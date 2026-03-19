Bírósági ítélet: Horvátország megfenyegette a Mol vezérét – "Hernádi urat azonnal le fogják tartóztatni, ha átlép egy másik uniós országba"
A magyar bíróság döntése szerint Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróság Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteit. A Mol-vezér szerint ez újabb mérföldkő az ellene és a cége ellen elkövetett igazságtalanságok korrigálásában. Erre válaszul azonban a horvát igazságügyi miniszter megfenyegette az üzletembert.
A Fővárosi Törvényszék szerdán kimondta, hogy Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróságok által Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteket.
A Mol közleménye szerint a bíróság részletesen feltárta az eljárás során történt jogsértéseket, külön hangsúlyozva a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való alapvető jog, valamint a védekezéshez való jog súlyos megsértését.
A döntés azokat a nemzetközi jogi előzményeket követi, amikor az ICSID és az Uncitral választottbíróság megállapította, hogy a korrupció bizonyítása nem történt meg, továbbá az Interpol is visszavonta a körözést Hernádi ellen.
A Mol szerint az ítélet újabb fontos állomás a hosszú jogi játszmában, amelynek során a vezérigazgatót és a céget Horvátország részéről igazságtalanul kezelték.
A horvátok nem hagyják annyiban a Hernádi-ügyet
Damir Habijan horvát igazságügyi miniszter ugyanakkor az ítéletre reagálva hangsúlyozta, hogy a magyar döntés nem befolyásolja az Európai Unióban érvényes elfogatóparancsot. Ha Hernádi bármely más uniós országban felbukkan, azonnal őrizetbe vehetik. Habijan szerint ráadásul a magyar lépés aláássa a horvát jogrendszer tekintélyét és az eljárás legitimitását.
A vita középpontjában az INA–Mol-ügy áll, amelyben Hernádit két év börtönre ítélték Horvátországban, miután állítólag megvesztegette a volt miniszterelnököt, Ivo Sanadert a 2009-es szerződés ügyében. A szerződés révén a Mol megszerezte az irányítást a horvát INA olajvállalat felett. Sanadert hat évre ítélték, de az ítéleteket többször felülvizsgálták, a hosszú jogi procedúrák során a horvát alkotmánybíróság és több nemzetközi testület is be lett vonva.
A kulcsfontosságú bizonyíték Robert Jezic üzletember vallomása volt, állítása szerint Sanadernek kellett átadnia a kenőpénzt Hernádi nevében.
A nemzetközi választottbíróságok többször is megerősítették, hogy a korrupció nem bizonyított, Hernádi és Sanader pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult, állítva, hogy jogaikat sértették az eljárás során.
Hernádi az elévülési időre hivatkozva is panaszt tett az ECHR előtt, mivel állítása szerint a horvát törvény szerint a vád már elévült, amikor elítélték. Sanader végül 18 évre összesítve kapott büntetést, melynek kétharmadát le is töltötte, majd feltételesen szabadlábra került. A magyar bíróság mostani döntése tovább erősíti a Mol és Hernádi pozícióját a nemzetközi jogi küzdelemben, miközben a horvát fél továbbra is érvényben tartja az EU-s elfogatóparancsot.
Lezárult a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás. A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével döntött arról, hogy a Hernádi Zsolt ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.