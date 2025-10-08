Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.7 -0.17% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.02 -0.43% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.06 -0.39% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.7 -0.17% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.02 -0.43% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.06 -0.39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hadiipar
Németország
Eurofighter
vadászgépek
fegyverkezési verseny
Bundeswehr

Németország szintet lép a fegyverkezésben: egyszerre húsz új vadászgépet vásárol – ezért a típusért fizet majdnem 4 milliárd eurót

A cél a Bundeswehr hadrafoghatóságának biztosítása és a NATO-adatgyűjtés támogatása. A német költségvetési bizottság jóváhagyta az Eurofighterek új szállítmányát, amely 2031 és 2034 között érkezik.
VG
2025.10.08., 19:21

A német költségvetési bizottság jóváhagyta 20 új Eurofighter beszerzését, 3,75 milliárd euróért, mivel Berlin szerint a légi hadműveleti képességek fenntartása és a NATO-val való elektronikai együttműködés kulcskérdés lesz a következő évtizedekben.

Eurofighter during training flight at Nörvenich airbase
A német költségvetési bizottság jóváhagyta az Eurofighterek új szállítmányát, amely 2031 és 2034 között érkezik / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német védelmi minisztérium szerdai közlése szerint a Bundestag költségvetési bizottsága engedélyezte a légierő újabb 20 Eurofighter vadászrepülőgépének beszerzését, összesen mintegy 3,75 milliárd euró értékben. 

A „tranche 5” néven ismert szállítmány 2031 és 2034 között érkezik a Bundeswehrhez.

Andreas Schwarz, a kormányzókoalíció Szociáldemokrata Pártját képviselő költségvetési felelős szerint a NATO-n belül a vadászgépek fontos szerepet játszanak az adatok gyűjtésében és az elektronikai hadviselésben.

„Ez biztosítja a Eurofighter hadrafoghatóságát egészen 2060-ig” – jelentette ki a képviselő a Reutersnek.

Óriási pluszköltségekkel jár az Eurofighter-bevásárlás

A bizottság összesen 14, 25 millió eurót meghaladó értékű javaslatot hagyott jóvá, ezek összértéke több mint hétmilliárd euró. A minisztérium szerint az év során további nagyszabású fegyverkezési projekteket terjesztenek a Bundestag elé, hogy fenntartsák a beszerzési lendületet, javítsák a Bundeswehr harckészségét és biztosítsák a katonák igény szerinti felszerelését.

A döntés jól mutatja Németország elkötelezettségét a hosszú távú katonai képességek fenntartásában, miközben a NATO-val való integráció és az elektronikai hadviselés egyre fontosabbá válik a 21. századi hadszíntéren.

Németország fegyverkezik: az európai gyártók kaszálnak, Trump kimarad a buliból

Kiszivárgott, mire akar Berlin költeni. A fegyverbeszerzés döntő többségét Németország európai gyártóknak adja.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12126 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Szentpétervár

Felborulhatnak az erőviszonyok az ukrán fronton: újabb orosz csodafegyver készül bevetésre

A tervezők szerint már kis sorozatban készül is az új csodafegyver.
2 perc
külföldi zsoldos

Totális lebukás: tízezrével küldi a zsoldosokat Putyinnak egy ország, Ukrajna elkezdte megölni őket – Észak-Korea a múlt, új csatlósa van az oroszoknak

Oroszország szövetségesek révén próbálja pótolni veszteségeit.
1 perc
fegyvervásárlás

Bekövetkezett Zelenszkij rémálma, Babis máris megtette a bejelentést: Ukrajna mostantól nem kap pénzt fegyverekre – „Egy koronát sem adunk”

A cseh politikus nem zárná ki a fegyverszállításokat, de azokat a piacra és az Európai Unióra bízná.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu