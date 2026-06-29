Ma végleg kiderült, valami nagyon nem stimmel a napelemekkel: ilyen még sose történt Magyarországon – a külföldi áram mentette meg a klímákat
A rendkívüli hőség hétfő este a magyar villamosenergia-rendszert is komoly próbatétel elé állította. Az előzetes üzemirányítási adatok szerint június 29-én este hét óra körül új nyári rendszerterhelési csúcs alakulhatott ki: a fogyasztás tartósan 7200–7450 megawatt között mozgott, így jó eséllyel megdől a 2024. július 16-án mért 7036 megawattos rekord – írja Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő friss Facebook-bejegyzésében. A bődületes napelemes kapacitás ellenére mégis importáramra volt szükség.
Ezerrel termeltek a napelemek, az alkony beköszöntével mégis importra szorultunk
Hárfás Zsolt bejegyzésében kifejtette: a nappali órákban még a naperőművek biztosították a hazai termelés jelentős részét. Az ország közel 4888 megawattnyi ipari napelemes kapacitása dél körül több ezer megawatt teljesítményt adott a hálózatnak. Naplemente után azonban a termelés gyorsan visszaesett, így az esti csúcs idején már csupán 600–650 megawatt állt rendelkezésre.
A szélerőművek sem tudtak érdemben hozzájárulni az ellátáshoz, ugyanis a mintegy 325 megawattnyi beépített kapacitásból a kritikus időszakban körülbelül 10 megawatt termelt, ami a rendszer egészében elenyészőnek számított.
Közben éppen estére tetőzött az ország villamosenergia-fogyasztása; a hőség miatt tömegesen működtek a légkondicionálók, és gazdasági egységek, illetve termelőüzemek fogyasztása is magas maradt.
Az egyensúlyt végül elsősorban a szabályozható erőművek és a külföldi import biztosította, hiszen a gázerőművek 1850–1870 megawatt teljesítménnyel járultak hozzá az ellátáshoz, az import pedig meghaladta a 2600 megawattot. Hárfás Zsolt megjegyezte, hogy vasárnap késő este már 3000 megawatt fölé emelkedett a behozatal, hétfő éjszaka pedig akár a 3200–3300 megawattot is elérheti.
Így lehetne elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket
A Paksi Atomerőmű a magas dunai vízhőmérséklet miatt ezúttal sem működhetett teljes névleges teljesítményen. A környezetvédelmi előírások betartása érdekében vissza kellett fogni a termelést, ennek ellenére mintegy 1320 megawatt stabil alapterhelést biztosított a magyar villamosenergia-rendszer számára.
A beépített kapacitás önmagában nem garantálja az ellátásbiztonságot, amikor a termelés az időjárási viszonyoktól függ – utalt Hárfás Zsolt arra, hogy a villamosenergia-rendszer működését minden pillanatban a ténylegesen rendelkezésre álló teljesítmény határozza meg.
A szakértő egyúttal rámutatott, az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a nyári rendszerterhelések, amelyek már megközelítik a téli csúcsokat.
Ebben meghatározó szerepet játszik a klímaberendezések gyors terjedése, az elektrifikáció és a villamosenergia-felhasználás növekedése. A jövőben egyre gyakrabban előforduló hasonló helyzetek kezeléshez szükség lesz
- a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítására,
- Paks II. mielőbbi megépítésére,
- új szabályozható gázerőművi kapacitásokra,
- energiatárolókra,
- hálózatfejlesztésekre,
valamint a megújuló energiaforrások olyan integrációjára, amely a rendszer stabil működését is biztosítja.
„A villamosenergia-rendszert végső soron a fizika törvényei működtetik” – emeli ki Hárfás, hozzátéve: a 40–42 Celsius-fokos hőhullám ismét megmutatta, milyen kihívások elé állítja a magyar energiarendszert az egyre szélsőségesebb nyári időjárás.