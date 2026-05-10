Friss kutatás: Orbán Viktor szövetségese toronymagasan vezet Ausztriában – "Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna"

A kormányzás jelenleg különösen nehéznek bizonyul az Osztrák Néppárt (ÖVP), a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a NEOS hárompárti koalíciója számára: a gyenge költségvetési adatok népszerűtlen megszorító intézkedéseket tesznek szükségessé, többszörös globális válságok és számos belpolitikai kérdés, például az egészségügyi és a hosszú távú ápolási rendszerek. A vasárnapi közvélemény-kutatások ugyanis nem sok jót ígérnek a kormánypárt számára – írja a Der Standrad.

Az osztrák kormánypártoknak egy előrehozott választás akár történelmi vereséget is hozhatna / Fotó: Pixabay

A Szabadságpárt (FPÖ) 2022 vége óta folyamatosan az első helyen áll a linzi székhelyű Market Institute vasárnapi közvélemény-kutatásaiban.

Csak a 2024-es Nemzeti Tanács-választások környékén sikerült az ÖVP-nek kissé csökkentenie a lemaradását a Szabadságpárttal szemben. A választások után azonban az FPÖ népszerűsége folyamatosan nőtt.

A Market legutóbbi, vasárnapi közvélemény-kutatásában

az FPÖ a szavazatok 36 százalékát,

az ÖVP 20 százalékát,

az SPÖ pedig 19 százalékát kapja,

a Neos ismét 9 százalékot szerez.

Az ÖVP és az SPÖ együttvéve csak alig több szavazatot kapna, mint az FPÖ. Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna. Az ő szempontjukból a koalíciónak végig kellene vinnie a törvényhozási ciklust, különben egy újabb történelmi vereség fenyegethet

– magyarázza David Pfarrhofer, a Market politikai kutatója.

A korábbi ÖVP-s parlamenti frakcióvezető, August Wöginger ellen hozott bírósági ítélet valószínűleg nem lesz pozitív hatással a kormány jövőbeli népszerűségi mutatóira. „Ez mindhárom kormánypárt számára teher. Természetesen elsősorban az ÖVP-vel kapcsolatos kérdés, de a két koalíciós partnert, az SPÖ-t és a NEOS-t is érinti.”

A kormánypártok leszerepelnének egy kancellárválasztáson is

Az osztrákok kancellárválasztáson is az FPÖ jelöltjére szavaznának a friss közvélemény-kutatás szerint. A Herbert Kickl vezette FPÖ a szavazatok 29 százalékát gyűjtené be egy most vasárnapi választáson. A jelenlegi pénzügyminiszter, Christian Stocker (ÖVP) ezzel szemben csak 17 százalékot szerezne, ami a legutóbbi Market-felméréshez képest 3 százalékpontos javítás. Ez vonatkozik Andreas Bablerre, az SPÖ pártelnökére is, aki a kancellárkérdésben most 11 százalékot érne el a korábbi 8 helyett.