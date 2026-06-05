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uniós források
Vitézy Dávidra
Gulyás Gergely

„Ilyen árat nem szabad fizetni” – Gulyás nekiment az EU Magyarországnak szóló új elvárásainak

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Gulyás Gergely riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak szóló ajánlásait. A politikus az uniós pénzekért cserébe sem tartja elfogadhatónak ezek elfogadását.
VG
2026.06.05, 14:46
Frissítve: 2026.06.05, 15:07

„Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben, ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért” – jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője pénteken.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak szóló ajánlásait / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán közzétett videóban emlékeztetett: néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki.

Úgy értékelt: ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden „olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években, az Orbán-kormány alatt fogadott el az Országgyűlés.

Felszámolnák a kamatstopot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntettetni Magyarországgal. Ezenfelül át akarják alakíttatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat és támadják a védett üzemanyagárat is” – sorolta, hozzátéve: ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. 

Gulyás Gergely felhívta az új kormányt, hogy ha bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött vagy a jövőben köt az uniós pénzek hazahozatala érdekében, azt hozza nyilvánosságra; valamint egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre.

Magyarországot az uniós pénzek megilletik, ezeket még az előző kormány harcolta ki Magyarországnak – mondta, hangsúlyozva: „Örülünk annak, ha az ország hozzájuthat ezekhez a forrásokhoz, de ilyen árat nem szabad értük fizetni.” 

A beruházási és közlekedési miniszter pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy rekordgyorsasággal jött létre az a politikai megállapodás, amely lehetővé tette az uniós források hazahozatalát.

Elhangzott, hogy Vitézy Dávid  koordinálja az uniós pénzek hazahozatalát.

Összesen 16,4 milliárd euró, átszámítva közel 6000 milliárd forintnyi uniós forrás érkezik Magyarországra.

Hangsúlyozta: az uniós források hazahozatalának nem volt feltétele sem Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása, sem pedig a migrációs politika kérdése. Ezek a feltételek 2022 óta nyilvánosak, az Európai Bizottság már akkor közzétette az úgynevezett szupermérföldköveket. 

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