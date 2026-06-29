Végre, történelmi beruházás indulhat el Magyarországon: megjelentek a látványtervek, ez lehet a legendás épület sorsa – özönleni fognak a turisták
Új irányt vett a Városliget jövője: a kormány döntése alapján nem épülnek további épületek a parkban, az eddig lezárt területeken pedig parkosítás kezdődik. A változás egyben azt is véglegessé teszi, hogy a Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria nem valósul meg. Ezzel párhuzamosan nyilvánosságra kerültek azok a látványtervek is, amelyek szerint a Magyar Nemzeti Galéria a Budapesti Értéktőzsde egykori székházába költözhet – írta meg a Papageno Magazin az Építész Fórum információira hivatkozva.
Nem a Városligetben lesz az új Nemzeti Galéria
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette: a kormány június 17-i ülésén arról döntött, hogy megszüntetik a Városliget építési terület jellegét. Elbontják a kordonokat, és megkezdik az eddig elzárt részek parkosítását. A munkálatok a bontások után visszamaradt törmelék elszállítása miatt várhatóan legkorábban jövő tavasszal indulhatnak el.
A döntés megerősíti, hogy végleg lekerül a napirendről a SANAA japán építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria. Közben a jelenlegi budavári épület sorsa is napirenden maradt. A miniszter szerint az ingatlan műszaki állapota jelentősen leromlott, ami hosszabb távon a műtárgyak biztonságát is veszélyeztetheti, a kormány ezért megvizsgálja, hol működhet a jövőben a Magyar Nemzeti Galéria – mondta akkor a tárcavezető.
Nem megszokott felületen kerültek nyilvánosságra a látványtervek
A lehetséges új helyszín a Budapesti Értéktőzsde egykori székháza, amelynek átalakításáról elkészültek az első látványtervek. A koncepció a műemléki épület értékeinek megőrzésére, új közösségi terek kialakítására és a kulturális funkciók bővítésére épül – olvasható a Lissoni & Partners építészeti és belsőépítészeti stúdió Instagram-bejegyzésében.
A tervek szerint
- egy új, nyilvános előtér kapcsolná össze a környező parkot az épülettel.
- Innen egy enyhén emelkedő sétány vezetne a felújított központi csarnokba,
- amely ismét közösségi térként működne a történelmi kupola alatt.
Mint írják: a belső átalakítás korszerű építészeti megoldásokkal kötné össze az egyes szinteket. A természetes fény, az átlátások és a megnyitott terek egyszerre emelnék ki az eredeti épület karakterét és teremtenének új kiállítási útvonalakat.
A tetőszinten pavilon és panorámás közösségi teraszok kapnának helyet, ahonnan Budapest látképe tárulna a látogatók elé.
A koncepció célja egy olyan élő kulturális központ létrehozása, amely tiszteletben tartja a műemlék történetét, miközben korszerű múzeumi funkciókat biztosít.
Tasnádi György: két éve vetette fel a Tőzsdepalota ötletét
A látványtervek megjelenésére Facebook-bejegyzésben reagált Tasnádi György építész. Felidézte, hogy két évvel ezelőtt az Építészfórumon megjelent írásában dolgozta ki először részletes javaslatként: a Magyar Nemzeti Galéria költözzön a hosszú ideje üresen álló Tőzsdepalotába. Elmondása szerint a publikáció akkor az oldal harmadik legolvasottabb cikke lett, és több szakmai megkeresést is kapott.
Bejegyzésében azt írta, később elcsendesedett a kezdeményezés, ezért meglepetésként érte, amikor egy külföldi ismerőse hívta fel a figyelmét a most nyilvánosságra hozott tervekre. Hozzátette, jelenleg csak a közzétett nagyfelbontású látványképeket ismeri, a projekt részleteiről nem kapott tájékoztatást.
Tasnádi kifogásolta, hogy ilyen közvetett módon értesült a fejlesztésről, ugyanakkor támogatásáról biztosította az elképzelést.
Úgy fogalmazott, örül annak, hogy voltak, akik felkarolták az ötletet, és komoly munkát fordítottak a koncepció kidolgozására. Jelezte azt is, hogy amint több információ válik ismertté, az ügy támogatójaként kíván kiállni a projekt mellett.