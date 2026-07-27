Nem elég az atom, már a Nap energiája is kell: ömlik a pénz a fúziós iparba, új korszak kezdődhet Európában is – a németeké lehet az első forradalmi reaktor

Rekordszintre emelkedtek a magánbefektetések a nukleáris fúzió iparágában tavaly, már 4,5 milliárd dollár áramlik az ágazatba. A Fúziós Ipari Szövetség (Fusion Industry Association – FIA) friss jelentése szerint folyamatosan nő a bizalom a fúziós technológia piacképességével kapcsolatban. Az iparági szereplők mintegy 71 százaléka arra számít, hogy már a 2030-as években kereskedelmi mennyiségű villamos energiát táplálhat be a hálózatba. A bizalom már kézzelfogható beruházásokban is megmutatkozik: a vállalatok sorra választják ki jövőbeli telephelyeiket, és hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződéseket kötnek a legnagyobb technológiai cégekkel. A legutóbbi 12 hónapban látott trendfordulót a technológiai vállalatok egyre növekvő energiaigénye hajtja.

A 2026. április 15-én készült drónfelvétel a Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST) építkezését mutatja Hefei városában, Kína keleti részén, Anhui tartományban. Az „mesterséges nap” néven emlegetett nukleáris fúziós BEST-létesítmény Kína egyik legjelentősebb kezdeményezése a szabályozott magfúzió területén, és itt készülnek a világ első fúziós energiával történő áramtermelési bemutatójának megvalósítására.

Fotó: Xinhua / eyevine / Ma Jinru

A technológiai vállalatokon nem fog múlni a nukleáris fúzió alkalmazása

Úgy tűnik, a szándék vagy a finanszírozás biztosan nem lesz akadálya annak, hogy a fúziós enegia kereskedelmi valósággá váljon a következő évtizedben, legalábbis az egye több energiát igénylő technológiai cégeken biztosan nem múlik ez a része. Ennek egyik példája, hogy három évvel ezelőtt a Helion Energy úttörő megállapodást kötött a Microsofttal.

A szerződés értelmében a Helion vállalta, hogy 2028-tól legalább 50 megawatt villamos energiát biztosít a szoftveróriás számára egy kereskedelmi fúziós erőműből.

Ez nem csupán szándéknyilatkozat – írja az Oil Price –, hanem jogilag kötelező erejű vállalati energiavásárlás, amely alapján a Helion pénzügyi szankciókkal is számolhat a Microsoft és az átviteli partnerként közreműködő Constellation Energy részéről, ha nem teljesíti időben vállalását. A Constellation Energy feladata az erőműből érkező villamos energia hálózatba juttatásának megszervezése.

A Helion tavaly kezdte meg első kereskedelmi léptékű erőművének, az Orionnak az építését a Washington állambeli Malagában. A helyszínt stratégiai okokból választották ki: a Columbia folyó közelében közvetlenül csatlakozhat Washington állam fő villamosenergia-hálózatához, amelyen keresztül a Microsoft nagyméretű felhőszolgáltatási infrastruktúráját is elláthatja energiával.