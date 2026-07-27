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BYD
Törökország
Szijjártó Péter
beruházás

Főhet a feje Szijjártó Péternek, brutálisan megfenyegették a BYD-t: ha nem készül el az új gyár, minden kormányzati támogatást visszafizettetnek vele – Magyarországot választották a kínaiak a törökök helyett

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Komoly pénzügyi következményekkel nézhet szembe a BYD Törökországban, ha hivatalosan is lemondja az egymilliárd dolláros manisai autógyár-beruházását. A török kormány visszakövetelheti a BYD-tól az eddig biztosított állami kedvezményeket, a vámmentességet, sőt a vállalat által kapott ipari területet is visszaveheti. Eközben Magyarországon Orbán Viktor volt miniszterelnök az idei tusványosi rendezvényen arról beszélt, hogy személyesen kérte és támogatta Szijjártó Péter kinevezését a kínai autógyártó vezetésébe.
VG
2026.07.27, 07:20

A BYD 2024-ben kötött beruházási megállapodást a török kormánnyal egy évi 150 ezer jármű gyártására alkalmas, egymilliárd dollár értékű üzem felépítéséről a Manisa Ipari Parkban. A termelés eredetileg 2026 végén indult volna. Ám elképzelhető, hogy a BYD lefújja a beruházást. A török ipari és technológiai miniszter, Mehmet Fatih Kacir a parlamenti képviselők írásbeli kérdéseire adott válaszában közölte: amennyiben a BYD hivatalosan is eláll a beruházástól, a hatóságok megindítják a szükséges jogi és közigazgatási eljárásokat az állami támogatások visszaszerzésére – számol be arról a Türkiye Today.

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A BYD lefújhatja törökországi óriásberuházását (illusztráció)
Fotó: bangoland /  Shutterstock

Ha a BYD kihátrál a projektből, a török állam lépni fog

A beruházással kapcsolatos megállapodás része volt, hogy azért cserébe a kínai vállalat mentesült a Kínából importált autókra kivetett 40 százalékos pótlólagos vám alól. 

A projekt azonban hónapokon keresztül nem haladt érdemben, ezért a BYD idén júniusban felfüggesztette a fejlesztést.

A török minisztérium már 2026 elején felfüggesztette a beruházáshoz kapcsolódó kedvezmények alkalmazását, miután a vállalat nem teljesítette a szerződésben vállalt ütemtervet. A megállapodás ugyan továbbra is érvényben van, de a támogatásokhoz kapcsolódó jogosultságok szünetelnek.

Ha a BYD végleg kihátrál a projektből, a török állam:

  • visszaköveteli az elengedett vámokat késedelmi kamattal együtt,
  • lehívja a vállalat által adott garanciákat,
  • visszaveszi a Manisában kijelölt iparterületet,
  • valamint lezárja a projektalapú támogatási programban való részvételt.

Kacir hangsúlyozta, hogy a beruházás minden feltétele, a minimális vállalások, az ütemezés és a cég kötelezettségei egyértelműen szerepelnek a szerződésben, amelynek teljesítését folyamatosan ellenőrizték.

Magyarország került előtérbe

A BYD a török projekt helyett jelenleg európai gyártókapacitásainak kiépítésére összpontosít. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke júniusban arról beszélt, hogy 

elsődleges prioritást élvez a magyarországi gyár beindítása, ahol a termelés várhatóan 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg.

A vállalat egyelőre nem közölt új időpontot arra, mikor folytathatják a manisai beruházást.

A stratégiai irányváltás a török értékesítésekben is látványosan megmutatkozott. Míg 2025-ben a BYD 45 537 autót adott el az országban, és piacvezető volt a plug-in hibrid és újenergia-meghajtású járművek kategóriájában, addig 2026 első felében mindössze 6809 járművet értékesített. Ez 73,3 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 25 501 darabhoz képest, ami részben annak tulajdonítható, hogy a vállalat elveszítette a vámkedvezményekből fakadó versenyelőnyét.

Orbán Viktor: „Én kértem Szijjártó Péter kinevezését”

A BYD magyarországi terveivel kapcsolatban a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen Orbán Viktor is megszólalt. A volt miniszterelnök kijelentette, hogy Szijjártó Péter BYD-s kinevezése kifejezetten az ő kérésére és támogatásával történt.

Orbán szerint a volt külgazdasági és külügyminiszterre rendkívül komoly feladatok várnak új pozíciójában. Mint ismert, Szijjártó Péter kinevezésével Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati vezetője lett. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, ezzel megelőzte Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell alelnökeként dolgozott, majd idén májusban Magyar Péter gazdasági és energetikai miniszterré nevezte ki.

Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: jelentős különbség van aközött, amikor egy multinacionális vállalat vezetője érkezik a kormányba, illetve amikor egy korábbi kormánytag vállal vezető szerepet egy nemzetközi nagyvállalatnál. Szerinte a két életút és a két kinevezés összehasonlítása ezért nem indokolt.

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