bankok 47,7 milliárd dollár nyereségről számoltak be 2026 első három hónapjára.

„A nagy kereskedési volumenek különösen a befektetési bankoknak, köztük a Morgan Stanleynek és a Goldman Sachsnek kedveztek” – mondta Susannah Streeter, a Wealth Club vezető befektetési stratégája.

A nagy Wall Street-i hitelezőknek kedvezett, hogy megugrott a kereskedésre a kereslet: a befektetők igyekeztek megszabadulni a kockázatosabb részvényektől és kötvényektől, és pénzüket biztonságosabbnak tartott eszközökbe átcsoportosítani. A kereskedési volumeneket az is növelte, hogy a befektetők próbálták kihasználni a pénzügyi piacok volatilitását. Egyes befektetők az eszkalációtól tartva részvényeket adtak el, míg mások bevásároltak az esésben.

Hadiipar

Emily Sawicz, az RSM UK vezető elemzője szerint minden konfliktus egyik legközvetlenebb nyertese a védelmi ipar.

„A konfliktus rávilágított a légvédelmi képességek hiányosságaira, ami felgyorsította a rakétavédelembe, a drónelhárító rendszerekbe és a katonai hardverekbe irányuló beruházásokat Európában és az Egyesült Államokban.”

A háború emellett a kormányok számára szükségessé teszi a fegyverkészletek pótlását is, ami növeli a keresletet.

  • A többek között F–35-ös vadászgépekhez alkatrészeket gyártó BAE Systems csütörtöki kereskedési frissítésében azt közölte, hogy idén erős árbevétel- és profitnövekedésre számít. A vállalat szerint a világszerte erősödő „biztonsági fenyegetések” növelik a kormányzati védelmi kiadásokat, ami kedvező környezetet teremt a cég számára.
  • A világ három legnagyobb védelmi beszállítója közé tartozó Lockheed Martin, Boeing és Northrop Grumman egyaránt rekordnagyságú rendelésállományról számolt be 2026 első negyedévének végén.

A védelmi cégek részvényei azonban, amelyek az elmúlt években meredeken emelkedtek, március közepe óta visszaestek, mivel egyre többen tartanak attól, hogy a szektor túlértékelt.

Megújuló energia

Streeter szerint a konfliktus arra is rávilágított, hogy csökkenteni kell a fosszilis energiahordozóktól való függést. Ez „felpörgette az érdeklődést a megújulóenergia-szektor iránt”, még az Egyesült Államokban is, ahol a Trump-kormányzat népszerűvé tette a fosszilis energiahordozók fokozott használatát.

A háború miatt a megújulóenergia-beruházásokat egyre inkább a stabilitás és a sokkokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából tartják fontosnak.

  • Az egyik nyertes a floridai székhelyű NextEra Energy, amelynek részvényei idén eddig 17 százalékkal emelkedtek, ahogy a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a vállalat küldetése iránt.
  • A dán szélenergia-óriások, a Vestas és az Orsted szintén megugró profitokról számoltak be, ami azt mutatja, hogy az iráni háború következményei a megújulóenergia-cégeket is erősítik.
  • Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy nemrég azt mondta a BBC-nek, hogy a háború „hatalmas lökést” adott a napelemek és hőszivattyúk értékesítésének: a napelemeladások február vége óta 50 százalékkal nőttek.

A benzinárak megugrása az elektromos autók iránti keresletet is növelte, amiből különösen a kínai gyártók igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni.

