Összekötik az M1-est a legújabb magyar autópályával: a csomópont már épül, a sztrádának nyoma sincs - látványos fotókon a különös beruházás
Nemrégiben derült ki, hogy Magyarország egy új autópályával gazdagodhat, ami az esztergomiak életét könnyíti majd meg, mivel így a városból közvetlenül elérhetővé válik az M1-es.
A beruházás Lázár János nevéhez fűződik, a munkálatokat pedig hosszas tervezés és számos szakmai konzultáció előzte meg. Az épülő csomópont az új, M100 elnevezésű gyorsforgalmi út egyik elágazása lesz.
Gőzerővel folyik a munka az M1-esen
Az M100-as gyorsforgalmi út szóban forgó szakasza külön szinten keresztezi majd az M1-es autópályát a 30-as és a 33-as kilométer között.
Jelenleg a belső elválasztósávi pillérek betonozása, a földmunkák, illetve a földmű konszolidációja és további próbacölöpözési munkák zajlanak − olvasható a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) posztjában.
Az M1-es autópálya érintett szakaszán lezárásokra, valamint forgalmirend-változásra is lehet számítani, ezért érdemes követni a vállalat bejegyzésében található kommunikációs csatornákat.
A beruházásról
még 2025 novemberében, egy esztergomi Lázárinfón ismertette a projekt részleteit Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter:
Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani
− indokolta a politikus az M100-as megépítését, majd arról is beszélt, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is, kiemelten fontos mihamarabb rákötni az autópálya-hálózatra.
Az M100-as megépítése összefüggésben van az M1-es bővítésével, melynek keretében a forgalmas út 60 kilométer hosszan nyolc sáv szélesre bővül.
A 30 kilométer hosszúra tervezett M100-as Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elősegíti majd a gazdasági növekedést. A projekt három fázisban készül el:
- az első az M1-es autópálya és Úny közötti rész, míg
- a következő szakasz az Esztergom–Kesztölc viszonylatban valósul meg, a legnagyobb kihívást pedig az
- Úny és Kesztölc közötti rész jelenti a domborzati viszonyok miatt: ott négy hídra és három alagútra lesz szükség.
Az első két fázis várhatóan két és fél éven belül készülhet el, az utolsó etap megvalósulása azonban több időt vesz igénybe.