Hantavírus: a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén kötött ki vasárnap a "halálcirkáló"

Megérkezett Tenerife partjaihoz, Granadilla kikötőjének közelébe vasárnap reggel az az óceánjáró, amelyen halálos hantavírusjárvány tört ki az elmúlt napokban – tudta meg a Reuters.

Az MV Hondius fedélzetén nyolcan betegedtek meg, hárman meghaltak a hantavírusban

Az MV Hondius nevű luxus-óceánjáró valamennyi utasát elővigyázatosságból magas kockázatú kontaktszemélynek tekintik – közölte szombat késő este Európa közegészségügyi ügynöksége gyors tudományos állásfoglalásában.

A meg nem betegedett utasokat a spanyol egészségügyi hatóságok letesztelik, és a továbbra is egészségeseket kisebb hajókkal partra, majd a közeli sziget mintegy tíz percre található fő repülőterére szállítják őket, ahol felszállnak a saját országukba tartó repülőgépekre.

A kormánytisztviselők szombati tájékoztatása szerint elsőként a spanyol állampolgárok szállhatnak partra, őket csoportokban követik a más nemzetiségű utasok. A legénységből harmincan a fedélzeten maradnak, majd Hollandiába hajóznak, ahol a járművet fertőtlenítik.

A hajó szerdán indult Spanyolország felé a Zöld-foki-szigetek partjaitól, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió felkérte az országot, hogy irányítsa az utasok evakuálását a hantavírusjárvány észlelése után.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szombat este érkezett Tenerifére, a Kanári-szigetekre, Spanyolország belügyminiszterével, egészségügyi miniszterével és területpolitikáért felelős miniszterével együtt, hogy koordinálják a hajó érkezését.

A WHO pénteken közölte, hogy nyolcan betegedtek meg, közülük hárman meghaltak: egy holland házaspár és egy német állampolgár. A szervezet szerint hat embernél igazolták a vírusfertőzést, további két eset pedig gyanús.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is átadható. A WHO szerint a tágabb lakosságra nézve a kockázat alacsony, a hajó utasai és legénysége számára azonban mérsékelt.

