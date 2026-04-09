Teljes a felfordulás a piacokon: a forint nem tud talpra állni, az OTP és a 4iG is mélyrepülésben – csak az olaj ára szárnyal
Szkeptikusak a befektetők az iráni háború gyors lezárásával kapcsolatban, a tegnap még hurráoptimista hangulatnak már nyoma sem volt a piacokon csütörtök délelőtt. Az amerikai–iráni tűzszünet meglehetősen törékenynek tűnik, a Hormuzi-szoroson pedig továbbra sem tudnak áthaladni az olajszállító tankerek. A tőzsdéken egyre méretesebbek a mínuszok, az olaj ára ismét az egekbe tört, a forint pedig szenved a devizapiacon.
A forint 2,5 éves csúcsról fordult le csütörtökön az euróval szemben, a kurzus 0,4 százalékkal gyengült délig, a szerdai szinthez képest pedig mintegy 1 százalékkal értékelődött le. Cikkünk írásakor 378 forint alatt jegyzik a közös európai pénzt.
A dollárhoz képest is jelentősen rontott a magyar pénz, itt azonban sikerült némileg korrigálni a reggeli, 0,6 százalékos mínuszt követően. A nap második felére ráfordulva 323,7-es szinten váltották az amerikai pénzt, 0,2 százalékkal drágábban.
A régiós devizák is jócskán elléptek a forint mellől: a cseh korona 0,3 százalékkal kerül többe, a lengyel zlotyt pedig 0,25 százalékkal magasabb árfolyamon váltják.
A forint számára nem kedvez a globális kockázatkerülés és a dollár erősödése az euróval szemben. Az Erste jegyzetében arról ír, hogy a vasárnapi országgyűlési választásokhoz közeledve erősödhet a volatilitás a hazai piacokon.
Utóbbi tetten érhető a hazai tőzsdén is, az előző napi óriási ralit követően eladói nyomás alá kerültek a hazai részvények. A BUX index 2 százalékkal 127 200 pont környékére zuhant vissza csütörtök délelőtt, közel tízmilliárd forintos forgalom mellett.
A blue chipek közül
- az OTP-t adják a leginkább, a bankpapír 2,8 százalékos esésnél jár.
- A Richter kurzusa 1,6 százalékkal süllyedt,
- a Mol részvényei 0,4 százalékkal kerültek lejjebb.
- A Magyar Telekom 0,5 százalékkal ereszkedik.
A BUX index tagjai közül a 4iG szerepel a leggyengébben, az informatikai, űr- és védelmi ipari társaság árfolyamát 8 százalékkal becsülték lejjebb a kereskedők.
Az európai tőzsdéken is az eladók vannak többségben, a német DAX 1,2 százalékos, a francia CAC 40 0,8 százalékos, a brit FTSE 100 pedig 0,3 százalékos mínuszt halmozott fel.
Az olajár eközben tör felfelé, hiszen továbbra is megoldatlan a kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal, a Hormuzi-szoros helyzete. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 3,4 százalékkal 97,9 dollárra emelkedett, az amerikai WTI hordója pedig ugyancsak 97,8 dollárnál jár, 3,6 százalékos drágulást követően.