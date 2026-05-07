Ezt nem így tervezhették az oroszok: lettországi olajtárolót találtak el – lépett a balti ország, készenlétben a katonaság

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Két orosz drón csapódott be Lettországban / Fotó: LTV Ziņu dienests / X

Az LSM közszolgálati csatorna jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre.

AZ LSM arról is beszámolt, hogy május 3-ára virradó éjszaka is légiveszély-riasztást rendeltek el Lettországban: Alüksne, Balvi, Ludza, Rezekne és Kraslava térségében figyelmeztetéseket küldtek ki a mobilokra. Akkor a lett légtérre leselkedő lehetséges veszély vélhetően az Ukrajna által végrehajtott, orosz olajterminálok elleni dróntámadással függött össze.

Ezt megelőzően, március 25-én egy külföldi drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd Kraslava környékén lezuhant és felrobbant. Később megerősítették, hogy egy ukrán drónról volt szó, amely az orosz célpontok elleni összehangolt ukrán művelet része volt.

A Reuters cikke szerint a lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthonaikban.

A riasztást hajnalban adták ki. A hatóságok több településen fokozott készültséget rendeltek el. Rezekne önkormányzata közölte, hogy a város összes iskolája zárva marad csütörtökön.

A balti térségben az elmúlt hónapokban több kóbor ukrán drón is becsapódott

Lettország,

Észtország

és Litvánia területén is.

Március végén egy drón egy helyi erőmű kéményének ütközött, egy másik pedig egy befagyott tóba zuhant és felrobbant.

A feltételezések szerint a drónokat eredetileg oroszországi katonai célpontok ellen indították Ukrajnából, azonban eltértek útvonaluktól.

A három balti állam külügyminiszterei áprilisban hangsúlyozták: országaik nem engedélyezik, hogy területüket vagy légterüket Oroszország elleni dróntámadásokhoz használják fel.

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy az orosz–ukrán háború közvetett módon a NATO keleti tagállamait is egyre gyakrabban érinti.

Korábban az Európai Bizottság kezdeményezte egy drónfal létrehozását az unió keleti szárnyán, amire a Kreml azonnal reagált. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint bármilyen fal felépítése – így a drónfalé is – nyilvánvalóan rossz ötlet, mert a történelem azt mutatja, hogy a fizikai elválasztás mindig konfliktushoz vezet.