Autósok, figyelem! Országos razzia indul hétfőtől – ezt ellenőrzi a rendőrség

Magyarország egész területén átfogó ellenőrzésbe kezd a rendőrség hétfőtől, ami jövő héten végig tart és főként a nehéz teherautókat és buszokat veszi majd célba. A fokozott ellenőrzések az országhatáron túl is nyúlhatnak, ugyanis a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési tervéhez kapcsolódva igyekeznek javítani az utak biztonságát.

A rendőrség főként a teherautókat és a buszokat veszi célba / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A police.hu közleménye szerint a ROADPOL Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.

Főszerepben a teherautók és buszok

A Teol összefoglalója szerint a ROADPOL Truck & Bus akció nem egyedi esemény: az európai országok rendvédelmi szervei előre meghatározott éves menetrend szerint, kampányszerűen és összehangoltan lépnek fel a szabálytalankodókkal szemben.

Az akció során nemcsak a közlekedési szabályok általános betartása kap kiemelt figyelmet, különösen ellenőrzik az alábbi területeket is:

Vezetési- és pihenőidő: a sofőrök fáradtsága a balesetek kockázatát is növeli, ennek megelőzése érdekében a tachográf adatokat is ellenőrzik.

Veszélyes áruk szállítása: az ADR-szabályok betartásának vizsgálata a környezeti és személyi biztonság érdekében.

Műszaki állapot: a járművek állapota is hordozhat magában veszélyeket, ezért vizsgálják azok biztonságos közlekedésre való alkalmasságát is.

Jogszerű tartózkodás: a beutazás és a belföldi tartózkodás dokumentumainak ellenőrzése.

A ROADPOL egfőbb víziója a közúti halálos balesetek számának nullára csökkentése. Ebben a stratégiában kulcsszerepet játszik a nehéz gépjárművek felügyelete, hiszen nagy tömegük miatt ezek a járművek hosszabb fékúttal rendelkeznek és nehezebben manőverezhetőek. Ezzel párhuzamosan egy esetleges hiba vagy figyelmetlenség a kamionok vagy buszok esetében gyakran tömegszerencsétlenséghez vagy súlyos környezeti károkhoz vezethet.

„A felelősség ebben a szektorban hatványozott. Egy kipihent sofőr és egy műszakilag kifogástalan jármű életeket menthet az utakon.” – hangsúlyozza a rendőrség.