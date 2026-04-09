A Tisza terve így omlasztaná össze a családi költségvetést: 1000 forintos benzin, háromszoros rezsi

Most hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és nyomában egy pénzügyi válság – hallottuk Orbán Viktortól a felújított Citadella átadásán. Európa már most is nehéz helyzetben van, mivel az Oroszország elleni szankciókkal és az Északi áramlat 2022. szeptemberi felrobbantásával jóval drágábban szerzi be az energiát, mint korábban. Brüsszel a katari LNG-vel tervezte helyettesíteni a kieső gázt, de a február 27-én kitört iráni háború hatására Katar leállította a termelést, így már a jóval drágább nyersanyag sem áll rendelkezésre.

A Tisza terve: 1000 forintos benzin, háromszoros rezsi / Fotó: AFP

A földgáz mellett a kőolajbeszerzés is jóval kockázatosabb és drágább, mint korábban volt. Fenyegető energiahiánnyal néz szembe az egész unió.

Brent olaj világpiaci árának alakulása / Forrás: tradingview.com

Ebben az eleve nehéz világgazdasági környezetben tetézve a bajt, blokád alá vonta Magyarországot Ukrajna azzal, hogy január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket.

Mint tudjuk, annak ellenére, hogy minden szankció alól mentességet kaptunk, Brüsszel mégis a lehető leggyorsabban és véglegesen le kívánja választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt a Tisza párttal kívánja végrehajtani, ezért is támogatja minden módon Magyar Péteréket.

Az unió még mindig nem érzékeli a helyzet súlyosságát. Már Trump is azt nyilatkozta a minap egy sajtótájékoztatón, hogy „az orosz olajtól nem kell félni, a magas áraktól viszont igen”. Az USA elnöke szerint „a legfőbb ellenség nem Oroszország, hanem az infláció és a 110 dollár fölé drágult olaj”. A tiszások részéről felelőtlen ostobaság ebben a helyzetben az orosz olajról történő leválást és az energiarendszerünk átállítását tervezni, hiszen mind a magyar gazdaság, mind a lakosság összeroppanna a dupla teher alatt.

Ha Mol százhalombattai finomítója nem jutna hozzá urali olajhoz, akkor technológiai átalakítást kellene végrehajtani, s ez alatt nem, vagy csak jóval kisebb mennyiségben tudna termelni, ezáltal a Mol részesedése a magyar piacon szinte azonnal visszaszorulna, a külföldi multik pedig új piachoz jutnának. Kérdéses, hogy csak az átalakítás alatt átmenetileg vagy véglegesen. Ez emelné az üzemanyagárakat az egész régióban, hiány és ellátási nehézségek adódnának, ami még korlátozásokhoz is vezethetne. A bizonytalan és drága üzemanyag-ellátás a teljes gazdaságra negatív hatással lenne. Romlana a versenyképességünk, munkahelyek szűnnek meg, nőne a munkanélküliség csökkenne a fogyasztás, elindulna az infláció, heteken belül komoly recesszióval kellene szembenéznünk.