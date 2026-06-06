Az éjjel megérkezett a végső amerikai ítélet Magyarországról: feketén-fehéren leírták a valóságot az uniós pénzekről – ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt

Amerikai ítélet érkezett az éjjel Magyarországról és a magyar gazdaságról. Ezt a nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch adta ki pénteken késő este.

Amerikai ítélet: az éjjel megérkezett a végső döntés a Fitch-től, ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel lezárult a nagy nyári hiteminősítő kör, a pénteki volt a végső döntés, előtte a Moody's és az S&P is kiadta az előrejelzését a magyar gazdaságról. Utoljára tehát a Fitch jelentekezett a besorolásával.

Nagy meglepetést a döntésével nem okozott, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő érétkeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.

A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív.

A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.

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A hitelminősítő szerint Magyarország osztályzatát erős strukturális mutatók támogatják, beleértve az egy főre jutó GDP-t, amely jóval a hasonló minősítésű országok mediánja felett van. Ezeket az erősségeket ellensúlyozza viszont

a magas államadósság,

a nem ortodox gazdaságpolitika,

az energiaáraknak való kitettség,

valamint a kormányzati mutatók romlása.

Azt is részletezték, mi indokolja a negatív kilátást. Ezt legfőképpen az államháztartás vártnál nagyobb mértékű romlásához és a gyenge gazdasági növekedéshez kötötték. Érétkelése szerint az új kormány célja a költségvetési hiány csökkentése középtávon, azonban az ehhez vezető stratégiáját majd csak az év későbbi szakaszában fogja felvázolni.

Ennek kapcsán a Fitch a meglévő magas kiadási kötelezettségekre, valamint a bizonytalan globális környezetre is felhívta a figyelmet. Ugyanakkor kulcsfontosságú minősítési tényezőként hivatkozott a politikai változásra, ami áprilisban következett be az országgyűlési választáson.

Szerinte azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza alkotmányozó többséget szerzett, csökkenti az intézményi konfliktusok kockázata, és mindez támogatja a politikai program gyors végrehajtását.