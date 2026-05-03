Nyilvánosan veszekedik egymással Karácsony Gergely és Magyar Péter: nem tetszik a leendő kormányfőnek, hogy egy nappal a beiktatása előtt tart ugyanott ünnepséget a főpolgármester, mint ő

A Telex Facebook-bejegyzése alatt egy kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra – vette észre a Telex.

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda” – írta Magyar Péter, aki aztán Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent,

ahol már azt kéri számon, hogy „a csődben lévő főváros” fizeti-e a rendszerzáró bulit, vagy a főpolgármester.

Május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés, és már aznap délután leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter. A Tisza Párt hetekkel ezelőtt rendszerváltó ünnepet hirdetett meg a Kossuth térre aznap délutánra. Az eseményen az ünnepélyes zászlófelvonás után Magyar is beszédet mond.

Karácsony Gergely szombat reggel hirdetett meg az alakuló ülés előtti napra, péntek estére egy koncertet.

Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt

– mondta a főpolgármester. Az eseményt május 8-án, 18.30-tól tartják a pesti rakparton, a Széchenyi lánchíd lábánál, részletes programot és fellépőket későbbre ígértek.