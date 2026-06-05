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közvetlen járat

Rendkívüli fejlemény Ferihegyen: erre a repülőgépre figyel most a fél ország, majdnem tíz évet kellett rá várni − új korszak kezdődik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Végre ismét közvetlen járat közlekedik Budapest és Toronto között. Az Air Canada gépe néhány órán belül landol Ferihegyen, ezzel pedig a magyar főváros kicsit közelebb kerül az amerikai kontinenshez.
Nagy Krisztián
2026.06.05, 22:08
Frissítve: 2026.06.05, 23:07

Kanada nemzeti légitársasága még 2025 szeptemberében jelentette be, hogy újraindítja szezonális járatát a magyar főváros és Toronto között. Az első Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgép 2026. június 6-án, szombaton landol majd az egyik ferihegyi aszfaltcsíkon.

Rendkívüli fejlemény Ferihegyen: erre a repülőgépre figyel most a fél ország, majdnem tíz évet kellett rá várni
Rendkívüli fejlemény Ferihegyen: erre a repülőgépre figyel most a fél ország, majdnem tíz évet kellett rá várni / Fotó: Thomas Roell

Néhány óra alatt utazhatunk Ferihegyről Torontóba

A közvetlen összeköttetés nyújtotta előnyöket egészen 2026. október 24-ig élvezhetik az utasok, a repülőgépek pedig heti négy alkalommal közlekednek. Az AC 942-es jelű járat kedden, pénteken, szombaton, valamint vasárnap 21:55-kor indul Torontóból és helyi idő szerint másnap, 11:25-kor landol Budapesten. Az AC 943-as, ellenkező irányú járat hétfőn, szerdán, szombaton és vasárnap közlekedik, 13:15-ös indulással és helyi idő szerinti 15:15-ös érkezéssel.

Prémium repülőgépek, prémium kényelemmel

Az Air Canada kiemelkedő kényelmet, valamint prémium utazási élményt ígér utasainak, amit az amerikai gyártmányú Boeing Dreamliner típusú repülőgépek biztosítanak. A kabin elrendezése az alábbiak szerint került kialakításra: 

  • 30 teljesen vízszintes ággyá alakítható business class ülés,
  • 21 premium economy ülés, továbbá
  • 247 economy class ülés.

Korábban az útvonalat a légitársaság leányvállalata, az Air Canada Rouge üzemeltette Boeing 767-300ER típusú utasszállítókkal, azonban a 2020-as szezon miatt a visszatérés elmaradt, a flotta pedig közben teljesen megújult. Négy évvel ezelőtt szintén voltak tervek az újraindításra, akkor azonban az orosz-ukrán konfliktus eszkalációja húzta keresztül a számításokat.

Ez már a második visszatérő transzatlanti járat

Az Air Canada a második légitársaság, amely transzatlanti járattal tér vissza a magyar fővárosba. Az American Airlines májusban, hét év kihagyás után indította újra közvetlen Budapest-Philadelphia járatát, ami 2026. május 21. és október 5. között napi rendszereséggel teljesíti az útvonalat.

Az amerikai légitársaság 787-8-as Dreamlinerekkel repül, melyek 10:05-kor indulnak Budapestről, és helyi idő szerint 13:30-kor érkeznek meg az amerikai nagyvárosba.

A gazdasági hatások is kedvezőek lehetnek

Az újrainduló járatoknak nem csupán az utazók örülhetnek, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér rohamos fejlődése a magyar nemzetgazdaság számára is kedvező. A Budapest Airport vezetése szerint az intenzív észak-amerikai forgalom magas költésű szabadidős és üzleti utasok érkezését ösztönözheti, ami növelheti a hazai turizmus és vendéglátás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások területén tevékenységet folytató piaci szereplők bevételeit, továbbá erősítheti a folyami hajózási ágazatot is.

 

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