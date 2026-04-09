Véget ért a tündérmese, újra 100 dollárnál az olajárak – borús képet vázoltak a szakértők a ránk váró árakról

Miután szerdán az iráni tűzszünet hírére hatalmasat zuhantak az olajárak, csütörtök délelőtt újra felfelé megy a menet, az északi-tengeri Brent hordója 3,3 százalékkal 97,85 dollárra, míg az amerikai WTI 3,5 százalékkal, 97,68 dollárra drágult.

Csak néhány tanker tudott átkelni a Hormuzi-szoroson, újra emelkednek az olajárak / Fotó: Anadolu via AFP

Idegesek a piacok, remegnek a kezek

A részvényindexek pedig a trendfordulóra eséssel reagáltak, a japán Nikkei 0,7, a dél-koreai Kospi 1,8 százalékos mínuszban zárt, s az európai tőzsdemutatók is a negatív tartományban kezdték a napot.

Egyre nő ugyanis az aggodalom azt követően, hogy Izrael szerdán pusztító légi csapások sorozatával sújtotta Libanont, melyeknek 182 halálos áldozata volt, s erre válaszul Irán közölte, mégsem oldja fel a Hormuzi-szoros zárlatát, Donald Trump pedig kijelentette, hogy az amerikai erők mindaddig a régióban maradnak, amíg Irán be nem tartja a „valódi” tűzszüneti megállapodást – írja a BBC.

A felek eltérően interpretálják a tűzszünetről kötött megállapodást, az Egyesült Államok és Izrael szerint az Libanonra nem terjed ki, míg Irán szerint Libanon bombázása olyan, mintha magát Iránt támadnák.

Azt hiszem, van egy kis idegesség a globális piacokon, az olajárak emelkedése, illetve a tőzsdeindexek csökkenése azt a bizonytalanságot tükrözi, hogy a Hormuzi-szoros valóban megnyílik-e

– mondta Victoria Scholar, az Interactive Investor befektetési vezetője a BBC Today című műsorában.

Sim Moh Siong, a szingapúri OCBC bank stratégája szerint is

azért indult ismét felfelé a nyersolaj jegyzése, mert az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sorsa még mindig törékenynek tűnik. A piac arra fókuszál, hogy megindulnak-e a tankerek a Hormuzi-szoroson keresztül.

„Bizonytalanság van azzal kapcsolatban is, hogy Teherán hogyan akarja felügyelni a hajók mozgását” – tette hozzá Sim.

Legalább egy évig magasak maradnak az olajárak

Danny Price, a Frontier Economics tanácsadó cég szakértője pedig azt emelte ki, hogy

mivel egyes sérült olaj- és gázlétesítmények helyreállítása időbe telik, valószínű, hogy az árak legalább egy évig magasak maradnak.

A tűzszünetet amúgy washingtoni idő szerint kedden este jelentették be, s a megállapodás egyik fő feltétele az amerikaiak szerint az volt, hogy a tankerek biztonságosan használhassák a Hormuzi-szorost.

Az öbölben közlekedő hajók azonban figyelmeztetést kaptak az iráni haditengerészettől, hogy minden olyan hajót, amely engedély nélkül próbál átkelni a Hormuzi-szoroson, célba veszik és megsemmisítik

– erősítette meg az SSY fuvarközvetítő cég a BBC Verifynak.