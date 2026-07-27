Rendkívüli ülés a parlamentben: máris módosítják a törvényeket a vármegyék eltörlése és a megyék visszaállítása miatt – teljesíteni kell az energetikai vállalásokat az EU-nak

Bár tombol a nyár, és az előrejelzések szerint újabb hőhullám érkezik Magyarországra, az országgyűlés egyelőre még nem tart nyári szünetet. Hétfőn 13 órai kezdettel és kedden 9 óra kezdettel is ülésezik a parlament, mindkét napon rendkívüli ülésekre kerül sor, ahol több kérdésben is várhatóan döntés születik majd.

Héfőn és kedden rendkívüli ülést tart a parlament / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Hétfőn az alkotmánybíróság új tagjáról szavaznak. Mint ismert, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a Tisza-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor megküldte a bizottságnak a Tisza jelöltjét: dr. Sonnevend Pált. Az alkotmánybírók megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára van szükség.

A Mi Haznánk jelöltje Schiffer András. Csakhogy, mivel a Tisza Párt rendelkezik ekkora felhatalmazással, így van esély van rá, hogy jelöltjüket már hétfőn megválasztják. Ha ez megtörténik, akkor még aznap sor kerülhet az ünnepélyes eskütételre a Parlamentben.

Így alakul a parlament rendkívüli üléseinek napirendje

A két nap során számos egyéb témáról is vitáznak majd a honatyák. Az országgyűlés oldalára felkerült napirend szerint hétfőn és kedden:

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról;

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról;

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról;

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról;

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és végrehajtása adóintézkedésekről, érdekében kormányhatározat szükséges valamint egyéb törvények módosításáról;

A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.

A keddi rendkívüli ülésnapon pedig

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról;

valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról

is tárgyalnak majd.