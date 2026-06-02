Brüsszel teljesen abszurd döntést hozott: kitoloncolják azokat a diákokat, akiknek nincs elég pénze, vagy nem jó tanulók – „ez itt nem egy forgóajtó!"

Az Európai Unión kívülről érkező nemzetközi hallgatóknak a jövőben meghatározott tanulmányi eredményeket kell elérniük ahhoz, hogy megtarthassák vízumukat, ellenkező esetben akár kiutasítás is fenyegetheti őket a belga szövetségi kormány új intézkedései nyomán, amelyek a migráció csökkentését célozzák.

Az Európai Unión kívülről érkező hallgatónak fel kell kötniük a nadrágot / Fotó: Pixabay

A The Brussels Times cikke szerint ettől a héttől szigorúbb feltételek vonatkoznak azokra a nem uniós hallgatókra, akik Belgiumban szeretnének tanulni, illetve meg kívánják hosszabbítani hallgatói tartózkodási engedélyüket.

A szabályozás értelmében a külföldi hallgatókra mostantól nagyobb nyomás nehezedik annak bizonyítására, hogy tanulmányaik során valódi előrehaladást érnek el. Az alapképzésben részt vevő hallgatók esetében legalább 60 kreditet kell megszerezniük az első két tanév alatt, ezt követően pedig évente legalább további 40 kreditet.

Mesterképzések, specializációs mesterprogramok, tanúsítványt adó képzések és doktori programok esetében szintén egyértelműbb korlátokat határoztak meg a tanulmányok maximális időtartamára vonatkozóan, bár a részleteket egyelőre nem ismertették.

Több lábon álló szigorítás

Ezen kívül annak a hallgatónak, aki belgiumi tartózkodásának első három évében egy harmadik tanulmányi területre szeretne beiratkozni anélkül, hogy az előző két szakon végzettséget szerzett volna, elutasíthatják a tartózkodási engedélyének meghosszabbítását. Szintén szigorúbb elbírálással kell számolniuk azoknak, akik a felsőoktatási tanulmányok után sikertelenül váltanak alacsonyabb szintű képzésre.

„A belgiumi tanulás nem forgóajtó. Azoknak, akik megbuknak, újrakezdik, ismét szakot váltanak, és közben évről évre mesterségesen meghosszabbítják a tartózkodásukat, tudniuk kell, hogy vannak határok. Ez kemény intézkedés, de igazságos azokkal a hallgatókkal szemben, akik valóban erőfeszítéseket tesznek és eredményeket érnek el” – fogalmazott Van Bossuyt flamand nacionalista miniszter.

A számokat tekintve 2025-ben közel 14 000 nem uniós hallgató nyújtott be első alkalommal tanulmányi vízumkérelmet Belgiumban. Azoknak a kérelmeknek a 82 százalékát hagyták jóvá, amelyek esetében a hallgató elismert oktatási intézményben kívánt tanulni.