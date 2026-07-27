Rendkívüli ülés a parlamentben: máris módosítják a törvényeket a vármegyék eltörlése és a megyék visszaállítása miatt – teljesíteni kell az energetikai vállalásokat az EU-nak
Bár tombol a nyár, és az előrejelzések szerint újabb hőhullám érkezik Magyarországra, az országgyűlés egyelőre még nem tart nyári szünetet. Hétfőn 13 órai kezdettel és kedden 9 óra kezdettel is ülésezik a parlament, mindkét napon rendkívüli ülésekre kerül sor, ahol több kérdésben is várhatóan döntés születik majd.
Hétfőn az alkotmánybíróság új tagjáról szavaznak. Mint ismert, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a Tisza-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor megküldte a bizottságnak a Tisza jelöltjét: dr. Sonnevend Pált. Az alkotmánybírók megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára van szükség.
A Mi Haznánk jelöltje Schiffer András. Csakhogy, mivel a Tisza Párt rendelkezik ekkora felhatalmazással, így van esély van rá, hogy jelöltjüket már hétfőn megválasztják. Ha ez megtörténik, akkor még aznap sor kerülhet az ünnepélyes eskütételre a Parlamentben.
Így alakul a parlament rendkívüli üléseinek napirendje
A két nap során számos egyéb témáról is vitáznak majd a honatyák. Az országgyűlés oldalára felkerült napirend szerint hétfőn és kedden:
- a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról;
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról;
- Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról;
- a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és végrehajtása adóintézkedésekről, érdekében kormányhatározat szükséges valamint egyéb törvények módosításáról;
- A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
A keddi rendkívüli ülésnapon pedig
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról;
- valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról
is tárgyalnak majd.