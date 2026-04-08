Fico nagy hírt jelentett be, Zelenszkij ettől elképed: újraindul az olajtermékek exportja

A Panama-csatorna mint gazdasági erőforrás és geopolitikai törésvonal

Miközben a világ figyelme az iráni háborúra és a Hormuzi-szorossal összefüggő kockázatokra összpontosít, látványos átrendeződés zajlik a világ másik kulcsfontosságú tengeri csomópontjánál is. A világtengeri áruforgalom 5-6 százalékát kezelő Panama-csatorna körüli kikötők, logisztikai hálózatok és kapcsolódó infrastruktúrák feletti ellenőrzés egyre inkább nagyhatalmi kérdéssé válik. Ez pedig éppen azt a panamai modellt helyezi nyomás alá, amely a csatornára építve regionális konnektivitási központtá tette az országot.
Horváth Marcell
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
45 perce
Szolgáltatás Panama-csatorna Egyesült Államok Kína Modell
A panamai nemzetgazdaság legfőbb erőforrása a Panama-csatorna, amely 1999-ben került teljesenaz ország irányítása alá. A csatorna ellenőrzésének átvétele után Panama erre építve kezdte megerősíteni szolgáltatásvezérelt gazdasági modelljét. A panamai növekedési modell lényege, hogy a csatorna nem önmagában termel bevételt, hanem a köré szervezett logisztikai, pénzügyi, kereskedelmi és egyre inkább energetikai szolgáltatásokon keresztül. Mára Panama Latin-Amerika egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága, 2000 óta átlagosan évi 6 százalék körüli a GDP-növekedése. A növekedést elsősorban a szolgáltatási szektor hajtja (GDP-nek kb. 65 százaléka), amelyben kiemelkedő a csatornára épülő ökoszisztéma és az erős pénzügyi szektor. Ugyanakkor az ország számos belső kihívással néz szembe, a fiskális és társadalmi feszültségek korlátozzák a mozgásteret.

A Panama-csatorna és a rá épülő gazdasági modell

A Panama-csatorna és a rá épülő szolgáltatások közvetlen és közvetett hatásaival a GDP közel ötödéhez járulnak hozzá. 1999 óta az államkasszába befizetett összegek megtöbbszöröződtek, 2023-ban rekordnak számító, több mint 2,5 milliárd dollárt utaltak át a költségvetésbe. A teljesítmény növelésére 2007 és 2016 között lezajlott 5,25 milliárd dollár értékű bővítési projektnek köszönhetően a csatorna kapacitása megduplázódott, és megnyílt az út a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítói előtt is. Ez most különösen az USA–Ázsia vonalon kulcsfontosságú a jelenlegi turbulens és volatilis energiakereskedelemben. 

Ráadásul a Csatorna Hatóság 2025-ben egy újabb, versenyképesség-javító infrastrukturális projekt előkészítésébe kezdett. Egy 76 kilométeres, a csatorna mentén futó LPG-vezeték építésére 2026 első felében tervezi kiírni a pályázatot. Ez a panamai energiakorridor a tervek szerint az Egyesült Államokból Ázsiába tartó LPG-t szállítaná a csatorna egyik oldaláról a másikra, ezzel is csökkentve a csatorna leterheltségét. Panama a klasszikus tranzitszerepet energialogisztikai szolgáltatásokkal akarja bővíteni.

A panamai hubmodell másik pillére a pénzügyi szolgáltatási szektor és a szabadövezeti kereskedelem. Ezt kiegészítve a kormányzat a digitális és innovációs kapacitások erősítésével egy regionális digitális hub pozíció megteremtését is célul tűzte.

A gazdasági céloknak megfelelően a külgazdasági kapcsolatokat is igyekezett az állam diverzifikálni. Panama külgazdasági mintázata egyszerre mutat ázsiai exportfelfutást és tartós amerikai függést. 2024-ben a panamai export legnagyobb célpiacai Ázsiában voltak, a sorrend élén Kína, Japán és Dél-Korea állt, amit alapvetően döntően a rézérc húzott. Ezzel szemben az importoldalon a függés továbbra is jelentős az Egyesült Államoktól. 2024-ben a legnagyobb importforrás USA (kb. 2,42 milliárd dollár), a második Kína (kb. 2,15 milliárd dollár), miközben a szabadövezeti reexport a partnerstatisztikákat torzíthatja. 

