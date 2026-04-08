A Panama-csatorna mint gazdasági erőforrás és geopolitikai törésvonal

A panamai nemzetgazdaság legfőbb erőforrása a Panama-csatorna, amely 1999-ben került teljesenaz ország irányítása alá. A csatorna ellenőrzésének átvétele után Panama erre építve kezdte megerősíteni szolgáltatásvezérelt gazdasági modelljét. A panamai növekedési modell lényege, hogy a csatorna nem önmagában termel bevételt, hanem a köré szervezett logisztikai, pénzügyi, kereskedelmi és egyre inkább energetikai szolgáltatásokon keresztül. Mára Panama Latin-Amerika egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága, 2000 óta átlagosan évi 6 százalék körüli a GDP-növekedése. A növekedést elsősorban a szolgáltatási szektor hajtja (GDP-nek kb. 65 százaléka), amelyben kiemelkedő a csatornára épülő ökoszisztéma és az erős pénzügyi szektor. Ugyanakkor az ország számos belső kihívással néz szembe, a fiskális és társadalmi feszültségek korlátozzák a mozgásteret.

A Panama-csatorna és a rá épülő gazdasági modell

A Panama-csatorna és a rá épülő szolgáltatások közvetlen és közvetett hatásaival a GDP közel ötödéhez járulnak hozzá. 1999 óta az államkasszába befizetett összegek megtöbbszöröződtek, 2023-ban rekordnak számító, több mint 2,5 milliárd dollárt utaltak át a költségvetésbe. A teljesítmény növelésére 2007 és 2016 között lezajlott 5,25 milliárd dollár értékű bővítési projektnek köszönhetően a csatorna kapacitása megduplázódott, és megnyílt az út a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítói előtt is. Ez most különösen az USA–Ázsia vonalon kulcsfontosságú a jelenlegi turbulens és volatilis energiakereskedelemben.

Ráadásul a Csatorna Hatóság 2025-ben egy újabb, versenyképesség-javító infrastrukturális projekt előkészítésébe kezdett. Egy 76 kilométeres, a csatorna mentén futó LPG-vezeték építésére 2026 első felében tervezi kiírni a pályázatot. Ez a panamai energiakorridor a tervek szerint az Egyesült Államokból Ázsiába tartó LPG-t szállítaná a csatorna egyik oldaláról a másikra, ezzel is csökkentve a csatorna leterheltségét. Panama a klasszikus tranzitszerepet energialogisztikai szolgáltatásokkal akarja bővíteni.

A panamai hubmodell másik pillére a pénzügyi szolgáltatási szektor és a szabadövezeti kereskedelem. Ezt kiegészítve a kormányzat a digitális és innovációs kapacitások erősítésével egy regionális digitális hub pozíció megteremtését is célul tűzte.

A gazdasági céloknak megfelelően a külgazdasági kapcsolatokat is igyekezett az állam diverzifikálni. Panama külgazdasági mintázata egyszerre mutat ázsiai exportfelfutást és tartós amerikai függést. 2024-ben a panamai export legnagyobb célpiacai Ázsiában voltak, a sorrend élén Kína, Japán és Dél-Korea állt, amit alapvetően döntően a rézérc húzott. Ezzel szemben az importoldalon a függés továbbra is jelentős az Egyesült Államoktól. 2024-ben a legnagyobb importforrás USA (kb. 2,42 milliárd dollár), a második Kína (kb. 2,15 milliárd dollár), miközben a szabadövezeti reexport a partnerstatisztikákat torzíthatja.