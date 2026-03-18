Pétfürdőn mutatták be a magyar-amerikai együttműködés új aranykoronáját - akkora, hogy alig látni a végét

A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepette Donald Trump amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energia importját Magyarország számára – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pétfürdőn.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Huntsman Corporation Hungary Zrt. beruházásának átadóján tudatta, hogy az amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1,2 milliárd forint támogatást nyújtott, így betonbiztossá téve százötven munkahelyet a településen.

„Új berendezések, tízezer négyzetméter új gyártóterület. Ez azt jelenti, hogy az energiahatékonysághoz és a szigetelésekhez, az autóiparhoz szükséges anyagok előállításának kapacitása 40 százalékkal nőtt” – mondta. Kitért arra is, hogy a cég szinte teljesen a nemzetközi piacra termel, illetve hogy az itteni csapat az egész csoport kutatás-fejlesztési portfóliójában fontos szerepet játszik.

Új aranykor kezdődött a magyar–amerikai együttműködésben

Üdvözölte, hogy Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor kezdődött a magyar–amerikai együttműködésben, amely a két ország vezetőinek személyes barátságán alapul, és amelynek nyomán Magyarország fenn tudta eddig tartani az alacsony energiaárakat.

„Az amerikai elnök személyesen engedélyezte az orosz kőolaj és földgáz további vásárlását Magyarország számára. Értik a helyzet fonákságát. Az amerikai elnök engedélyezi az olcsó orosz energia felhasználását Magyarország számára, Brüsszel meg meg akarja tiltani” – jegyezte meg.

Rámutatott, hogy Veszprém vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben a két és félszeresére emelkedett, megközelítve az évi 2000 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség 3 százalékra esett, ami annak is köszönhető, hogy

ez idő alatt 95 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással több mint 400 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.