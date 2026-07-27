Erre nem számított Magyar Péter és a Tisza-kormány: nem akárki állt ki a Duna Aszfalt óriási autópálya-építése mellett – „Ez nem egy kamuprojekt, a gazdasági logika brutális”
„Afrika ismét felbukkant a hazai hírekben, ezúttal a kormányzat (Eximbank) feljelentése kapcsán, amely a Szijj László-féle Duna Aszfalt infrastruktúra-beruházási projektjét (Kasomeno–Mwenda Corridor Project, KMCP), pontosabban annak 101 milliárdos állami kötelezettségvállalását érinti” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Suha György Afrika-szakértő.
Suha György Afrika-szakértő, 1998-2012-ig a Gambiai Köztársaság budapesti tiszteletbeli konzulja, majd főkonzulja volt. 2006 júniusától nagyköveti rangban volt Gambia bécsi ENSZ képviseletének vezetője. 2015-2019 között a Külgazdasági- és Külügyminisztériumnak dolgozott miniszteri biztosként.
A szakértő régóta nagy kritikusa az Orbán-kormánynak, valamint ismert támogatója a Tisza Pártnak. Emiatt okozhatott meglepetést, hogy kiállt a kormány által megtámadott afrikai Duna Aszfalt-projekt mellett.
A Duna Aszfalt afrika beruházása mögött brutális gazdasági logika áll
Felidézte, hogy Magyar Péter és a Tisza-kormány hivatalos kommunikációja szerint az ügylet túl kockázatos volt, a kötvényjegyzést pedig nem a bank igazgatósága hagyta jóvá, hanem a tulajdonosi joggyakorló – ami szerinte finoman szólva sem a banki jó kormányzás tankönyvi példája, mivel a Magyar Fejlesztési Bank is benne volt. Megjegyezte, hogy a kormányzati tájékoztatásban előkerült a két érintett ország „legmagasabb kockázati kategóriája” is, ami szerinte jól hangzik ugyan,
csak épp az afrikai üzleti valósághoz nem sok köze van.
„Nem akarom megvédeni Szijj Lászlót, és nem zárom ki a visszaélések lehetőségét sem, vizsgálódjanak, akiknek ez a dolguk, nincs ezzel probléma. A részletek ugyanakkor fontosak, és a pár soros közlemény nem ad kapaszkodót a háttér objektív megismeréséhez. Mert kezdjük ott, hogy ez nem egy kamuprojekt” – írta Suha György, hozzátéve, hogy a KMCP-koncepciót ő már akkor ismerte, és a helyszínen járt, amikor Szijj László valószínűleg még azt sem tudta, hogy Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság határos egymással.
A szakértő összefoglalta a KMCP lényegét:
- 184 kilométer gyorsforgalmi út,
- 345 méteres határhíd a Luapula folyón,
- új határállomás,
- raktárak,
- parkolók,
- és egy komplett útdíjrendszer.
Ez a csomag arra jó, hogy a kongói és zambiai réz-, kobalt- és koltánbányák termékei végre ne napokig, hetekig álljanak a túlterhelt határokon, hanem 500 kilométerrel rövidebb úton jussanak el Tanzánia indiai óceáni kikötőjébe. Úgy véli, hogy aki látott már végtelen kamionsort Kasumbalesánál, az tudja, hogy ez nem elmélet: ez konkrét, pénzben mérhető versenyelőny.
Valós projekt a szakértő szerint
Kiemelte, hogy Katanga tartomány adja a világ kobalttermelésének több mint 70 százalékát, és a rézkitermelés jelentős részét. A globális akkumulátoripar, az elektromos autózás, az elektronikai ipar mind ezen az ellátási láncon ül. A kobaltpiac nem ismer kegyelmet: aki gyorsabban szállít, az nyer. És itt nem a helyi lakosság fizeti az útdíjat, hanem a multinacionális bányavállalatok és logisztikai cégek, amelyeknek a napokban mérhető időmegtakarítás dollárszázezrekben jelentkezik. A kamiononként több száz dolláros útdíj nem teher, hanem üzleti racionalitás.
„Ezért állítom azt, hogy a KMCP nem kifejezetten kockázatos, még akkor sem, ha Kongó (DRC) a világ egyik leginstabilabb politikai környezete. A projekt ugyanis nem függ döntően a célállamok makrogazdasági állapotától, politikai váltásaitól vagy intézményi gyengeségeitől. A bevételt nem a költségvetés, hanem a globális ipar fizeti. A működtetés pedig izolált projektcégeken keresztül történik – ez a modell Afrikában bevett,
és a Duna Aszfalt konstrukciója is ilyen
– jelentette ki Suha.
„A banki kockázatelemzés persze szeret mindent egy kalap alá venni: országkockázat = projektkockázat. Csakhogy ez tévedés. Az OECD normák, a Basel szabályok és az exporthitel biztosítói keretek valóban szigorúak, de az elmúlt húsz évben számos ország – köztük EU tagállamok, leginkább németek, olaszok, franciák – tudatosan megkerülte őket. Nyersanyag alapú hitelezés, kötetlen finanszírozás, úgynevezett gyűrűzött projektfinanszírozás: ezek mind létező, működő, sikeres pénzügyi modellek. A KMCP ebbe a kategóriába tartozik” – érvelt az Afrika-szakértő.
Suha a felsoroltak miatt gondolja úgy, hogy a kormányzati feljelentés országkockázati érvelése inkább politikai kommunikáció, mint szakmai álláspont. A projekt gazdasági logikája nagyon erős, a megtérülése magas, a bevételi modell stabil, a fizetőréteg globális és keményvalutás. A „magas kockázat – magas megtérülés” infrastruktúra modell itt nem frázis, hanem valóság.
„Ha valamit érdemes lenne végre megérteni itthon, az az, hogy Afrika nem a magyar külpolitikai PR mesék díszlete, hanem a világ egyik legfontosabb stratégiai nyersanyag kincsestára. És aki itt értelmes, gazdaságilag indokolt projektet valósít meg, az nem szükségszerűen szélhámos – hanem a globális ellátási lánc egyik kulcsszereplője. Komoly projekttel legalábbis erre komoly esélye van. Afrikában totális kudarc volt a magyar külgazdasági expanzió. Rendkívül szomorú, hogy az elmúlt évtizedben leginkább a kormányzati támogatású, pitiáner kalandorok, fideszes kamuvállalkozók jelentek meg a kontinensen. Ha mérleget akarunk vonni, akkor ez a projekt volt az egyetlen, ami a valódi siker esélyét hordozza. Az építkezés már elkezdődött, ha kudarc lesz a vége, annak komoly nemzetközi visszhangja lehet, jó volna ezt elkerülni” – zárta gondolatait Suha György.
Duna Aszfalt: megszólalt az útépítő vállalat az afrikai projektről
„A Duna Aszfalt Zrt. afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a zrt. és a cégcsoport viseli. Mivel három évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Eximbank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvényfinanszírozás” – közölte az útépítő vállalat. A cég arra reagált, hogy pénteken feljelentést tett a gazdaság és energetikai minisztérium az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.
Az afrikai projekt neve "Kasomeno-Mwenda Toll Road" projekt, amely két ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság közötti határ infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó 184 kilométernyi úthálózat fejlesztésére irányul.