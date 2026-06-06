Kitört a felháborodás: egyik pillanatról a másikra súlyos gazdasági korlátozást vezetett be a Tisza-kormány, senkinek se szóltak – már a nyarat is hazavághatja

A gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt. A súlyos gazdasági korlátozást egyik pillanatról a másikra jelentették be.

Súlyos gazdasági korlátozást vezetett be a Tisza-kormány, kitört a felháborodás / Fotó: Köböl Anita / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a Tisza-kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként

a Fülöp-szigetekről,

Georgiából

és Örményországból

nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A változtatás azonnal életbe is lépett. Ugyan a vendégmunkásstop intézkedését június 1-re ígérték, az azonban akkor elmaradt. A pénteki bejelentés viszont egy merőben új megközelítést jelent, amiről korábban nem volt szó.

Súlyos gazdasági korlátozást vezetett be a Tisza-kormány, kitört a felháborodás

A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.

A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerőtartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával. "A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerőtartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat" – tették hozzá.

Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt

a gazdasági visszaesés,

költségvetési bevétel-kiesés,

a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

Ugyanakkor bíznak benne, hogy az intézkedés csak átmeneti és majd felülvizsgálják, így pedig belátható időn belül egy olyan új szabályozás lép életbe, amelynek kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósul meg. Különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre, és ebben a kérdésben társadalmi konszenzus jön létre Magyarország érdekeinek figyelembevételével.