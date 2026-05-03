Érik a botrány: a NATO zárt ajtók mögötti "meghitt beszélgetéseket" tart filmipari szakemberekkel – gyanús, hogy propaganda van a háttérben
Zárt ajtók mögötti találkozókat szervez a NATO film- és tévés forgatókönyvírókkal, rendezőkkel és producerekkel Európa-szerte és az Egyesült Államokban, ami gyanúra ad okot, hogy a szövetség a művészeteket igyekszik felhasználni a blokk érdekében történő „propaganda” terjesztésére – írja a Guardian.
A brit lap értesülései szerint a szövetség eddig három találkozót szervezett film- és televíziós szakemberekkel Los Angelesben, Brüsszelben és Párizsban, és a jövő hónapban Londonban folytatja „meghitt beszélgetéssorozatát”, ahol a brit hivatásos írókat képviselő Writers’ Guild of Great Britain (WGGB) forgatókönyvíró tagjaival találkozik.
A londoni találkozó terve ugyanakkor felháborodást váltott ki néhány meghívott körében, akik úgy érezték, hogy arra kérik őket, „járuljanak hozzá a NATO propagandájához”.
A megrendezésre kerülő találkozó témája „a biztonsági helyzet alakulása Európában és azon túl” lesz. Úgy tűnik, hogy James Appathurai, a NATO korábbi szóvivője, aki jelenleg a hibrid, kiber- és új technológiákért felelős főtitkár-helyettes, a szövetség más tisztviselőivel együtt részt kíván venni az eseményen.
A Guardian által megtekintett WGGB-e-mailben arra utaltak, hogy a találkozók nyomán már „három különálló projekt” van fejlesztés alatt, amelyek „legalábbis részben ezekből a beszélgetésekből merítettek ihletet”.
A rendezvény szervezői szerint az is elhangzott, hogy a NATO „azon a meggyőződésen alapszik, hogy az együttműködés és a kompromisszum, a barátságok és szövetségek ápolása jelenti az előrelépés útját, hozzátéve, hogy „még ha csak egy ilyen egyszerű üzenet is bekerül egy jövőbeli történetbe, az már elég lesz.
"Nyilvánvaló propaganda"
Alan O’Gorman, a 2026-os Ír Film- és Televíziós Díjátadón a legjobb filmnek járó díjat elnyerő Christy című film forgatókönyvírója „felháborítónak” és „nyilvánvaló propagandának” nevezte a tervezett találkozót.
Úgy gondoltam, hogy érzéketlen és őrültség ezt valamiféle pozitív lehetőségként bemutatni. Sok embernek, köztük nekem is, vannak barátai és családtagjai, vagy maguk is olyan országokból származnak, amelyek nem tagjai a NATO-nak, és amelyek szenvedtek a NATO által kezdeményezett és propagált háborúk miatt
– mondta.Úgy véli, hogy a találkozók a NATO kísérlete arra, hogy „üzeneteit filmeken és a tévében is terjeszthesse”.
„Úgy gondolom, jelenleg egész Európában félelemkeltés folyik azzal kapcsolatban, hogy védelmi képességeink gyengék” – mondta. „Írország esetében látom ezt, ahol egyes médiumok és a kormány arra törekszik, hogy a NATO-t pozitív fényben mutassa be, és szorosabb kapcsolatot teremtsen velük. Úgy gondolom, az ír emberek többsége nem akar semmi köze lenni a külföldi háborúkhoz.”
Faisal A Qureshi, egy több mint 20 éve a szakmában dolgozó forgatókönyvíró és producer, jelentkezett a találkozóra, „hogy első kézből lássa, milyen lesz”, de ütemterv-ütközés miatt vissza kellett lépnie.
Elmondta, hogy „bármely kreatív szakember számára, aki belemerül ebbe a titkos hírszerzési vagy katonai tájékoztatók világába, az a kockázat áll fenn, hogy elcsábul, és azt hiszi, most már rendelkezik valamilyen titkos tudással. Hogy létezik egy szürke zóna, ahol a morál határai elmosódnak, és az emberi jogok megsértése elfogadható, ha azt a nagyobb jó érdekében teszik”.
Nem ez az első ilyen eset
A Guardian emlékeztet rá, hogy 2024-ben nyolc forgatókönyvírót – köztük a Jóbarátok egyik íróját és vezető producerét – hívta meg a washingtoni Szakmai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) a NATO brüsszeli központjába, hogy megismerkedjenek a biztonságpolitikával.
A csoport, amelynek tagja volt a régóta futó bűnügyi sorozat, az Esküdt ellenségek egyik írója és a komikus bűnügyi dráma, a Szellem ereje egyik producere is, a látogatás során találkozott a szövetség akkori főtitkárával, Jens Stoltenberggel.
A NATO egyik tisztviselője a találkozókat azzal magyarázta, hogy az iparág képviselői érdeklődést mutattak a NATO tevékenységével és működési módjával kapcsolatban. "Ezek az események lehetőséget nyújtanak a NATO, a civil társadalom és a gondolkodóközösség képviselőivel való párbeszédre" – fogalmazott.