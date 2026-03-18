Magyarországot választotta a világ egyik legnagyobb gépgyártója: még soha nem nyitott ilyen üzemet – meglesz a 10 ezer új munkahely a térségben

A Zoomlion kínai nehézgépgyártó 43 milliárd forint értékben építi meg első európai intelligens üzemét Tatabányán, aminek a nyomán nagyjából nyolcszáz új munkahely jön majd létre – jelentette be a helyszínen szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter: mintegy nyolcszáz új munkahelyet teremt a kínai Zoomlion beruházása Tatabányán / Fotó: Kovács Attila / MTI

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Zoomlion beruházásához kapcsolódó első ütem átadásán arról számolt be, hogy a kínai építőipari nehézgépgyártó összeszerelő és gépfestő üzemet épít a városban több mint 43 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcszáz új munkahely létrejöttét.

A miniszter kifejtette, hogy a tatabányai létesítmény a cég első európai intelligens gyártóbázisa lesz, amely komoly fejlődési lehetőséget jelent majd a magyar kis- és közepes vállalkozások számára is, ugyanis a beszállítók 70 százaléka helyi. Kiemelte, hogy a beruházás is jól bizonyítja, hogy a 2024-ben megkötött magyar–kínai kiemelt stratégiai együttműködés a gazdaság terén is érvényesül, és ebből hazánk igen sokat profitál.

Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság fejlődésében kulcsszerepet játszanak a kínai vállalatok, amelyeknek mára Magyarország vált az első számú európai beruházási célpontjává.

Tíz év alatt tízezer munkahely Tatabánya környékén

„A tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások 30 százaléka Magyarországra érkezett, és ezen beruházásokat rendre a nyugat-európai vetélytársakkal szemben sikerült elnyerni. Mára a második legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon a kínai vállalatok teszik ki. Az elmúlt tíz év folyamán nyolcvan nagy kínai vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, amelyek összesen ötvenezer munkahelyet biztosítanak a magyar emberek számára” – sorolta a tárcavezető, aki kitért arra is, hogy az utóbbi tíz év során 51 nagyberuházás valósult meg, körülbelül 470 milliárd forint értékben Tatabányán és környékén állami támogatással, mintegy tízezer munkahelyet biztosítva.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból, és meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.