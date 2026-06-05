Összekötik az M1-est a legújabb magyar autópályával: a csomópont már épül, a sztrádának nyoma sincs - látványos fotókon a különös beruházás

Nemrégiben derült ki, hogy Magyarország egy új autópályával gazdagodhat, ami az esztergomiak életét könnyíti majd meg, mivel így a városból közvetlenül elérhetővé válik az M1-es.

Összekötik az M1-est a legújabb magyar autópályával: a csomópont már épül, a sztrádának nyoma sincs / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.

A beruházás Lázár János nevéhez fűződik, a munkálatokat pedig hosszas tervezés és számos szakmai konzultáció előzte meg. Az épülő csomópont az új, M100 elnevezésű gyorsforgalmi út egyik elágazása lesz.

Gőzerővel folyik a munka az M1-esen

Az M100-as gyorsforgalmi út szóban forgó szakasza külön szinten keresztezi majd az M1-es autópályát a 30-as és a 33-as kilométer között.

Jelenleg a belső elválasztósávi pillérek betonozása, a földmunkák, illetve a földmű konszolidációja és további próbacölöpözési munkák zajlanak − olvasható a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) posztjában.

Az M1-es autópálya érintett szakaszán lezárásokra, valamint forgalmirend-változásra is lehet számítani, ezért érdemes követni a vállalat bejegyzésében található kommunikációs csatornákat.

A beruházásról

még 2025 novemberében, egy esztergomi Lázárinfón ismertette a projekt részleteit Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter:

Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani

− indokolta a politikus az M100-as megépítését, majd arról is beszélt, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is, kiemelten fontos mihamarabb rákötni az autópálya-hálózatra.

Az M100-as megépítése összefüggésben van az M1-es bővítésével, melynek keretében a forgalmas út 60 kilométer hosszan nyolc sáv szélesre bővül.

A 30 kilométer hosszúra tervezett M100-as Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elősegíti majd a gazdasági növekedést. A projekt három fázisban készül el:

az első az M1-es autópálya és Úny közötti rész, míg

a következő szakasz az Esztergom–Kesztölc viszonylatban valósul meg, a legnagyobb kihívást pedig az

Úny és Kesztölc közötti rész jelenti a domborzati viszonyok miatt: ott négy hídra és három alagútra lesz szükség.

Az első két fázis várhatóan két és fél éven belül készülhet el, az utolsó etap megvalósulása azonban több időt vesz igénybe.