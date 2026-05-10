Hantavírus: a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén kötött ki vasárnap a "halálcirkáló"

Tenerifénél kezdik meg annak a luxus-óceánjárónak az evakuálását, amelyen az elmúlt napokban hantavírusjárvány tört ki. Az MV Hondius fedélzetén nyolcan betegedtek meg, hárman meghaltak a hantavírustól. A többi utast elővigyázatosságból magas kockázatú kontaktszemélynek minősítették, így csak tesztelés után engedik őket haza.
Németh Anita
2026.05.10, 09:13
Frissítve: 2026.05.10, 11:00

Megérkezett Tenerife partjaihoz, Granadilla kikötőjének közelébe vasárnap reggel az az óceánjáró, amelyen halálos hantavírusjárvány tört ki az elmúlt napokban – tudta meg a Reuters.

Az MV Hondius fedélzetén nyolcan betegedtek meg, hárman meghaltak a hantavírusban.
Az MV Hondius fedélzetén nyolcan betegedtek meg, hárman meghaltak a hantavírusban / Fotó: Mystic Stock Photography / Shutterstock

Az MV Hondius nevű luxus-óceánjáró valamennyi utasát elővigyázatosságból magas kockázatú kontaktszemélynek tekintik – közölte szombat késő este Európa közegészségügyi ügynöksége gyors tudományos állásfoglalásában.

A meg nem betegedett utasokat a spanyol egészségügyi hatóságok letesztelik, és a továbbra is egészségeseket kisebb hajókkal partra, majd a közeli sziget mintegy tíz percre található fő repülőterére szállítják őket, ahol felszállnak a saját országukba tartó repülőgépekre.

A kormánytisztviselők szombati tájékoztatása szerint elsőként a spanyol állampolgárok szállhatnak partra, őket csoportokban követik a más nemzetiségű utasok. A legénységből harmincan a fedélzeten maradnak, majd Hollandiába hajóznak, ahol a járművet fertőtlenítik.

A hajó szerdán indult Spanyolország felé a Zöld-foki-szigetek partjaitól, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió felkérte az országot, hogy irányítsa az utasok evakuálását a hantavírusjárvány észlelése után.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szombat este érkezett Tenerifére, a Kanári-szigetekre, Spanyolország belügyminiszterével, egészségügyi miniszterével és területpolitikáért felelős miniszterével együtt, hogy koordinálják a hajó érkezését.

A WHO pénteken közölte, hogy nyolcan betegedtek meg, közülük hárman meghaltak: egy holland házaspár és egy német állampolgár. A szervezet szerint hat embernél igazolták a vírusfertőzést, további két eset pedig gyanús.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is átadható. A WHO szerint a tágabb lakosságra nézve a kockázat alacsony, a hajó utasai és legénysége számára azonban mérsékelt.

Döbbenet: szétszóródtak a világ minden tájára a hantavírussal fertőzött hajó utasai – beindult a reménytelen keresés utánuk

Több országot érintő egészségügyi riasztássá nőtt a hantavírus-fertőzések ügye az MV Hondius nevű óceánjáró körül. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtöki közlése szerint öt igazolt fertőzést azonosítottak a hajóhoz köthető személyek körében, miközben az érintett országok hatóságai gyors ütemben próbálják felkutatni és megfigyelés alá vonni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal – tájékoztatott lapunk csütörtökön.

A fertőzésgyanús vagy megfigyelés alatt álló utasok esetei már Európától Észak-Amerikán át Ázsiáig több országban is megjelentek. Hollandiába három embert szállítottak kezelésre az üzemeltető tájékoztatása szerint: egy brit állampolgárt, egy 65 éves német férfit és egy 41 éves holland legénységi tagot. Közülük ketten súlyos állapotban vannak, míg a harmadik evakuált személynek nincsenek tünetei, de szintén orvosi ellátásban részesül. 

Emellett egy holland kormányzati szóvivő arról tájékoztatta a CNN-t, hogy egy nő amszterdami kórházba ment vizsgálatra, miután lehetséges kitettsége volt a hajóhoz kapcsolódóan. Holland sajtóértesülések szerint a nő a KLM légitársaság személyzetének tagja, és kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki múlt hónapban Dél-Afrikában halt meg. Ha a tesztje pozitív lesz, ő lehet az első olyan fertőzött, aki nem utasként kapcsolódik az esethez.

Dél-Afrikában egy brit állampolgár áll intenzív kezelés alatt egy johannesburgi magánegészségügyi intézményben. A férfi április 27-én lett rosszul a hajón, majd átszállították a szárazföldre. Ő a második igazolt hantavírusos eset, állapota az Egészségügyi Világszervezet szerint javul.

Svájcban is kezelnek egy beteget. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerdán közölte, hogy egy utas, aki a hajó elhagyása után tért vissza Svájcba, pozitív tesztet produkált, és Zürichben kap ellátást.

