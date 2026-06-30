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alapítvány
MCC
határozat

Megszületett a kormány döntése: megvan, kiknek adják át a hatalmas állami vagyont, mostantól ők veszik át az irányítást – itt a pontos névlista

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megjelent a kormányhatározat, mely tartalmazza, hogy mely minisztereket nevezi ki a kormány a közérrdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) élére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint nem csak az MCC elnöki székét, hanem a Kék Bolygó Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány elnöki tisztségét is megkapta.
VG
2026.06.30, 06:33
Frissítve: 2026.06.30, 06:36

Kinevezték a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványok alapítói jogait az állam nevében kizárólagosan gyakorló minisztereket. Az erről szólő határozat már megjelent a Magyar Közlönyben, és a mai nap 0 órától, azaz keddtől hatályos is. Azok az alapítványok, melyek közfeladatként jelenleg felsőoktatási intézményt is működtetnek, egyelőre nem kapnak új szereplőt, aki az állam részéről az állami jogokat gyakorolná.

Kinevezték a kekvák élére az állam jogaitt gyakorló minisztereket (illusztráció)
Megvan a névsor, melyik miniszter gyakorolja az állam jogait a kekváknál 
Fotó: Pexels

Miniszterek képviselik az államot a kekváknál

A kormányhatározat melléklete tételesen tartalmazza, melyik kekvát mostantól melyik miniszter fogja az állam képviseletében felügyelni. Így nem csak az MCC-nél, hanem a Mol alapítványánál is változás jön.

Az alábbi táblázat a kormányhatározat alapján megmutatja, melyik alapítványt melyik miniszter felügyeli mostantól:

Alapítvány neveAlapítói jogokat gyakorló miniszter
ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványtudományos és technológiai miniszter (Tanács Zoltán)
Hauszmann Alapítványközlekedési és beruházási miniszter (Vitézy Dávid)
Jövő Nemzedék Földje Alapítványagrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter (Bóna Szabolcs)
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványtársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán)
Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványtársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán)
Közép-európai Oktatási Alapítványoktatási és gyermekügyi miniszter (Lannert Judit)
Magyar Kultúráért Alapítványtársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán)
Makovecz Campus Alapítványpénzügyminiszter (Kármán András)
Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványközlekedési és beruházási miniszter (Vitézy Dávid)
MOL – Új Európa Alapítványbelügyminiszter (Pósfai Gábor)
Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítványtársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszte (Tarr Zoltán)
Batthyány Lajos AlapítványMiniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint)
Mathias Corvinus Collegium AlapítványMiniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint)
Kék Bolygó Klímavédelmi AlapítványMiniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint)
ZalaZONE Alapítványtudományos és technológiai miniszter (Tanács Zoltán)

Ezermilliárdokat rendezhet át a kekvák helyzetének megváltozása

Ahogy a Világgazdaság oldalán annak előkészítése kapcsán arról beszámoltunk, az Országgyűlés az alaptörvény módosítása révén teremtheti meg az alapot arra, hogy átalakulhasson a kekvák szabályozása. A módosítás ugyanis jelentős változásokat hoz a kekvák jogi helyzetében is. 

  • A szabályozásból kikerült az a réz, amely az alapítványok vagyonát a nemzeti vagyon részeként határozza meg.  
  • Ezzel párhuzamosan új szabályt vezetett be, amely rögzíti: egy alapítvány megszűnése esetén az állam által juttatott vagyon, annak hozamai és az azok helyébe lépő eszközök térítésmentesen visszaszállnak az államra. A módosítás egyértelművé tenné, hogy az állam kizárólag az általa biztosított vagyonra tarthat igényt, a magánalapítók által az alapítványokba bevitt vagyonelemekre nem.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át. 

Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.

Ez a vagyontömeg a kekvák megszüntetése (augusztus 31.) tehát visszakerülhet az államhoz. Az a vagyontömeg nem kerül vissza, mely az állami szerepvállalás előtt a kekva része volt.

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