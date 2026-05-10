Németország nyolcvan évvel a második világháború után Európa legerősebb hadseregét építi – és most Trumpnak könyörög a félelmetes rakétákért

Egyre több jel utal arra, hogy véget ért a második világháború óta fennálló világrend, amelyben szokatlan válaszok születnek. Kína felemelkedése, az orosz–ukrán háború, illetve Donald Trump külpolitikai törekvései miatt folyamatosan gyengülnek a transzatlanti kapcsolatok. Ennek a gazdaságban és a vámháború mellett a védelempolikában van leginkább látványos következménye, Európának ugyanis önálló szereplőként kell magát meghatároznia. Németország pedig ismét a katalizátora lehet a folyamatnak, amelynek végén Európa legerősebb hadseregét építheti fel néhány éven belül.

Németország nyolcvan évvel a második világháború után Európa legerősebb hadseregét építi – most Trumpnak könyörög a félelmetes rakétákért

Pedig a második világháború után teljes egyetértés volt a tengerentúlon és Európában, hogy soha nem fordulhat elő, ami a világégéshez vezetett. Így Németország sohasem nyerheti vissza katonai erejét, helyette az Amerikai Egyesült Államok szavatolta Európa biztonságát. Azonban ma már ennek vége, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy éppen most készül egy nagy fegyvervásárlásra Németország.

Miután az Egyesült Államok lemondta a Tomahawk rakéták németországi telepítésére vonatkozó terveit, a német kormány állítólag az Egyesült Államokhoz kíván fordulni ezeknek a cirkálórakétáknak a megvásárlása érdekében.

A kormány abban reménykedik, hogy ráveszi az amerikai kormányt, hogy adja el a fegyvereket a hozzájuk tartozó földi telepítésű Typhon rakétaindító rendszerrel együtt

– jelentette vasárnap a Financial Times bennfentesekre hivatkozva, amiről a Die Presse is beszámolt. Boris Pistorius német védelmi miniszter Washingtonba utazik, hogy lobbizzon a nagy hatótávolságú rakétarendszerek megvásárlásáért. Németország tavaly júliusban hivatalos kérelmet nyújtott be a Typhon rendszer megvásárlására. Az újság szerint az Egyesült Államok a mai napig nem válaszolt.

Pistorius amerikai látogatása azonban attól függ, hogy sikerül-e megszerveznie egy találkozót amerikai kollégájával, Pete Hegsethszel.

Ez nem tekinthető biztosnak, ami a Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár közötti, az iráni atomalku miatt romló kapcsolatokra vezethető vissza.

Miután az Egyesült Államok visszautasította a Tomahawk rakéták telepítését, Pistorius a védelmi képességekben mutatkozó hiányosságról beszélt. Szerinte meg kell vizsgálni, hogyan lehetne ezt a hiányt betölteni. A cirkálórakéták átmeneti megoldásnak számítanak, amíg Európa ki nem fejleszti a saját rendszereit – a Tomahawk egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta. A megállapodás esélyét azonban csökkenti, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma februárban bejelentette: hétéves szerződést írt alá a Raytheon védelmi beszállítóval a termelés bővítésére, miután az amerikai készletek jócskán megcsappantak az Iránnal folytatott háború miatt.