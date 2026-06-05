Putyin most mindenkit meglepett: már holnap újraindíthatják az Északi Áramlat vezetéket, 28 milliárd köbméter orosz gázt kaphat Európa

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette: az Északi Áramlat 2 gázvezeték működő szakaszán keresztül akár már másnap megindulhatna a gázszállítás Németországba, amennyiben az Egyesült Államok feloldja a vonatkozó szankciókat, és a német kormány meghozza a szükséges döntést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: AFP

„Ha a Szövetségi Köztársaság kormánya megállapodik partnereivel, a szankciókat feloldják, megnyomjuk a gombot, és megindul a gázszállítás. Akár már holnap" – idézte fel szavait az orosz elnök, hozzátéve: Berlinnek nem is kellene mást tennie, mint közölni Washingtonnal, hogy nélküle nehéz helyzetbe kerül.

Putyin hangsúlyozta, hogy a Gazprom és németországi partnere folyamatos kapcsolatban áll egymással, és az orosz energiaóriás soha nem mondott le a szállításról. „A Gazprom kész azonnal szállítani. A német partner is szeretné. Mindössze a Szövetségi Köztársaság kormányának döntése hiányzik" – fogalmazott.

Az orosz elnök szuverenitási kérdésként is értékelte a helyzetet, és ismét az Északi Áramlat 2016-ban történt felrobbantására utalt.

„Ez nemcsak egy gázvezetéket ért támadás volt. Megítélésem szerint ez állami terrorizmus" – mondta. Putyin szerint Németország jól érvelt Washington felé: a magas gázárak aláássa a német gazdaság versenyképességét, ami az egész Európai Unióra kihat, hiszen Németország az európai gazdaság mozdonya.

Ha a rendszert újraindítanák, a megmaradt csőszakaszon keresztül évente akár 28 milliárd köbméter gázt is lehetne Németországba juttatni. Putyin egyértelművé tette: a Gazpromnak egyértelmű választ kell kapnia – ha a németek nem vállalják az átvételt, az orosz fél más piacokat keres. „Nem a Gazprom az, amelyik nem teljesít. A Gazprom kész. A német fél nem veszi át, mert Brüsszelből és Berlinből tiltás érkezett" – zárta gondolatait az orosz elnök.