Hivatalos bejelentés: új európai energiaóriás lépett be Magyarországra, máris felvásárolta az első erőművét – komoly terveket szövöget 2030-ig

A PPC Group belép a magyar energiapiacra egy 57,5 megawatt teljesítményű naperőmű-portfólió felvásárlásával. A PPC Group 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a PPC Renewables megállapodást kötött a Greenvolt Grouppal a Dél-Magyarországon működő fotovoltaikus erőmű integrálásáról energiatermelési portfóliójába.

George Stassis, az energiaóriás PPC Group elnök-vezérigazgatója / Fotó: Elias Joidos / PPC Group

A Greenvolt Grouppal kötött megállapodás magában foglalja egy ugyanazon térségben fejlesztés alatt álló, 49 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló rendszer megszerzésének jogát is – derült ki a vállalat közleményéből.

A magyar piacra történő belépés része a PPC Group 2026–2030 közötti időszakra szóló új stratégiai növekedési tervének. A stratégia egy dinamikus, 24 milliárd euró értékű beruházási programot tartalmaz, amelynek célja a beépített kapacitásának megduplázása. A magyarországi stratégiai jelenlét tovább erősíti a PPC Group vezető szerepét a régióban, miközben megalapozza egy egységes regionális tisztaenergia-platform létrehozását, amely Görögországtól Közép- és Délkelet-Európa piacaiig terjed.

A szóban forgó fotovoltaikus erőmű a Baranya vármegyében található Királyegyháza közelében található, és 2024 júliusában kezdte meg működését. Várható élettartama meghaladja a 30 évet.

A beruházás jelentős védelmet biztosít a piaci volatilitással szemben is, mivel egy 25 éves futamidejű, államilag támogatott, fix áras villamosenergia-értékesítési szerződés vonatkozik rá.

Nagy a növekedési potenciál a magyar energiapiacon

A vállalat közleménye szerint Magyarország Európa egyik legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező tisztaenergia-piaca. Az ország átfogó energiatranszformációs programot hajt végre, amelynek célja, hogy 2030-ra a telepített napelemes kapacitás elérje a 12 gigawattot. Ezt a növekedést az európai iránymutatásokkal összhangban álló, stabil és kiszámítható szabályozási környezet támogatja, amely biztonságos alapot teremt a hosszú távú, nagy volumenű beruházások számára.

„A magyar piacra történő belépés kézzelfoghatóvá teszi stratégiánkat a közép- és délkelet-európai terjeszkedés új szakaszában. A 2030-ig tartó új stratégiai tervünk keretében olyan új piacokra lépünk be, mint Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, ahol összesen 2,2 gigawatt megújulóenergia- és energiatárolási kapacitás fejlesztését tűztük ki célul. Ezzel az új fotovoltaikus projekttel egy kiemelkedően hatékony eszközt integrálunk portfóliónkba, miközben tovább bővítjük földrajzi jelenlétünket, és egy egységes, ellenálló regionális tisztaenergia-platformot építünk ki a tágabb régióban” – mondta a bejelentés kapcsán Konstantinos Mavros, a PPC Csoport megújulóenergia-üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.