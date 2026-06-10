Deviza
EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF307,31 -0,4% GBP/HUF411,52 -0,25% CHF/HUF385,06 -0,23% PLN/HUF83,71 -0,22% RON/HUF67,79 -0,22% CZK/HUF14,7 -0,19% EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF307,31 -0,4% GBP/HUF411,52 -0,25% CHF/HUF385,06 -0,23% PLN/HUF83,71 -0,22% RON/HUF67,79 -0,22% CZK/HUF14,7 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 367,82 0% MTELEKOM2 704 -1,18% MOL3 916 +0,61% OTP40 350 +0,05% RICHTER11 890 +0,42% OPUS395 -0,76% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 372,55 -0,3% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 865,22 -0,04% BUX133 367,82 0% MTELEKOM2 704 -1,18% MOL3 916 +0,61% OTP40 350 +0,05% RICHTER11 890 +0,42% OPUS395 -0,76% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 372,55 -0,3% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 865,22 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beépítettség
Magyarország
zöldterület

Kimondták az ítéletet a magyarországi autópályákról: ilyen még Ausztriában sincs, nemhogy a cseheknél és a szlovákoknál – "Nem indokolt új utak építése"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi természetes területet építenek vagy burkolnak be. Az Élhető Jövőért Nyilatkozatot aláíró kutatók szerint a folyamat nemcsak a klímát, hanem az ország élelmezésbiztonságát is közvetlenül veszélyezteti.
VG
2026.06.10, 06:51
Frissítve: 2026.06.10, 09:21

Egyre sürgetőbb kérdés, hogy hol húzódhat egy ország beépítettségének felső határa. A probléma előbb-utóbb az építőipar szereplőit is közvetlenül érintheti – hívják fel a figyelmet az Élhető Jövőért Nyilatkozatot kiadó kutatók.

beton
Fotó: Tynka / Shutterstock

A Green Policy Center zöldpolitikai műhelyének adatai szerint Magyarországon naponta átlagosan 11–13 futballpályányi, azaz 4,5–10 hektár terület kerül ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Ez nagyjából egy közepes méretű gyárépület alapterületének felel meg – írja a Magyar Építők.

A hosszabb távú kép sem vigasztalóbb. 1990 óta mintegy 1,4 millió hektárral, közel 22 százalékkal csökkent az ország mezőgazdasági területe: a rendszerváltás idején még körülbelül 6,4 millió hektáros termőföld 2024-re mintegy 5 millió hektárra zsugorodott. A szakértők szerint a folyamat nem fenntartható, és közvetlen kockázatot jelent az ország élelmezésbiztonsága és vízmegtartó képessége szempontjából.

Jordán Ferenc rendszerökológus a közleményben rámutatott: a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára – ráadásul a beépítések gyakran éppen a legjobb minőségű termőtalajokat érintik.

Üres lakások, mégis új építkezések

A kutatói felhívás a hazai ingatlanállomány kihasználatlanságára is ráirányítja a figyelmet. Magyarországon jelenleg több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen, ami a teljes állomány 12,5 százaléka, ez számottevő növekedés a 2001-es 9,2 százalékos arányhoz képest. A szakértők szerint a meglévő épületek felújítása helyett újakat építeni nemcsak pazarló, hanem kifejezetten környezetpusztító gyakorlat.

„Ha mindent lebetonozunk, a városaink élhetetlenné válnak. A csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények nem tudják hűteni a környezetüket. Egy hőségtől lüktető, száraz kőrengeteg nem otthon, hanem holt pusztaság” – idézi a közlemény Köves Alexandra ökológiai közgazdászt, aki hozzátette: a leburkolt talaj a szén-dioxidot sem képes megkötni.

A hazai úthálózat sűrűsége szintén aggasztó képet mutat nemzetközi összehasonlításban. A teljes hálózat 2023-ban elérte a 219 ezer kilométert: egy magyar lakosra átlagosan 22,81 méter út jut, miközben ugyanez az érték Ausztriában 13,85, Csehországban 11,91, Szlovákiában pedig csupán 8,3 méter. A kutatók szerint a csökkenő népesség és az alacsony népsűrűség nem indokolja az új utak építését.

Harmincfokos többlet a betonon

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató a közleményben kiemelte: a betonozott felületek nyári hőségben akár 30 Celsius-fokkal is jobban felmelegedhetnek a zöld környezetüknél, és a felhalmozott hőt éjszaka is visszasugározzák, ez fokozza a hőterhelést és növeli a hűtési energiaigényt. Zlinszky János biológus egy másik szemléletes adatot is megosztott: egyetlen hektárnyi, 10 centiméter mélyen lazított talaj akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes elraktározni. Ahol ez a kapacitás a burkolás miatt elvész, ott heves esőzéskor villámárvizek alakulnak ki, amelyeket aztán aszályos időszakok követnek.

Irányváltás, nem leállás 

A kutatók nem az építkezések azonnali leállítását, hanem szemléletváltást sürgetnek. Javaslataikban a meglévő épületállomány hatékonyabb hasznosítása, a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése és a talajvédelmi szabályozás szigorítása szerepel.

A figyelemfelhívás részeként fotópályázatot is hirdetnek: a túlzott beépítéseket, felesleges lebetonozásokat és természetkárosítást bemutató képeket június 30-ig várják a www.aklimatudomany10uzenete.hu oldalon, a legjobb fotókat a nyáron kiállításon mutatják be.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu