A múlt hét két domináns témája volt az olajár meredek emelkedése és Donald Trump amerikai elnök újonnan bejelentett gyógyszervámja. A Hormuzi-szoros körül tovább éleződött a helyzet, csütörtökön az olajár 6-7 százalékkal – másfél hónapos csúcsra – ugrott egy nap alatt. Az olajrali a Molt bevételi oldalon segíti, de egyidejűleg a forintot nyomja: múlt csütörtökön az euró árfolyama az olajpiaci sokk hatására 364 forint fölé került.

Átlag fölötti forgalomban tört ki a Mol, de mi a helyzet a többi blue chippel? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szerdán Trump bejelentette az extra magas vámot a generikus gyógyszerekre – ez a hír önállóan mozgatta a Richtert, amely folytatta a lejtmenetet. A BUX – az OTP és a Mol által hajtva – történelmi csúcsot ért el szerdán, csütörtökön azonban a távközlési részvényünk és a Richter leverése már az indexet is visszahúzta.

Péntek reggelre a BUX újra emelkedésbe kezdett, a heti összkép így sikeres maradt.

A hazai háttér továbbra is támogató: az MNB ismét kamatot vágott, az alapkamat 5,75 százalékra mérséklődött, és a nyárra további csökkentések is kilátásban vannak. A BUX minden lényeges mozgóátlag felett áll – az emelkedő trend strukturálisan ép, és ezt a hét történelmi csúcsárral is megerősítette.

OTP Bank – A Luminor-bejelentés utáni konszolidáció

Hétfőn este piaczárás után robbant a hír: az OTP bejelentette eddigi legnagyobb akvizícióját – megveszi a Luminort, a baltikumi régió harmadik legnagyobb bankcsoportját. A terjeszkedéssel az OTP jelenléte 14 országra bővül, mérlegfőösszege 13 százalékkal nő, és az eurózónán belüli működés aránya 50 százalékra emelkedik. Az OTP korábban már 25 sikeres felvásárlást hajtott végre, és

a Csányi Péter vezérigazgató által “stratégiai belépésnek” minősített ügyletre versenytárs volt az Erste, az UniCredit és a lengyel PZU is.

A piac a bejelentésre azonnal pozitívan reagált, kedd reggel 2,2 százalékos ugrással nyitott a papír, és az OTP a BUX-ot történelmi csúcsra húzta. Csütörtökön az elmúlt napok erős menetelése után enyhe korrekció következett, ami egészséges, és nem meglepő. A grafikon az emelkedő csatorna felső harmadában mutatja az árfolyamot, a lendület erős – a MACD még pozitív, az RSI nem jelez túlvettséget.