Erre az autópályára várt sokszázezer magyar: végre megkezdődhet az építése, készül a közbeszerzés – összekötik Észak- és Dél-Horvátországot
Horvátország 248 millió euróból (kb. 88 milliárd forint) bővíti az A1-es autópályát: harmadik sáv épül Zágráb és Karlovac között. A tervek szerint a 39 kilométeres útszakasz teljes rekonstrukción esik át, emellett mindkét irányban egy-egy harmadik forgalmi sáv épül ki az ország egyik legforgalmasabb és legfontosabb autópálya-szakaszán. A CroatiaWeek szerint a 248 millió eurós beruházás részeként három új csomópont is létesül Stupniknál, Ašpergerinél és Selcénél (Karlovac), emellett átépítik a jastrebarskói csomópontot, valamint elbontják és újjáépítik az autópálya felett átvezető meglévő felüljárókat.
Jól fog jönni az autópálya bővítés a nyári turisztikai csúcsidőszakban
A HAC szerint a bővítés jelentősen növeli majd az autópálya áteresztőképességét, különösen a nyári turisztikai csúcsidőszakban, miközben javítja a helyi megközelíthetőséget és a térség közúti kapcsolatait. A fejlesztéstől azt is várják, hogy növeli a közlekedésbiztonságot, csökkenti a torlódásokat, valamint javítja a forgalom folyamatosságát az A1-es közlekedési folyosón, amely Észak- és Dél-Horvátországot köti össze.
A projekt környezetvédelmi előnyökkel is járhat:
- mérséklődhet a közlekedési zajterhelés, valamint
- hatékonyabbá válhat a nehézgépjárművek ellenőrzése, ami az autópálya infrastruktúrájának védelmét is szolgálja.
A kivitelezés várhatóan 2027-ben kezdődik.
A kivitelezés idején ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. Mindkét irányban két-két, leszűkített forgalmi sáv marad használható, csökkentett sebességkorlátozás mellett, hogy a forgalom folyamatos maradjon, ugyanakkor a közlekedés biztonsága is biztosított legyen.
A gazdasági szereplőkkel folytatott előzetes konzultáció a horvát közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően zajlik, és kötelező szakasza a hivatalos közbeszerzési pályázat meghirdetésének. Az egyeztetés lezárását követően indulhat el a formális közbeszerzési eljárás.
Jelentős előrehaladást ért el az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakaszának építése – számoltunk be arról a Világgazdaság oldalán. Így hamarosan újabb szakasszal gazdagodhat a romániai autópálya-hálózat, ami nagyon sok magyarnak jelenthet könnyebbséget. Az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakasza ha elkészül, akkor Vaskaputól egészen Marosvásárhelyi egybefüggő autópályakapcsolat jön létre.