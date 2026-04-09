Rengeteg világmárkával létrejöhet a világ legnagyobb szépségápolási birodalma

Az Origo arról ír, hogy a többek között a Paco Rabanne és a Nina Ricci márkákat birtokló spanyol Puig céget alapító, valamint az amerikai kozmetikai óriást, az Estée Laudert jegyző családok ezen a héten New Yorkban tárgyalásokat folytatnak egy lehetséges egyesülés feltételeiről.

Az Estée Lauder és a Puig cégek létrehozhatják a világ vezető kozmetikai óriásvállalatát

Az Estée Lauder és a Puig arra törekszik, hogy megállapodásra jussanak a következő hetekben – mondta a Reutersnek egy, az ügyhöz közel álló, de neve elhallgatását kérő informátor.

Ez lenne a világ legnagyobb prémium kozmetikai óriásvállalata

A múlt hónapban Puig és Estée Lauder bejelentették, hogy egy olyan megállapodást vizsgálnak, amelynek nyomán létrejönne a világ legnagyobb prémium szépségápolási vállalata, a már említettek mellett olyan márkákkal, mint a Tom Ford, a Carolina Herrera, a Jean Paul Gaultier és a Clinique.

A Puig eredetileg április 14-én tette volna közzé első negyedéves eredménybeszámolóját és tartotta volna meg befektetői napját, de a gyorsjelentést április 28-ra halasztották, és még nem jelentettek be új dátumot a tőkepiaci napra.

A tranzakció nyomán létrejövő új társaság részvényeit bevezetnék a New York-i tőzsdére.

Elemzői becslések szerint az egyesült vállalkozás bevétele valamivel meghaladná a 20 milliárd eurót, így a világ első számú prémium szépségápolási csoportja lenne, megelőzve a L’Oreal Luxe részlegét, amely 15,6 milliárd eurós forgalmat bonyolít.

