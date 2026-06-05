Putyin most mindenkit meglepett: már holnap újraindíthatják az Északi Áramlat vezetéket, 28 milliárd köbméter orosz gázt kaphat Európa
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette: az Északi Áramlat 2 gázvezeték működő szakaszán keresztül akár már másnap megindulhatna a gázszállítás Németországba, amennyiben az Egyesült Államok feloldja a vonatkozó szankciókat, és a német kormány meghozza a szükséges döntést.
„Ha a Szövetségi Köztársaság kormánya megállapodik partnereivel, a szankciókat feloldják, megnyomjuk a gombot, és megindul a gázszállítás. Akár már holnap" – idézte fel szavait az orosz elnök, hozzátéve: Berlinnek nem is kellene mást tennie, mint közölni Washingtonnal, hogy nélküle nehéz helyzetbe kerül.
Putyin hangsúlyozta, hogy a Gazprom és németországi partnere folyamatos kapcsolatban áll egymással, és az orosz energiaóriás soha nem mondott le a szállításról. „A Gazprom kész azonnal szállítani. A német partner is szeretné. Mindössze a Szövetségi Köztársaság kormányának döntése hiányzik" – fogalmazott.
Az orosz elnök szuverenitási kérdésként is értékelte a helyzetet, és ismét az Északi Áramlat 2016-ban történt felrobbantására utalt.
„Ez nemcsak egy gázvezetéket ért támadás volt. Megítélésem szerint ez állami terrorizmus" – mondta. Putyin szerint Németország jól érvelt Washington felé: a magas gázárak aláássa a német gazdaság versenyképességét, ami az egész Európai Unióra kihat, hiszen Németország az európai gazdaság mozdonya.
Ha a rendszert újraindítanák, a megmaradt csőszakaszon keresztül évente akár 28 milliárd köbméter gázt is lehetne Németországba juttatni. Putyin egyértelművé tette: a Gazpromnak egyértelmű választ kell kapnia – ha a németek nem vállalják az átvételt, az orosz fél más piacokat keres. „Nem a Gazprom az, amelyik nem teljesít. A Gazprom kész. A német fél nem veszi át, mert Brüsszelből és Berlinből tiltás érkezett" – zárta gondolatait az orosz elnök.
Putyin embere szerint az Északi Áramlat helyreállítható
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, egyben az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója az Északi Áramlat helyreállításáról, valamint a Németországba irányuló gázexport újraindításáról beszélt. Az elnöki különmegbízott szerint a felrobbantott csővezetékrendszer javítható állapotban van, ennek csupán a politikai akarat hiánya szab gátat.