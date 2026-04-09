Véget ért a nemzeti petíció, Orbán Viktor fontos üzenetet küldött: „rekordszámban elutasítottuk az olajblokádot és a háború finanszírozását”

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy lezárták az ukrajnai háborúval kapcsolatos nemzeti petíciót, melynek eredményeit a következő napokban összesítik. A kormányfő értelmezése szerint már most látszik, hogy a válaszadók „rekordszámban” utasították el az olajembargót és a háború finanszírozását – ez az állítás azonban nemcsak politikai üzenet, hanem a közelgő választás kampányának egyik központi eleme is, melynek gazdasági és energiapiaci következményei is lehetnek.

A kormányfő azt írta, hogy a petíció eredményeit jelenleg összesítik, ugyanakkor már most látható, hogy a válaszadók rekordszámban utasították el az olajblokádot és a háború finanszírozását. Hozzátette: a munka felét elvégezték, de a másik fele még hátravan. Orbán Viktor a bejegyzésben arra kérte a választókat, hogy a vasárnapi szavazáson a Fidesz–KDNP-re adják le voksukat. Mint fogalmazott,

olyan kormányra van szükség, amely érvényt szerez az emberek akaratának.

A miniszterelnök szerint a cél, hogy ne engedjék a magyarok pénzét Ukrajnába, „letörjék az olajblokádot”, és megvédjék Magyarország energiabiztonságát. A poszt zárásaként úgy fogalmazott: a Fidesz a biztos választás.

Január végén indult a nemzeti petíció, melyben az volt a fő kérdés, hogy Magyarország belesodródjon-e a háborúba, vagy megmaradjon a béke és a nemzeti érdek talaján. A kabinetnek jelentős tapasztalata van abban, hogy válságos időkben kikérje a magyarok véleményét. A nemzeti konzultációk, véleménynyilvánító szavazások és népszavazások során rendre világos társadalmi felhatalmazás született a kormány politikájához. Ez az egységes álláspont pedig erős tárgyalási pozíciót biztosított Magyarország számára Brüsszelben is.

A miniszterelnök akkor arra is figyelmeztetett: ha Ukrajna jelenleg az Európai Unió tagja lenne, az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Megfogalmazása szerint Ukrajnát beengedni az EU-ba életveszélyes lépés lenne, amely folyamatos háborús kockázatot jelentene Magyarország számára.