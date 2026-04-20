Kiderült, mikor dőlhet el Orbán Viktor sorsa – Kocsis Máté elmondta, hogy meddig tartanak a Tisza-kormány mézeshetei

Hamar eldőlhet, hogy milyen szerepet vállal Orbán Viktor a Fideszben a választási vereség után. Kocsis Máté szerint legkésőbb május elejéig tisztázódhat a párt új felállása és Orbán Viktor jövője. Közben a Tisza-kormány első időszaka is kritikus lehet, mert a politikai eufória szerinte legfeljebb száz napig tarthat.
VG
2026.04.20, 19:36
Frissítve: 2026.04.20, 19:54

A Fideszben gyors és látványos átrendeződés jöhet: legkésőbb május 9-ig eldőlhet, hogy Orbán Viktor milyen szerepet vállal a következő években, hogyan néz ki az új frakció, továbbá kik maradhatnak a párt első vonalában. Erről beszélt Kocsis Máté a Fidesz-frakció podcastjében, ahol azt is világossá tette, hogy szerinte a pártnak nem egyszerűen megújulásra, hanem „megtisztulásra” is szüksége van.

Kiderült, mikor dőlhet el Orbán Viktor sorsa a Fideszben – Kocsis Máté elmondta, hogy meddig tartanak a Tisza-kormány mézeshetei / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A podcastben Németh Balázs azt mondta: április 28-ig, de legkésőbb május 9-ig le kell tisztulnia annak, hogy milyen szerepet vállal magára a miniszterelnök a következő ciklusban, és annak is, hogyan áll fel az új Fidesz-frakció. Ez azért kulcskérdés, mert a választási eredmény után nemcsak parlamenti ellenzéki szerepre kell berendezkednie a pártnak, hanem új politikai stratégiát is fel kell építenie.

Kocsis szerint a vereséget nem szabad sem dramatizálni, sem félreérteni. Úgy fogalmazott, hogy 

a Fidesz egy 4-3-as meccset veszített el, vagyis szerinte nem összeomlásról, hanem egy szoros politikai vereségről van szó. 

Emlékeztetett arra is, hogy a párt továbbra is közel 2,5 millió szavazóval rendelkezik, ami szerinte elegendő alapot ad az újjászerveződéshez.

A frakcióvezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy a visszaépülés csak akkor lehet sikeres, ha a választók egy „tiszta Fideszt” látnak maguk előtt. Kifejezetten úgy fogalmazott: olyan pártra van szükség, amelyben nincsenek kompromittálódott emberek, és csak olyan politikusok maradnak meghatározó szerepben, akik el tudnak számolni a vagyonukkal, és nem terheli őket vállalhatatlan ügy.

Ez a gyakorlatban jelentős személycseréket is jelenthet. Kocsis szerint a parlamentbe bejutott képviselők többségét le kell cserélni, nem azért, mert rossz emberek lennének, hanem mert a választóknak a hiteles megújulást csak valódi személyi változásokkal lehet bizonyítani. A pártvezetésnek szerinte most „spártaiakra van szüksége, nem athéniakra”, vagyis olyan politikusokra, akik konfliktushelyzetben is képesek fegyelmezett és kemény politikai munkára.

Az eufória után jön a gyors kiábrándulás

A beszélgetés másik fontos része a Tisza Párt várható kormányzati időszakáról szólt. Kocsis Máté szerint az új kormány első időszakát természetes politikai eufória kíséri majd, de ez szerinte nem tart sokáig.

A mézeshetek jellemzően száz napig tartanak, ez az az időszak, amikor a választók még elhiszik, hogy minden úgy valósul meg, ahogy azt a kampányban ígérték.

A frakcióvezető szerint azonban az új kabinetnek hamarosan olyan gazdasági és politikai döntéseket kell meghoznia, amelyek fájni fognak a társadalomnak. Ekkor indulhat meg a támogatottság csökkenése is, különösen azok körében, akik jobboldali szavazóként voksoltak a Tisza Pártra, de hosszabb távon nem érzik majd saját politikai közösségüknek az új kormányt.

Kocsis ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Fidesz számára a következő hónapok nem pusztán túlélésről, hanem újrapozicionálásról szólnak. Ha a párt képes hitelesen végigvinni a megtisztulást és a szervezeti megújulást, akkor szerinte a most elvesztett szavazók egy része visszatérhet.

Akár jogállami válság is kialakulhat

Kocsis Máté a podcastben hangsúlyozta: a választási vereséget elfogadják, átadják a hatalmat, és szerinte a kampányban elhangzott, a választásokkal kapcsolatos kételyek nem igazolódtak – írja a Magyar Nemzet. A frakcióvezető úgy látja, a következő időszak politikailag és intézményrendszeri szempontból is feszültebb lehet, és arról beszélt, hogy akár jogállami válság is kialakulhat, miközben szerinte 

fennáll a kockázata annak, hogy egyes állami eszközöket politikai célokra használhatnak. 

Kiemelte ugyanakkor, hogy szerinte aki nem követett el jogsértést, annak nincs oka tartani a hatósági eljárásoktól, még ha előfordulhatnak is kellemetlen vizsgálatok.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
