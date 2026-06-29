Ma végleg kiderült, valami nagyon nem stimmel a napelemekkel: ilyen még sose történt Magyarországon – a külföldi áram mentette meg a klímákat

A rendkívüli hőség hétfő este a magyar villamosenergia-rendszert is komoly próbatétel elé állította. Az előzetes üzemirányítási adatok szerint június 29-én este hét óra körül új nyári rendszerterhelési csúcs alakulhatott ki: a fogyasztás tartósan 7200–7450 megawatt között mozgott, így jó eséllyel megdől a 2024. július 16-án mért 7036 megawattos rekord – írja Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő friss Facebook-bejegyzésében. A bődületes napelemes kapacitás ellenére mégis importáramra volt szükség.

Az ország közel 4888 megawattnyi ipari napelemes kapacitása dél körül több ezer megawatt teljesítményt adott a hálózatnak. / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

Ezerrel termeltek a napelemek, az alkony beköszöntével mégis importra szorultunk

Hárfás Zsolt bejegyzésében kifejtette: a nappali órákban még a naperőművek biztosították a hazai termelés jelentős részét. Az ország közel 4888 megawattnyi ipari napelemes kapacitása dél körül több ezer megawatt teljesítményt adott a hálózatnak. Naplemente után azonban a termelés gyorsan visszaesett, így az esti csúcs idején már csupán 600–650 megawatt állt rendelkezésre.

A szélerőművek sem tudtak érdemben hozzájárulni az ellátáshoz, ugyanis a mintegy 325 megawattnyi beépített kapacitásból a kritikus időszakban körülbelül 10 megawatt termelt, ami a rendszer egészében elenyészőnek számított.

Közben éppen estére tetőzött az ország villamosenergia-fogyasztása; a hőség miatt tömegesen működtek a légkondicionálók, és gazdasági egységek, illetve termelőüzemek fogyasztása is magas maradt.

Az egyensúlyt végül elsősorban a szabályozható erőművek és a külföldi import biztosította, hiszen a gázerőművek 1850–1870 megawatt teljesítménnyel járultak hozzá az ellátáshoz, az import pedig meghaladta a 2600 megawattot. Hárfás Zsolt megjegyezte, hogy vasárnap késő este már 3000 megawatt fölé emelkedett a behozatal, hétfő éjszaka pedig akár a 3200–3300 megawattot is elérheti.

Így lehetne elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket

A Paksi Atomerőmű a magas dunai vízhőmérséklet miatt ezúttal sem működhetett teljes névleges teljesítményen. A környezetvédelmi előírások betartása érdekében vissza kellett fogni a termelést, ennek ellenére mintegy 1320 megawatt stabil alapterhelést biztosított a magyar villamosenergia-rendszer számára.