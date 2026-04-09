Eufória után kijózanodás: egyre durvábban esik a pesti tőzsde

Az iráni tűzszünettel kapcsolatos kételyek, illetve a szerdai eufória utáni kijózanodás uralta a pesti tőzsdét csütörtök délelőtt. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX már reggel eséssel indított, ám a délelőtt folyamán folytatódott a lejtmenet, miközben az olajárak ismét a 100 dolláros szintet ostromolták.

A pesszimista hangulat a forint árfolyamán is érezhető volt, a magyar fizetőeszközből már több mint 378-at kellett adni háromnegyed 11 körül egy euróért. A keddről szerdára virradó éjszaka bejelentett

tűzszünet ellenére a forgalom nem indult meg jelentős mértékben továbbra sem a Hormuzi-szoroson

és Irán szerint a fegyvernyugvásról szóló megállapodás Libanont is érinti, amit Izrael vitat és folytatja műveleteit a Hezbollah ellen. Ezek után kérdéses, hogy mehgnyílik-e a kulcsfontosságú tengeri átjáró, ahol békeidőben a globális olajfogyasztás ötöde halad át.

Csak néhány cég tudott erősödni a pesti tőzsdén

A borús hangulatban csak kevés cég részvényei tudtak jól szerepelni a pesti tőzsdén, ezek között volt azonban a piacot üzemeltető BÉT vagy épp az egykori Állami Nyomda, mely ma ANY néven szerepel a piacon, de a megújuló energiával foglalkozó Alteo is képes volt némi erősödésre. Azonban

a négy blue chip mindegyike veszteséget mutatott a délelőtt folyamán,

igaz, ennek mértéke a Magyar Telekom esetében minimális, 0,1 százalékos volt,