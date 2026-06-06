Az éjjel megérkezett a végső amerikai ítélet Magyarországról: feketén-fehéren leírták a valóságot az uniós pénzekről – ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt
Amerikai ítélet érkezett az éjjel Magyarországról és a magyar gazdaságról. Ezt a nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch adta ki pénteken késő este.
Ezzel lezárult a nagy nyári hiteminősítő kör, a pénteki volt a végső döntés, előtte a Moody's és az S&P is kiadta az előrejelzését a magyar gazdaságról. Utoljára tehát a Fitch jelentekezett a besorolásával.
Nagy meglepetést a döntésével nem okozott, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő érétkeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.
A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív.
A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.
Amerikai ítélet: leírták a valóságot az uniós pénzekről
A hitelminősítő szerint Magyarország osztályzatát erős strukturális mutatók támogatják, beleértve az egy főre jutó GDP-t, amely jóval a hasonló minősítésű országok mediánja felett van. Ezeket az erősségeket ellensúlyozza viszont
- a magas államadósság,
- a nem ortodox gazdaságpolitika,
- az energiaáraknak való kitettség,
- valamint a kormányzati mutatók romlása.
Azt is részletezték, mi indokolja a negatív kilátást. Ezt legfőképpen az államháztartás vártnál nagyobb mértékű romlásához és a gyenge gazdasági növekedéshez kötötték. Érétkelése szerint az új kormány célja a költségvetési hiány csökkentése középtávon, azonban az ehhez vezető stratégiáját majd csak az év későbbi szakaszában fogja felvázolni.
Ennek kapcsán a Fitch a meglévő magas kiadási kötelezettségekre, valamint a bizonytalan globális környezetre is felhívta a figyelmet. Ugyanakkor kulcsfontosságú minősítési tényezőként hivatkozott a politikai változásra, ami áprilisban következett be az országgyűlési választáson.
Szerinte azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza alkotmányozó többséget szerzett, csökkenti az intézményi konfliktusok kockázata, és mindez támogatja a politikai program gyors végrehajtását.
Külön kitértek az uniós pénzekre is. Emlékeztettek rá, hogy Magyarország és az Európai Bizottság május végén politikai megállapodásra jutott 16,4 milliárd eurónyi Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), valamint kohéziós alap felszabadításáról. Csakhogy aláhúzták, hogy
a kifizetések továbbra is a szükséges reformok végrehajtásától függnek, beleértve a jogállamisággal és a korrupcióval kapcsolatos aggályok kezelését célzó intézkedéseket.
Tehát egyelőre Brüsszelből még egyetlen befagyasztott euró se érkezett a magyar gazdaságba. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az RRF-kifizetések várhatóan csak korlátozott hatást gyakorolnak a reálgazdasági aktivitásra 2026-ban, mivel főként már megvalósított projektek átminősítését jelentik majd. Viszont az EU-s kohéziós alapok támogatni fogják a beruházásokat 2027-ben, ellensúlyozva a magánfogyasztás várható mérséklődését.
Ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt
A Fitch hosszabban írt a költségvetési hiányról is. "A választások előtti költségvetési lazítások és eseti támogatások – beleértve az üzemanyag- és energiatartalmú intézkedéseket –, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel kapcsolatos esetleges visszatérítések a költségvetési hiányt a GDP 6,4 százalékára emelik 2026-ban" – vetítették előre.
Amennyiben ez hejtálló, ez meghaladja a decemberi felülvizsgálatukban szereplő prognózist (5,6 százalék). Az elsődleges hiány a várakozások szerint a 2025-ös 0,9-ről 2,6 százalékra ugrik 2026-ban.
A Fitch ugyanakkor fokozatos konszoldiációt is remél. Felidézte, hogy az új kormány kötelezettség vállalást tett, hogy 2030-ig teljesíti az euróbevezetési kritériumokat.
Emiatt azonban az amerikai hitelminősítő fokozatos kiigazítást feltételez.
Szerinte a kamatkiadások csökkenhetnek, ha a kedvező finanszírozási feltételek fennmaradnak, ugyanakkor bizonytalannak látja az állami szerződések és kiadások felülvizsgálatából származó potenciális megtakarításokat. A költségvetési hiányt mindensetre 5,9 százalékra jósolta 2027-re.
A friss előrejelzése szerint a GDP-arányos államadósság a 2025-ös 74,6-ról 2027 végére 76,2 százalékra emelkedik. Ezt részben ellensúlyozza a magyar forint felértékelődése, mivel az államadósság mintegy harmada devizában van. Az alacsonyabb államkötvény-hozamok és a várható monetáris lazítás támogatni fogják a kamatkiadások bevételekhez viszonyított arányának csökkenését (8,3 százalékra jövőre), ami elmarad a 2024-es 11,6 százalékos csúcsértéktől.
A Fitch elsimerte, hogy az Orbán-kormány alatt a reál-GDP növekedése 2026 első negyedévében felgyorsult, de ezt a választások előtti költségvetési lazítás és egyszeri tényezők hatásával magyarázta. Szerinte az ütem valószínűleg mérséklődni fog, mivel a közel-keleti konfliktus rányomja a bélyegét a külső keresletre. Összességében a reál-GDP növekedését 2,5 százalékra becsülik 2027-ben.
Az inflációra is kitértek. A fogyasztói árindex a februári 1,6-os mélypontról áprilisban 2,6 százalékra emelkedett, miközben a valuta felértékelődése és az üzemanyag védett ára ellensúlyozta a magasabb energiaárakat.
A Fitch az inflációt 4,6 százalékra jelzi előre 2027-ben, az ideiglenes adminisztratív intézkedések kivezetésével párhuzamosan.
Megemlítették, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2026 februárjában 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot, és 2027 végéig fokozatos, 5 százalékig terjedő lazításra számítanak.
Érdemes megemlíteni még, hogy a Fitch kifejezetten pozitívan nyilatkozott az Otthon Start programról, ami a jelzáloghitelezés erőteljes növekedését váltotta ki: a bevezetés óta az új hitelek 72 százaléka kapcsolódik a programhoz. Egy másik pontban pedig "mérsékeltnek" minősítette a Magyarországon tapasztalható korrupciót.
Végezetül külön is rögzítette azokat a tényezőket, amelyek külön-külön vagy együttesen negatív minősítési lépéshez, akár leminősítéshez vezethetnek. Ilyen
- az államháztartás helyzete, ha a GDP-arányos adósság tartósan növekszik középtávon, például egy hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya miatt.
- a makrogazdaság, ha tartósan gyenge marad a gazdasági növekedés strukturális gazdasági kihívások vagy alacsonyabb közvetlen külföldi tőkebefektetések miatt.
De további tényezők már külön-külön vagy együttesen pozitív minősítési lépéshez, akár felminősítéshez vezethetnek, mint például
- ha a Tisza-kormány képes olyan intézményi reformokat vagy költségvetési konszolidációs intézkedéseket végrehajtani, amelyek elegendőek a GDP-arányos államadósság stabilizálásához középtávon. Ez a kilátás stabilra javítását eredményezheti. A tartós adósságcsökkentés kilátása felminősítéshez vezethet.
- vagy a javuló intézményi környezet és politikai döntéshozatal, amely támogatja a középtávú növekedés erősödését.
A három nagy nemzetközi hitelminősítő ezzel most egyelőre végzett Magyarország megítélésével, de az év végén még visszatérnek, akkor újjabb hitelminősítői kör veszi kezdetét.
Az elemzői várakozások szerint akkor már jóval szigorúbban értékelhetik a magyar gazdaság helyzetét.
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