Elindult a nemzeti petíció: Orbán Viktor szerint megálljt parancsolhatunk Brüsszel háborús terveinek – a magyar érdek a tét

Ma indul a nemzeti petíció, a magyarok egyértelmű nemet mondhatnak Brüsszel háborús terveire és Ukrajna hosszú távú finanszírozására, azaz világos és egyértelműen állást foglalhatnak egy sorsdöntő kérdésben: Magyarország belesodródjon-e a háborúba, vagy megmaradjon a béke és a nemzeti érdek talaján. A kormány célja világos: megvédeni a magyar érdekeket, a rezsicsökkentést és az ország biztonságát.

Orbán Viktor szerint a nemzeti petícióval nemet lehet mondani a háborúra, az ukrán állam tízéves eltartására és a rezsiárak emelésére / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormány szerint Brüsszel egyre erőteljesebben tolja előre azokat a terveket, amelyek az orosz–ukrán háború további finanszírozásáról, Ukrajna hosszú távú eltartásáról és az ebből fakadó gazdasági terhek áthárításáról szólnak.

A választók a nemzeti petícióban mondhatják el a véleményüket

A kabinetnek jelentős tapasztalata van abban, hogy válságos időkben kikérje a magyarok véleményét. A nemzeti konzultációk, véleménynyilvánító szavazások és népszavazások során rendre világos társadalmi felhatalmazás született a kormány politikájához. Ez az egységes álláspont pedig erős tárgyalási pozíciót biztosított Magyarország számára Brüsszelben is.

A most induló nemzeti petíció három egyértelmű kérdésben kér döntést. Orbán Viktor szombaton, a kaposvári háborúellenes gyűlésen ismertette a pontokat:

nemet kell mondani az orosz–ukrán háború további finanszírozására;

nemet kell mondani Ukrajna tízéves pénzügyi támogatására a magyar adófizetők pénzéből;

és nemet kell mondani arra, hogy mindez a rezsiárak emelkedéséhez vezessen.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett: ha Ukrajna jelenleg az Európai Unió tagja lenne, az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Megfogalmazása szerint Ukrajnát beengedni az EU-ba életveszélyes lépés lenne, amely folyamatos háborús kockázatot jelentene Magyarország számára.

A petíciós ívek postázása ezen a héten megkezdődik, a dokumentumokat március 23-ig lehet visszaküldeni. Orbán Viktor közösségi oldalán röviden és tömören foglalta össze az üzenetet:

Nem fizetünk.

A kormány emlékeztetett: nem precedens nélküli, hogy sorsfordító helyzetekben az emberekhez fordul. Az elmúlt évek nemzeti konzultációi rendre magas részvétellel zajlottak. A gazdasági kérdésekről szóló konzultációkon 1,3–1,6 millióan mondtak véleményt, elsöprő többségben támogatva a kormány álláspontját, és elutasítva a megszorításokat, az adóemeléseket, valamint a gazdasági szuverenitás feladását.