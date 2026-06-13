Szégyenben maradt Európa: Kína vadászgépei tönkreverték az Eurofighter Typhoont, mind a kilenc összecsapást megnyerte a J-10C – ennek következménye lesz a fegyverpiacon

Kínai és pakisztáni források szerint a kínai gyártású csengtui vadászgépek veretlenek maradtak az európai gyártású Eurofighter Typhoonokkal szemben egy katari légierő-gyakorlaton. A pakisztáni légierő J-10CE harci repülői állítólag kilencszer győztek a katari légierő Eurofightereivel szemben – írja a Merkur a pakisztáni média pakisztáni és kínai értesüléseire hivatkozva.

Szégyenben maradt Európa: Kína vadászgépei tönkreverték az Eurofighter Typhoont / Fotó: NurPhoto via AFP

A pakisztáni vadászgépek öt közelharci, valamint négy nagyobb hatótávolságú összecsapást nyertek meg.

A szimulált légicsatákat 2024 januárjában Katarban ejtették meg a Zilzal-II elnevezésű hadgyakorlaton.

Az Eurofighter Typhoon vadászgépet Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország közösen fejleszti. A pakisztáni média szerint Katar a repülőgép modern Tranche 3A változatát üzemelteti.

A J-10CE a kínai Csengtu J-10 többcélú harci repülőgép exportváltozata. Fejlett AESA radartechnológiával, elektronikus harcrendszerekkel rendelkezik, és felszerelhető a PL-15E nagy hatótávolságú levegő-levegő rakétával. Kína a modellt a nyugati vadászgépek megfizethetőbb alternatívájaként forgalmazza.

A J-10C-t, amelyen az exportváltozat alapul, 2017-ben vezették be a kínai fegyveres erők.

Kína 2020-ban dobta piacra a J-10CE exportváltozatát a nemzetközi piacon.

A szakértők óvatosságra intenek a kínai győzelmi jelentések kapcsán

A katonai gyakorlatok gyakran szigorú irányelveket követnek. Gyakran előírnak konkrét fegyvereket, taktikákat vagy kiindulási feltételeket. Ennek eredményeként az eredmények csak korlátozott mértékben alkalmazhatók valós harci helyzetekben.

Harrison Kass amerikai The National Interest magazinban megjelent elemzése rámutat, hogy az Eurofighter a Meteor irányított rakéta miatt jelentős előnnyel rendelkezhetne egy valós helyzetben. Ennek a rakétának különösen nagy a hatótávolsága, és a nyugati fegyveres erők egyik legerősebb levegő-levegő fegyverének tartják.

A gyakorlat pontos paraméterei nem kerültek nyilvánosságra, de ha ennek a rakétának a használatát korlátozták, az jelentősen befolyásolhatta az eredményt.

Az amerikai Military Watch műszaki portál a közzétett eredményeket a kínai vadászgépek technológiai érettségének jelzéseként tekinti.

A hír pedig bonyolíthatja az Eurofighter marketingjét. A portál szerint ugyanis sok ország szorosan figyelemmel kíséri a modern vadászgépek teljesítményét, amikor új beszerzési döntések vannak függőben.