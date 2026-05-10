Friss kutatás: Orbán Viktor szövetségese toronymagasan vezet Ausztriában – "Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna"

Tovább erősödik az osztrák FPÖ a friss közvélemény-kutatások szerint. A Szabadságpárt már 36 százalékon áll, miközben a kormányzó ÖVP–SPÖ–NEOS-koalíció népszerűsége jelentősen csökkent. A gyenge költségvetési helyzet, a megszorítások és a belpolitikai problémák miatt a hárompárti kormány egyre nehezebb helyzetben van, és egy előrehozott választás akár történelmi vereséget is hozhatna a kormánypártoknak.
2026.05.10, 11:30
Frissítve: 2026.05.10, 11:55

A kormányzás jelenleg különösen nehéznek bizonyul az Osztrák Néppárt (ÖVP), a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a NEOS hárompárti koalíciója számára: a gyenge költségvetési adatok népszerűtlen megszorító intézkedéseket tesznek szükségessé, többszörös globális válságok és számos belpolitikai kérdés, például az egészségügyi és a hosszú távú ápolási rendszerek. A vasárnapi közvélemény-kutatások ugyanis nem sok jót ígérnek a kormánypárt számára – írja a Der Standrad.

Az osztrák kormánypártoknak egy előrehozott választás akár történelmi vereséget is hozhatna / Fotó: Pixabay

A Szabadságpárt (FPÖ) 2022 vége óta folyamatosan az első helyen áll a linzi székhelyű Market Institute vasárnapi közvélemény-kutatásaiban. 

Csak a 2024-es Nemzeti Tanács-választások környékén sikerült az ÖVP-nek kissé csökkentenie a lemaradását a Szabadságpárttal szemben. A választások után azonban az FPÖ népszerűsége folyamatosan nőtt.

A Market legutóbbi, vasárnapi közvélemény-kutatásában 

  • az FPÖ a szavazatok 36 százalékát, 
  • az ÖVP 20 százalékát, 
  • az SPÖ pedig 19 százalékát kapja,
  • a Neos ismét 9 százalékot szerez. 

Az ÖVP és az SPÖ együttvéve csak alig több szavazatot kapna, mint az FPÖ. Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna. Az ő szempontjukból a koalíciónak végig kellene vinnie a törvényhozási ciklust, különben egy újabb történelmi vereség fenyegethet

– magyarázza David Pfarrhofer, a Market politikai kutatója.

A korábbi ÖVP-s parlamenti frakcióvezető, August Wöginger ellen hozott bírósági ítélet valószínűleg nem lesz pozitív hatással a kormány jövőbeli népszerűségi mutatóira. „Ez mindhárom kormánypárt számára teher. Természetesen elsősorban az ÖVP-vel kapcsolatos kérdés, de a két koalíciós partnert, az SPÖ-t és a NEOS-t is érinti.”

A kormánypártok leszerepelnének egy kancellárválasztáson is

Az osztrákok kancellárválasztáson is az FPÖ jelöltjére szavaznának a friss közvélemény-kutatás szerint. A Herbert Kickl vezette FPÖ a szavazatok 29 százalékát gyűjtené be egy most vasárnapi választáson. A jelenlegi pénzügyminiszter, Christian Stocker (ÖVP) ezzel szemben csak 17 százalékot szerezne, ami a legutóbbi Market-felméréshez képest 3 százalékpontos javítás. Ez vonatkozik Andreas Bablerre, az SPÖ pártelnökére is, aki a kancellárkérdésben most 11 százalékot érne el a korábbi 8 helyett.

Még majdnem három év van hátra a Nemzeti Tanács választásainak kampányáig – feltéve, hogy a hárompárti koalíció addig kitart. Tirolban és Felső-Ausztriában azonban már jövőre tartanak tartományi választásokat, az azután következő évben pedig Alsó-Ausztria, Karintia és Salzburg, valamint az elnökválasztás következik. A közvélemény próbája tehát hamarabb jön, mint ahogy a szövetségi kormány szeretné – mutatott rá az osztrák lap.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
