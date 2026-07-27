Megszólalt a vezérigazgató: új óriásbankot épít az OTP külföldön, már most 140 millió dolláros nyereséget termelt – itt a lehetőség terjeszkedni a magyar cégeknek

Mint a Világgazdság oladalán megírtuk, az OTP Csoport számára nagyon fontos az üzbég piac, még akkor is, ha az Ipoteka Bankban való részesedése nemrég egy korábbi megállapdás folyományaként néhány százalékkal cskkent. Miként Szentpéteri Ádám az interjúban felidézte, hogy az OTP Csoport 2022-ben írta alá az Ipoteka Bank felvásárlásáról szóló megállapodást, a tényleges integráció és átalakítás pedig 2023-ban indult el. Az elsődleges cél az volt, hogy a korábban döntően jelzáloghitelezésre specializálódott pénzintézetből univerzális kereskedelmi bank váljon, amely teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál az ügyfelek számára.

Az OTP az Ipoteka Bankkal már jelen van az üzbég piacon (illusztrácó)

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Jó vásárt csinát az OTP az Ipoteka Bankkal, az üzbég piac számos magyar vállalat számára lehet érdekes

Szentpéteri Ádám az interjúban arról beszélt, hogy az OTP újraszervezi a működési folyamatokat, korszerűsíti az informatikai infrastruktúrát, fejleszti a digitális szolgáltatásokat, valamint jelentős hangsúlyt fektet az ügyfélélmény javítására. Kiemelt projekt a mobilbanki alkalmazás és a háttérrendszerek modernizálása is, mivel azok jelentős része korábbi technológiákra épült.

A stratégia pénzügyi eredményei már most láthatók. Szentpéteri szerint az Ipoteka Bank 2024-ben mintegy 100 millió dolláros nyereséget ért el, amely 2025-re megközelítőleg 140 millió dollárra emelkedett.

Ez 40 százalékos éves profitnövekedést jelent, ami jól mutatja, hogy az OTP átalakítási programja már rövid távon is kézzelfogható eredményeket hozott.

A bank mára Üzbegisztán egyik meghatározó pénzintézetévé vált, erős piaci pozícióval és ismert márkanévvel.

Az OTP vezető munkatársa szerint Üzbegisztán a pénzügyi szektor számára is kiemelkedő növekedési lehetőségeket kínál. A közel 40 milliós, fiatal népességgel rendelkező országban egyszerre fejlődik

az infrastruktúra,

a pénzügyi rendszer,

a technológiai szektor, valamint

a fogyasztói piac, ami hosszabb távon is kedvező üzleti környezetet teremthet.

Szentpéteri úgy látja, hogy

a magyar vállalatok számára különösen azokban az ágazatokban nyílhatnak lehetőségek, ahol Magyarország már versenyképes tudással rendelkezik.

Ide sorolta a banki digitalizációt, az élelmiszeripart, a mezőgazdasági technológiákat, a vízgazdálkodást, az egészségipart és az oktatási szolgáltatásokat.