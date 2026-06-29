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Nemzeti Galéria
Tőzsdepalota
építészet

Végre, történelmi beruházás indulhat el Magyarországon: megjelentek a látványtervek, ez lehet a legendás épület sorsa – özönleni fognak a turisták

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Noha úgy tűnik, hogy végleg lekerült a napirendről a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galéria, ám az Instagramon nyilvánosságra kerültek a Budapesti Értéktőzsde egykori székházának átalakítási tervei. A Nemzeti Galéria Tőzsdepalotába való költözetésének ötletgazdája, Tasnádi György ugyan kifogásolta, hogy így kellett értesülnie a tervekről, de az építész támogatásáról biztosította a projektet.
VG
2026.06.29, 20:41
Frissítve: 2026.06.29, 20:47

Új irányt vett a Városliget jövője: a kormány döntése alapján nem épülnek további épületek a parkban, az eddig lezárt területeken pedig parkosítás kezdődik. A változás egyben azt is véglegessé teszi, hogy a Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria nem valósul meg. Ezzel párhuzamosan nyilvánosságra kerültek azok a látványtervek is, amelyek szerint a Magyar Nemzeti Galéria a Budapesti Értéktőzsde egykori székházába költözhet – írta meg a Papageno Magazin az Építész Fórum információira hivatkozva.

Nemzeti Galéria
Mostmár biztos, hogy végleg lekerül a napirendről a SANAA japán építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria. / Fotó: Tasnádi György építész Facebook-oldala

Nem a Városligetben lesz az új Nemzeti Galéria

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette: a kormány június 17-i ülésén arról döntött, hogy megszüntetik a Városliget építési terület jellegét. Elbontják a kordonokat, és megkezdik az eddig elzárt részek parkosítását. A munkálatok a bontások után visszamaradt törmelék elszállítása miatt várhatóan legkorábban jövő tavasszal indulhatnak el.

A döntés megerősíti, hogy végleg lekerül a napirendről a SANAA japán építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria. Közben a jelenlegi budavári épület sorsa is napirenden maradt. A miniszter szerint az ingatlan műszaki állapota jelentősen leromlott, ami hosszabb távon a műtárgyak biztonságát is veszélyeztetheti, a kormány ezért megvizsgálja, hol működhet a jövőben a Magyar Nemzeti Galéria – mondta akkor a tárcavezető.

Nem megszokott felületen kerültek nyilvánosságra a látványtervek

A lehetséges új helyszín a Budapesti Értéktőzsde egykori székháza, amelynek átalakításáról elkészültek az első látványtervek. A koncepció a műemléki épület értékeinek megőrzésére, új közösségi terek kialakítására és a kulturális funkciók bővítésére épül – olvasható a Lissoni & Partners építészeti és belsőépítészeti stúdió Instagram-bejegyzésében.

A tervek szerint 

  • egy új, nyilvános előtér kapcsolná össze a környező parkot az épülettel. 
  • Innen egy enyhén emelkedő sétány vezetne a felújított központi csarnokba, 
  • amely ismét közösségi térként működne a történelmi kupola alatt.

Mint írják: a belső átalakítás korszerű építészeti megoldásokkal kötné össze az egyes szinteket. A természetes fény, az átlátások és a megnyitott terek egyszerre emelnék ki az eredeti épület karakterét és teremtenének új kiállítási útvonalakat. 

A tetőszinten pavilon és panorámás közösségi teraszok kapnának helyet, ahonnan Budapest látképe tárulna a látogatók elé.

A koncepció célja egy olyan élő kulturális központ létrehozása, amely tiszteletben tartja a műemlék történetét, miközben korszerű múzeumi funkciókat biztosít.

Tasnádi György: két éve vetette fel a Tőzsdepalota ötletét

A látványtervek megjelenésére Facebook-bejegyzésben reagált Tasnádi György építész. Felidézte, hogy két évvel ezelőtt az Építészfórumon megjelent írásában dolgozta ki először részletes javaslatként: a Magyar Nemzeti Galéria költözzön a hosszú ideje üresen álló Tőzsdepalotába. Elmondása szerint a publikáció akkor az oldal harmadik legolvasottabb cikke lett, és több szakmai megkeresést is kapott.

Bejegyzésében azt írta, később elcsendesedett a kezdeményezés, ezért meglepetésként érte, amikor egy külföldi ismerőse hívta fel a figyelmét a most nyilvánosságra hozott tervekre. Hozzátette, jelenleg csak a közzétett nagyfelbontású látványképeket ismeri, a projekt részleteiről nem kapott tájékoztatást.

Tasnádi kifogásolta, hogy ilyen közvetett módon értesült a fejlesztésről, ugyanakkor támogatásáról biztosította az elképzelést.

Úgy fogalmazott, örül annak, hogy voltak, akik felkarolták az ötletet, és komoly munkát fordítottak a koncepció kidolgozására. Jelezte azt is, hogy amint több információ válik ismertté, az ügy támogatójaként kíván kiállni a projekt mellett.

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