Gigantikus fegyverüzletet kötöttek a svédek, ez durvább, mint a Magyarországnak eladott Gripenek: 5 milliárd dollárba kerül, az oroszok tehetetlenek lesznek ellene

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter korábban már bejelentette, hogy Lengyelország Blekinge osztályú, Saab A26-os tengeralattjárókkal erősíti meg flottáját.

Gigantikus fegyverüzletet kötöttek a svédek és a lengyelek / Fotó: NurPhoto via AFP

A végleges megállapodást ma Donald Tusk lengyel, valamint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jelenlétében, Gdyniában írta alá a Saab és a lengyel államkincstár Fegyverzeti Ügynöksége , így a gyártás hamarosan megkezdődhet.

A svéd-lengyel üzletről

A megrendelés három darab A26-os tengeralattjáró legyártásán kívül a kiképzési, illetve támogatási csomagot is magában foglalja, összértéke pedig 47 milliárd svéd korona, amely megközelítőleg 1500 milliárd forintnak felel meg. Az első tengeralattjáró átadására várhatóan 2031-ben kerülhet sor, míg az utolsó 2038-ban érkezhet meg Lengyelországba.

A Saab a tenderen a német, spanyol, olasz, dél-koreai, valamint francia vetélytársait utasította maga mögé.

A megállapodást Ulf Kristersson történelmi mérföldkőnek nevezte és beszámolt arról, hogy a projekt Lengyelországban megközelítőleg 7000 munkahelyet teremthet, továbbá a svéd gyártási helyszínek is toborzásba kezdhetnek.

Mély megtiszteltetés számunkra, hogy Lengyelország a Saab tengeralattjáróit választotta védelmi képességeinek megerősítésére és a két ország közötti stratégiai partnerség elmélyítésére. A három A26-os típusú tengeralattjáró megfelel a lengyel követelményeknek, és garantálják majd a Balti-tenger térségének biztonságát

− mondta Micael Johansson, a Saab elnök-vezérigazgatója.

Amíg a három tengeralattjáró elkészül, addig egy külön megállapodás lehetővé teszi, hogy a lengyel hadsereg a svéd HMS Södermanland tengeralattjárót üzemeltesse, ami növeli a lengyel flotta védelmi képességeit. A bérbeadás időtartama 2026 októberétől 2032 októberéig tart majd és azonnal megkezdődik a lengyel személyzet kiképzése is a svéd rendszerek használatára. A Södermanland egy A-17-es típusú korszerűsített tengeralattjáró.

A Saab A-26

Az A-26-ot kifejezetten balti-tengeri műveletekre tervezték és úgy alakították ki, hogy képes legyen teljesen észrevétlenül üzemelni. Az új dízel-elektromos tengeralattjáró a korábbi Gotland-osztály, vagyis az A-19 típus üzemeltetése során felhalmozott tapasztalatokra épít. Az A-19 egy legendás típus, amely a 2000-es évek közepén egy tengeralattjáró-elhárítási gyakorlaton szerzett hírnevet rendkívüli képességeivel. A szimuláció során a USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó ellen hajtott végre többször sikeres támadást, mindezt úgy, hogy közben észrevétlen maradt.