Szégyenben maradt Európa: Kína vadászgépei tönkreverték az Eurofighter Typhoont, mind a kilenc összecsapást megnyerte a J-10C – ennek következménye lesz a fegyverpiacon
Kínai és pakisztáni források szerint a kínai gyártású csengtui vadászgépek veretlenek maradtak az európai gyártású Eurofighter Typhoonokkal szemben egy katari légierő-gyakorlaton. A pakisztáni légierő J-10CE harci repülői állítólag kilencszer győztek a katari légierő Eurofightereivel szemben – írja a Merkur a pakisztáni média pakisztáni és kínai értesüléseire hivatkozva.
A pakisztáni vadászgépek öt közelharci, valamint négy nagyobb hatótávolságú összecsapást nyertek meg.
A szimulált légicsatákat 2024 januárjában Katarban ejtették meg a Zilzal-II elnevezésű hadgyakorlaton.
- Az Eurofighter Typhoon vadászgépet Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország közösen fejleszti. A pakisztáni média szerint Katar a repülőgép modern Tranche 3A változatát üzemelteti.
- A J-10CE a kínai Csengtu J-10 többcélú harci repülőgép exportváltozata. Fejlett AESA radartechnológiával, elektronikus harcrendszerekkel rendelkezik, és felszerelhető a PL-15E nagy hatótávolságú levegő-levegő rakétával. Kína a modellt a nyugati vadászgépek megfizethetőbb alternatívájaként forgalmazza.
A J-10C-t, amelyen az exportváltozat alapul, 2017-ben vezették be a kínai fegyveres erők.
Kína 2020-ban dobta piacra a J-10CE exportváltozatát a nemzetközi piacon.
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A katonai gyakorlatok gyakran szigorú irányelveket követnek. Gyakran előírnak konkrét fegyvereket, taktikákat vagy kiindulási feltételeket. Ennek eredményeként az eredmények csak korlátozott mértékben alkalmazhatók valós harci helyzetekben.
Harrison Kass amerikai The National Interest magazinban megjelent elemzése rámutat, hogy az Eurofighter a Meteor irányított rakéta miatt jelentős előnnyel rendelkezhetne egy valós helyzetben. Ennek a rakétának különösen nagy a hatótávolsága, és a nyugati fegyveres erők egyik legerősebb levegő-levegő fegyverének tartják.
A gyakorlat pontos paraméterei nem kerültek nyilvánosságra, de ha ennek a rakétának a használatát korlátozták, az jelentősen befolyásolhatta az eredményt.
Az amerikai Military Watch műszaki portál a közzétett eredményeket a kínai vadászgépek technológiai érettségének jelzéseként tekinti.
A hír pedig bonyolíthatja az Eurofighter marketingjét. A portál szerint ugyanis sok ország szorosan figyelemmel kíséri a modern vadászgépek teljesítményét, amikor új beszerzési döntések vannak függőben.
Meteor rakétát több európai ország is rendelt
Svédország volt az első ország, amely 2016-ban rendszeresítette a Meteort Gripen-flottáján. A fegyvert az MBDA rakétagyártó fejlesztette egy hat országot – köztük Franciaországot és az Egyesült Királyságot – tömörítő konzorciumban. A Meteor az Eurofighter Typhoon és a Dassault Aviation Rafale vadászgépeken is szolgálatban áll.
Németország januárban rendelt további Meteor rakétákat, miután Svédország és Franciaország 2025-ben szintén újabb megrendeléseket adott le a rakétára. Franciaország és az Egyesült Királyság az év elején megállapodott egy közös, 12 hónapos tanulmány elkészítéséről a Meteor utódjának kifejlesztésére.
Június elején pedig Svédország arról számolt be, hogy ilyen fegyverrel felszerelt Gripeneket adhat Ukrajnának.
A svéd védelmi minisztérium közölte, hogy az adományozás egy korszerű lőszerekből álló csomagot is tartalmazna, amely a Diehl IRIS–T rakétájából, a Raytheon AIM–120 fejlett közepes hatótávolságú levegő–levegő rakétájából, valamint a Meteorból állhat.
Ukrajna számára a Meteor egyértelmű előnyt adna a Gripennek a többi nyugati vadászgépével szemben.
"A Meteorral felszerelt Gripen C lényegesen jobb esélyt kínál arra, hogy sikeresen lehessen elfogni a siklóbombákat az orosz frontvonal mögött 60–70 kilométerrel ledobó Szu–34-eseket, mint az AIM–120-szal felszerelt F–16-os vagy a MICA rakétával felszerelt Mirage 2000" – mondta Justin Bronk, a Royal United Services Institute légierővel foglalkozó vezető kutatója.
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A cél a Bundeswehr hadrafoghatóságának biztosítása és a NATO-adatgyűjtés támogatása. A német költségvetési bizottság jóváhagyta az Eurofighterek új szállítmányát, amely 2031 és 2034 között érkezik.