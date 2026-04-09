EUR/HUF377,79 +0,3% USD/HUF323,62 +0,16% GBP/HUF433,65 +0,22% CHF/HUF408,83 +0,16% PLN/HUF88,72 +0,22% RON/HUF74,17 +0,31% CZK/HUF15,48 +0,23%
BUX127 573,17 -1,66% MTELEKOM2 222 -0,45% MOL3 974 -0,6% OTP38 860 -2,16% RICHTER12 390 -1,61% OPUS430,5 -4,07% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 871,14 -1,61% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 692,74 -0,39%
Véget ért a nemzeti petíció, Orbán Viktor fontos üzenetet küldött: „rekordszámban elutasítottuk az olajblokádot és a háború finanszírozását”

Lezárult az ukrajnai háborúról szóló nemzeti petíció, amelynek eredményeit már összesítik. A nemzeti petíció kapcsán Orbán Viktor azt közölte, hogy a válaszadók rekordszámban utasították el az olajblokádot és a háború finanszírozását. A miniszterelnök szerint a következő lépés, hogy a választók döntésükkel is megerősítsék a nemzeti petíción adott válaszukat a parlamenti választásokon.
2026.04.09, 11:23
Frissítve: 2026.04.09, 11:47

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy lezárták az ukrajnai háborúval kapcsolatos nemzeti petíciót, melynek eredményeit a következő napokban összesítik. A kormányfő értelmezése szerint már most látszik, hogy a válaszadók „rekordszámban” utasították el az olajembargót és a háború finanszírozását – ez az állítás azonban nemcsak politikai üzenet, hanem a közelgő választás kampányának egyik központi eleme is, melynek gazdasági és energiapiaci következményei is lehetnek.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő azt írta, hogy a petíció eredményeit jelenleg összesítik, ugyanakkor már most látható, hogy a válaszadók rekordszámban utasították el az olajblokádot és a háború finanszírozását. Hozzátette: a munka felét elvégezték, de a másik fele még hátravan. Orbán Viktor a bejegyzésben arra kérte a választókat, hogy a vasárnapi szavazáson a Fidesz–KDNP-re adják le voksukat. Mint fogalmazott, 

olyan kormányra van szükség, amely érvényt szerez az emberek akaratának.

A miniszterelnök szerint a cél, hogy ne engedjék a magyarok pénzét Ukrajnába, „letörjék az olajblokádot”, és megvédjék Magyarország energiabiztonságát. A poszt zárásaként úgy fogalmazott: a Fidesz a biztos választás.

Január végén indult a nemzeti petíció, melyben az volt a fő kérdés, hogy Magyarország belesodródjon-e a háborúba, vagy megmaradjon a béke és a nemzeti érdek talaján. A kabinetnek jelentős tapasztalata van abban, hogy válságos időkben kikérje a magyarok véleményét. A nemzeti konzultációk, véleménynyilvánító szavazások és népszavazások során rendre világos társadalmi felhatalmazás született a kormány politikájához. Ez az egységes álláspont pedig erős tárgyalási pozíciót biztosított Magyarország számára Brüsszelben is.

A miniszterelnök akkor arra is figyelmeztetett: ha Ukrajna jelenleg az Európai Unió tagja lenne, az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Megfogalmazása szerint Ukrajnát beengedni az EU-ba életveszélyes lépés lenne, amely folyamatos háborús kockázatot jelentene Magyarország számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
