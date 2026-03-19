Bírósági ítélet: Horvátország megfenyegette a Mol vezérét – "Hernádi urat azonnal le fogják tartóztatni, ha átlép egy másik uniós országba"

A magyar bíróság döntése szerint Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróság Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteit. A Mol-vezér szerint ez újabb mérföldkő az ellene és a cége ellen elkövetett igazságtalanságok korrigálásában. Erre válaszul azonban a horvát igazságügyi miniszter megfenyegette az üzletembert.

A magyar bíróság szerint súlyos jogsértések történtek a horvát eljárás során Hernádi Zsolt ellen / Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Fővárosi Törvényszék szerdán kimondta, hogy Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróságok által Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteket.

A Mol közleménye szerint a bíróság részletesen feltárta az eljárás során történt jogsértéseket, külön hangsúlyozva a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való alapvető jog, valamint a védekezéshez való jog súlyos megsértését.

A döntés azokat a nemzetközi jogi előzményeket követi, amikor az ICSID és az Uncitral választottbíróság megállapította, hogy a korrupció bizonyítása nem történt meg, továbbá az Interpol is visszavonta a körözést Hernádi ellen.

A Mol szerint az ítélet újabb fontos állomás a hosszú jogi játszmában, amelynek során a vezérigazgatót és a céget Horvátország részéről igazságtalanul kezelték.

A horvátok nem hagyják annyiban a Hernádi-ügyet

Damir Habijan horvát igazságügyi miniszter ugyanakkor az ítéletre reagálva hangsúlyozta, hogy a magyar döntés nem befolyásolja az Európai Unióban érvényes elfogatóparancsot. Ha Hernádi bármely más uniós országban felbukkan, azonnal őrizetbe vehetik. Habijan szerint ráadásul a magyar lépés aláássa a horvát jogrendszer tekintélyét és az eljárás legitimitását.