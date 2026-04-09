Teljes a felfordulás a piacokon: a forint nem tud talpra állni, az OTP és a 4iG is mélyrepülésben – csak az olaj ára szárnyal

Szkeptikusak a befektetők az iráni háború gyors lezárásával kapcsolatban, a tegnap még hurráoptimista hangulatnak már nyoma sem volt a piacokon csütörtök délelőtt. Az amerikai–iráni tűzszünet meglehetősen törékenynek tűnik, a Hormuzi-szoroson pedig továbbra sem tudnak áthaladni az olajszállító tankerek. A tőzsdéken egyre méretesebbek a mínuszok, az olaj ára ismét az egekbe tört, a forint pedig szenved a devizapiacon.

A forint 2,5 éves csúcsról fordult le csütörtökön az euróval szemben, a kurzus 0,4 százalékkal gyengült délig, a szerdai szinthez képest pedig mintegy 1 százalékkal értékelődött le. Cikkünk írásakor 378 forint alatt jegyzik a közös európai pénzt.