Véget ért a tündérmese, újra 100 dollárnál az olajárak – borús képet vázoltak a szakértők a ránk váró árakról

Törékenynek tartják az iráni tűzszünetet a globális piacokon. Továbbra is bizonytalan a Hormuzi-szoroson való áthajózás, újra felfelé indultak az olajárak.
Murányi Ernő
2026.04.09, 11:08
Frissítve: 2026.04.09, 11:27

Miután szerdán az iráni tűzszünet hírére hatalmasat zuhantak az olajárak, csütörtök délelőtt újra felfelé megy a menet, az északi-tengeri Brent hordója 3,3 százalékkal 97,85 dollárra, míg az amerikai WTI 3,5 százalékkal, 97,68 dollárra drágult.

olajárak Vessels pass through Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire
Csak néhány tanker tudott átkelni a Hormuzi-szoroson, újra emelkednek az olajárak / Fotó: Anadolu via AFP

Idegesek a piacok, remegnek a kezek

A részvényindexek pedig a trendfordulóra eséssel reagáltak, a japán Nikkei 0,7, a dél-koreai Kospi 1,8 százalékos mínuszban zárt, s az európai tőzsdemutatók is a negatív tartományban kezdték a napot.

Egyre nő ugyanis az aggodalom azt követően, hogy Izrael szerdán pusztító légi csapások sorozatával sújtotta Libanont, melyeknek 182 halálos áldozata volt, s erre válaszul Irán közölte, mégsem oldja fel a Hormuzi-szoros zárlatát, Donald Trump pedig kijelentette, hogy az amerikai erők mindaddig a régióban maradnak, amíg Irán be nem tartja a „valódi” tűzszüneti megállapodást – írja a BBC.

A felek eltérően interpretálják a tűzszünetről kötött megállapodást, az Egyesült Államok és Izrael szerint az Libanonra nem terjed ki, míg Irán szerint Libanon bombázása olyan, mintha magát Iránt támadnák.

Azt hiszem, van egy kis idegesség a globális piacokon, az olajárak emelkedése, illetve a tőzsdeindexek csökkenése azt a bizonytalanságot tükrözi, hogy a Hormuzi-szoros valóban megnyílik-e

– mondta Victoria Scholar, az Interactive Investor befektetési vezetője a BBC Today című műsorában.

Sim Moh Siong, a szingapúri OCBC bank stratégája szerint is 

azért indult ismét felfelé a nyersolaj jegyzése, mert az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sorsa még mindig törékenynek tűnik. A piac arra fókuszál, hogy megindulnak-e a tankerek a Hormuzi-szoroson keresztül.

„Bizonytalanság van azzal kapcsolatban is, hogy Teherán hogyan akarja felügyelni a hajók mozgását” – tette hozzá Sim.

Legalább egy évig magasak maradnak az olajárak

Danny Price, a Frontier Economics tanácsadó cég szakértője pedig azt emelte ki, hogy 

mivel egyes sérült olaj- és gázlétesítmények helyreállítása időbe telik, valószínű, hogy az árak legalább egy évig magasak maradnak.

A tűzszünetet amúgy washingtoni idő szerint kedden este jelentették be, s a megállapodás egyik fő feltétele az amerikaiak szerint az volt, hogy a tankerek biztonságosan használhassák a Hormuzi-szorost.

Az öbölben közlekedő hajók azonban figyelmeztetést kaptak az iráni haditengerészettől, hogy minden olyan hajót, amely engedély nélkül próbál átkelni a Hormuzi-szoroson, célba veszik és megsemmisítik

 – erősítette meg az SSY fuvarközvetítő cég a BBC Verifynak.

A megállapodás bejelentése óta ezért csak néhány tanker kelt át a szoroson, ami meg sem közelíti a háború előtt áthaladó napi mintegy 130 hajót.

A Pole Star Global tengeri nyomkövető cég szerint pedig legalább 10 napba telne a szoros előtt feltorlódott tankerek áthajózása, még akkor is, ha visszatér a szokásos hajóforgalom.

Az elmúlt hetekben egyébként néhány ázsiai ország, köztük 

  • Malajzia, 
  • India 
  • és a Fülöp-szigetek, 

tárgyalásokat folytatott Teheránnal hajóik biztonságos áthaladásáról.

Az biztos ugyanakkor, hogy JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke szerdán Budapestről egyenesen Pakisztánba utazott, hogy szombaton részt vegyen az Iránnal Iszlámábádban tartandó tárgyalásokon.

 

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu