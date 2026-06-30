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autópálya
bővítés
Zágráb

Erre az autópályára várt sokszázezer magyar: végre megkezdődhet az építése, készül a közbeszerzés – összekötik Észak- és Dél-Horvátországot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A horvát autópálya-kezelő, a Hrvatske autoceste (HAC) megkezdte az előzetes konzultációs eljárást az A1-es autópálya Zágráb és Karlovac közötti szakaszának átfogó felújítására és bővítésére. Az egyeztetés az első hivatalos lépés a közbeszerzési eljárás előtt, amely Horvátország egyik legnagyobb autópálya-fejlesztési beruházását készíti elő.
VG
2026.06.30, 07:00

Horvátország 248 millió euróból (kb. 88 milliárd forint) bővíti az A1-es autópályát: harmadik sáv épül Zágráb és Karlovac között. A tervek szerint a 39 kilométeres útszakasz teljes rekonstrukción esik át, emellett mindkét irányban egy-egy harmadik forgalmi sáv épül ki az ország egyik legforgalmasabb és legfontosabb autópálya-szakaszán. A CroatiaWeek szerint a 248 millió eurós beruházás részeként három új csomópont is létesül Stupniknál, Ašpergerinél és Selcénél (Karlovac), emellett átépítik a jastrebarskói csomópontot, valamint elbontják és újjáépítik az autópálya felett átvezető meglévő felüljárókat.

autópálya, illiusztráció
Bővül az A1-es horvát autópálya, ez jó hír a jövőbeni években horvátországi nyaralást tervezőknek is (illusztráció)
Forrás: Pexels

Jól fog jönni az autópálya bővítés a nyári turisztikai csúcsidőszakban

A HAC szerint a bővítés jelentősen növeli majd az autópálya áteresztőképességét, különösen a nyári turisztikai csúcsidőszakban, miközben javítja a helyi megközelíthetőséget és a térség közúti kapcsolatait. A fejlesztéstől azt is várják, hogy növeli a közlekedésbiztonságot, csökkenti a torlódásokat, valamint javítja a forgalom folyamatosságát az A1-es közlekedési folyosón, amely Észak- és Dél-Horvátországot köti össze.

A projekt környezetvédelmi előnyökkel is járhat:

  • mérséklődhet a közlekedési zajterhelés, valamint 
  • hatékonyabbá válhat a nehézgépjárművek ellenőrzése, ami az autópálya infrastruktúrájának védelmét is szolgálja.

A kivitelezés várhatóan 2027-ben kezdődik.

A kivitelezés idején ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. Mindkét irányban két-két, leszűkített forgalmi sáv marad használható, csökkentett sebességkorlátozás mellett, hogy a forgalom folyamatos maradjon, ugyanakkor a közlekedés biztonsága is biztosított legyen.

A gazdasági szereplőkkel folytatott előzetes konzultáció a horvát közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően zajlik, és kötelező szakasza a hivatalos közbeszerzési pályázat meghirdetésének. Az egyeztetés lezárását követően indulhat el a formális közbeszerzési eljárás.

Jelentős előrehaladást ért el az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakaszának építése – számoltunk be arról a Világgazdaság oldalán. Így hamarosan újabb szakasszal gazdagodhat a romániai autópálya-hálózat, ami nagyon sok magyarnak jelenthet könnyebbséget. Az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakasza ha elkészül, akkor Vaskaputól egészen Marosvásárhelyi egybefüggő autópályakapcsolat jön létre.

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