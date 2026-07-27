Főhet a feje Szijjártó Péternek, brutálisan megfenyegették a BYD-t: ha nem készül el az új gyár, minden kormányzati támogatást visszafizettetnek vele – Magyarországot választották a kínaiak a törökök helyett

A BYD 2024-ben kötött beruházási megállapodást a török kormánnyal egy évi 150 ezer jármű gyártására alkalmas, egymilliárd dollár értékű üzem felépítéséről a Manisa Ipari Parkban. A termelés eredetileg 2026 végén indult volna. Ám elképzelhető, hogy a BYD lefújja a beruházást. A török ipari és technológiai miniszter, Mehmet Fatih Kacir a parlamenti képviselők írásbeli kérdéseire adott válaszában közölte: amennyiben a BYD hivatalosan is eláll a beruházástól, a hatóságok megindítják a szükséges jogi és közigazgatási eljárásokat az állami támogatások visszaszerzésére – számol be arról a Türkiye Today.

A BYD lefújhatja törökországi óriásberuházását (illusztráció)

Fotó: bangoland / Shutterstock

Ha a BYD kihátrál a projektből, a török állam lépni fog

A beruházással kapcsolatos megállapodás része volt, hogy azért cserébe a kínai vállalat mentesült a Kínából importált autókra kivetett 40 százalékos pótlólagos vám alól.

A projekt azonban hónapokon keresztül nem haladt érdemben, ezért a BYD idén júniusban felfüggesztette a fejlesztést.

A török minisztérium már 2026 elején felfüggesztette a beruházáshoz kapcsolódó kedvezmények alkalmazását, miután a vállalat nem teljesítette a szerződésben vállalt ütemtervet. A megállapodás ugyan továbbra is érvényben van, de a támogatásokhoz kapcsolódó jogosultságok szünetelnek.

Ha a BYD végleg kihátrál a projektből, a török állam:

visszaköveteli az elengedett vámokat késedelmi kamattal együtt,

lehívja a vállalat által adott garanciákat,

visszaveszi a Manisában kijelölt iparterületet,

valamint lezárja a projektalapú támogatási programban való részvételt.

Kacir hangsúlyozta, hogy a beruházás minden feltétele, a minimális vállalások, az ütemezés és a cég kötelezettségei egyértelműen szerepelnek a szerződésben, amelynek teljesítését folyamatosan ellenőrizték.

Magyarország került előtérbe

A BYD a török projekt helyett jelenleg európai gyártókapacitásainak kiépítésére összpontosít. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke júniusban arról beszélt, hogy

elsődleges prioritást élvez a magyarországi gyár beindítása, ahol a termelés várhatóan 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg.

A vállalat egyelőre nem közölt új időpontot arra, mikor folytathatják a manisai beruházást.