Panama amerikai kitettsége nemcsak kereskedelmi és infrastrukturális, hanem monetáris természetű is, ugyanis dolláralapú gazdaságként nincs önálló monetáris politikája. A külkereskedelmi nyitást a beruházási oldal is követi, a FDI 2024-ben elérte a 3,24 milliárd dollárt, többnyire Ázsiából érkezve. Összességében Panama exportpiacai Ázsiába nyíltak, de az import- és rendszerfenntartó, pénzügyi függés továbbra is amerikai maradt. 

Erre a gazdasági alapra épült rá a kínai nyitás, amelynek fordulópontja 2017 volt. A diplomáciai kapcsolatfelvételt követően Panama első latin-amerikai országként csatlakozott az Új Selyemúthoz. A kínai szereplők a panamai konnektivitási modell érzékeny pontjai felé nyitottak. A hongkongi székhelyű CK Hutchinson 1997 óta látta el Panama öt nagy kikötőjéből kettőnek az üzemeltetését, amit 2021-ben további 25 évvel meghosszabbítottak. 2018-ban egy kínai konzorcium nyert el egy 2,1 milliárd dolláros új csatornahíd-projektet. A Huawei regionális elosztóközpontot létesített, és aktívan részt vesz a panamai innovációs projektekben.

Panama mozgástere azonban az Egyesült Államoknak való kitettsége miatt korlátozott maradt, és ez 2025-ben látványosan megmutatkozott. 

2025 februárjában az amerikai külügyminiszter látogatását követően a panamai elnök felmondta a BRI-együttműködést, megkérdőjelezve annak előnyeit. Majd ezzel párhuzamosan került elő a hongkongi CK Hutchison kikötői érdekeltségeinek kérdése. 2025 márciusában a BlackRock jelentkezett egy 22,8 milliárd dollár értékű vásárlási ajánlattal, amivel átvette volna a CK Hutchison kikötői portfóliójának nagy részét. Ezt a tranzakciót a kínai hatóságok még megakadályozták, azonban a Panama-csatornában való kínai jelenlét visszaszorítása 2026 januárjában új lendületet kapott. A panamai legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek minősítette a CK Hutchison koncessziójának 2021-es meghosszabbítását. 

A döntés hivatalos közzétételét követően Panama lényegében átvette a kikötők feletti kontrollt, és új, átmeneti üzemeltetési rendet állított fel. Tizennyolc hónapra 41,9 millió dollárért megbízta a dán Maersk csoport tagját a Balboa kikötő átvételére, valamint szintén ebben az értékben a TIL Terminalst a Cristóbal terminál irányításával bízta meg. Ezzel közvetett módon mégis megjelent a konstrukcióban a BlackRock mint a TIL Terminals egyik részvényese. A lépés Peking részéről heves diplomáciai reakciókat váltott ki, és a CK Hutchinson is jogi lépéseket helyezett kilátásba. Mindez azt jelzi, hogy a kikötői üzemeltetés ma már nem pusztán kereskedelmi, hanem stratégiai befolyási kérdés is a csatorna körüli logisztikai értékláncban.

Panama növekedési modellje a konnektivitásra, a csatorna köré szervezett szolgáltatásokra és a külső partnerek bevonására épült. Az új geopolitikai korszakban azonban Panama erős amerikai kitettsége látványosan szűkíti a diverzifikáció mozgásterét. A mostani átrendeződés azt mutatja, hogy a csatorna körüli kritikus infrastruktúrák felett a geopolitikai logika egyre inkább felülírja a tisztán gazdasági racionalitást. Ezért a Panama-csatorna körüli geopolitikai versengés túlmutat a térségen, a globális kereskedelem működését is érdemben befolyásolhatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
