Erre nem számított Magyar Péter és a Tisza-kormány: nem akárki állt ki a Duna Aszfalt óriási autópálya-építése mellett – „Ez nem egy kamuprojekt, a gazdasági logika brutális”

„Afrika ismét felbukkant a hazai hírekben, ezúttal a kormányzat (Eximbank) feljelentése kapcsán, amely a Szijj László-féle Duna Aszfalt infrastruktúra-beruházási projektjét (Kasomeno–Mwenda Corridor Project, KMCP), pontosabban annak 101 milliárdos állami kötelezettségvállalását érinti” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Suha György Afrika-szakértő.

Suha György kiállt a Duna Aszfalt afrikai projektje mellett / Fotó: Duna Aszfalt Facebook-oldala

Suha György Afrika-szakértő, 1998-2012-ig a Gambiai Köztársaság budapesti tiszteletbeli konzulja, majd főkonzulja volt. 2006 júniusától nagyköveti rangban volt Gambia bécsi ENSZ képviseletének vezetője. 2015-2019 között a Külgazdasági- és Külügyminisztériumnak dolgozott miniszteri biztosként.

A szakértő régóta nagy kritikusa az Orbán-kormánynak, valamint ismert támogatója a Tisza Pártnak. Emiatt okozhatott meglepetést, hogy kiállt a kormány által megtámadott afrikai Duna Aszfalt-projekt mellett.

A Duna Aszfalt afrika beruházása mögött brutális gazdasági logika áll

Felidézte, hogy Magyar Péter és a Tisza-kormány hivatalos kommunikációja szerint az ügylet túl kockázatos volt, a kötvényjegyzést pedig nem a bank igazgatósága hagyta jóvá, hanem a tulajdonosi joggyakorló – ami szerinte finoman szólva sem a banki jó kormányzás tankönyvi példája, mivel a Magyar Fejlesztési Bank is benne volt. Megjegyezte, hogy a kormányzati tájékoztatásban előkerült a két érintett ország „legmagasabb kockázati kategóriája” is, ami szerinte jól hangzik ugyan,

csak épp az afrikai üzleti valósághoz nem sok köze van.

„Nem akarom megvédeni Szijj Lászlót, és nem zárom ki a visszaélések lehetőségét sem, vizsgálódjanak, akiknek ez a dolguk, nincs ezzel probléma. A részletek ugyanakkor fontosak, és a pár soros közlemény nem ad kapaszkodót a háttér objektív megismeréséhez. Mert kezdjük ott, hogy ez nem egy kamuprojekt” – írta Suha György, hozzátéve, hogy a KMCP-koncepciót ő már akkor ismerte, és a helyszínen járt, amikor Szijj László valószínűleg még azt sem tudta, hogy Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság határos egymással.

A szakértő összefoglalta a KMCP lényegét:

184 kilométer gyorsforgalmi út,

345 méteres határhíd a Luapula folyón,

új határállomás,

raktárak,

parkolók,

és egy komplett útdíjrendszer.

Ez a csomag arra jó, hogy a kongói és zambiai réz-, kobalt- és koltánbányák termékei végre ne napokig, hetekig álljanak a túlterhelt határokon, hanem 500 kilométerrel rövidebb úton jussanak el Tanzánia indiai óceáni kikötőjébe. Úgy véli, hogy aki látott már végtelen kamionsort Kasumbalesánál, az tudja, hogy ez nem elmélet: ez konkrét, pénzben mérhető versenyelőny.