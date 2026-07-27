Átlag fölötti forgalomban tört ki a Mol, de mi a helyzet a többi blue chippel?
A múlt hét két domináns témája volt az olajár meredek emelkedése és Donald Trump amerikai elnök újonnan bejelentett gyógyszervámja. A Hormuzi-szoros körül tovább éleződött a helyzet, csütörtökön az olajár 6-7 százalékkal – másfél hónapos csúcsra – ugrott egy nap alatt. Az olajrali a Molt bevételi oldalon segíti, de egyidejűleg a forintot nyomja: múlt csütörtökön az euró árfolyama az olajpiaci sokk hatására 364 forint fölé került.
Szerdán Trump bejelentette az extra magas vámot a generikus gyógyszerekre – ez a hír önállóan mozgatta a Richtert, amely folytatta a lejtmenetet. A BUX – az OTP és a Mol által hajtva – történelmi csúcsot ért el szerdán, csütörtökön azonban a távközlési részvényünk és a Richter leverése már az indexet is visszahúzta.
Péntek reggelre a BUX újra emelkedésbe kezdett, a heti összkép így sikeres maradt.
A hazai háttér továbbra is támogató: az MNB ismét kamatot vágott, az alapkamat 5,75 százalékra mérséklődött, és a nyárra további csökkentések is kilátásban vannak. A BUX minden lényeges mozgóátlag felett áll – az emelkedő trend strukturálisan ép, és ezt a hét történelmi csúcsárral is megerősítette.
OTP Bank – A Luminor-bejelentés utáni konszolidáció
Hétfőn este piaczárás után robbant a hír: az OTP bejelentette eddigi legnagyobb akvizícióját – megveszi a Luminort, a baltikumi régió harmadik legnagyobb bankcsoportját. A terjeszkedéssel az OTP jelenléte 14 országra bővül, mérlegfőösszege 13 százalékkal nő, és az eurózónán belüli működés aránya 50 százalékra emelkedik. Az OTP korábban már 25 sikeres felvásárlást hajtott végre, és
a Csányi Péter vezérigazgató által “stratégiai belépésnek” minősített ügyletre versenytárs volt az Erste, az UniCredit és a lengyel PZU is.
A piac a bejelentésre azonnal pozitívan reagált, kedd reggel 2,2 százalékos ugrással nyitott a papír, és az OTP a BUX-ot történelmi csúcsra húzta. Csütörtökön az elmúlt napok erős menetelése után enyhe korrekció következett, ami egészséges, és nem meglepő. A grafikon az emelkedő csatorna felső harmadában mutatja az árfolyamot, a lendület erős – a MACD még pozitív, az RSI nem jelez túlvettséget.
A Luminor-ügyletet a hatósági jóváhagyások zárják le, ez hónapokat vesz igénybe – tehát az azonnali hatás nem a mérlegben mérhető, hanem a stratégiai megítélésben. A papír technikai képe a korrekció után ép marad, az 50 napos mozgóátlag jóval az árfolyam alatt fut. Ami a kockázatot jelenti egy nagy akvizíció után, az az, hogy néhány befektető profitot realizál – ez a csütörtöki visszahúzódás olvasata is lehet.
Richter – Trump-vám a laborban
A Richter részvény a hét veszteseinek listáján végezett. Trump szerdán bejelentette, hogy extra magas vámot szab ki a generikus gyógyszerekre, ezért a Richter – amelynek bevétele jelentős része az amerikai piacról származik –, közvetlen nyomás alá került. A papír szerdán és csütörtökön is gyengült.
A grafikon a fenti képet erősíti meg. Az árfolyam a történelmi mélypontot jelentő 2024-es szintekhez közel mozog, az MA50 fölé kerülés ismét távolinak tűnik. A MACD mélyen negatív zónában jár. Az RSI rövid távon a technikai visszapattanás lehetőségét is megteremti, de fordulat csak akkor jön, ha a vámhatás megítélése a befektetők körében enyhül.
A Richter esetében a technikai kép a fundamentális kérdést árnyalja. Trump gyógyszerpolitikájának pontos hatását még senki nem látja tisztán. Amíg ez nem tisztázódik, az árfolyam nyomás alatt maradhat. A papírok árfolyamszintje történelmileg erős támasznak bizonyult, ami technikai visszapattanást is eredményezhet – de tartós fordulathoz a fundamentális hatást kell a befektetőknek feldolgozniuk.
Mol – Meredek kitörés, túlvettségi kérdőjel
A Mol volt a hét abszolút nyertese. Az olajár 6-7 százalékos heti ugrása közvetlenül beépült az árfolyamba – csütörtökön, amikor a többi blue chip gyengélkedésbe kezdett, a Mol egyedüliként végig emelkedett, és a hét utolsó kereskedési napján a grafikon 4 472 forinton áll, ami jóval az 50 napos mozgóátlag feletti, lendületes kitörést mutat.
A technikai kép szép, de magával hoz egy kérdőjelet. A Mol-piac hőmérője – az RSI – már 75 pont felett jár, ami túlvettségi zóna. Ez nem jelenti azt, hogy az emelkedésnek vége, de azt igen, hogy rövid távon lélegzetvétel várható. Az emelkedő csatorna felső határához közeledik az árfolyam; a Bollinger felső sávját már elhagyta. A forgalom az átlag fölötti és ez megerősíti, hogy a mozgás valódi vevői érdeklődésre épül.
A Mol sorsát most az olajár határozza meg. Ha a Brent magas marad, az árfolyam tovább menetelhet a célárzóna felé. Ha tűzszünet jön, az komolyabb visszahúzódást okozhat később, ha most hirtelen túlvetté válik a részvény. A túlvettségi jelzés miatt az újonnan belépőknek érdemes óvatosabbnak lenniük; akik már tartják a részvényt, azokat a trend még támogatja.
Magyar Telekom – Az erőd tartja magát
A Magyar Telekom (MTEL) a héten ismét csendes, de inkább defenzív karaktert mutatott. Elmaradt az OTP és a Mol főszerepétől, csütörtökön pedig egy mérsékelt esés is előfordult. Ugyanakkor az MTEL képe nem ugyanolyan, mint a Richteré. Itt nincs fundamentális kétség a céggel szemben, csak az előző heti konszolidáció folytatódik.
A grafikon az emelkedő csatorna középső harmadában mutatja az MTEL-t, az árfolyam az 50 napos mozgóátlag körül mozog. Az RSI enyhén semleges, a MACD fővonala még negatív – ez arról szól, hogy a bikalendület egyelőre várakozó állásban van.
A Bollinger-szalag szűkül, ami jellemzően egy nagyobb irányú lépés valószínűségét alakítja ki – ezért ez számomra a vihar előtti csend képét mutatja inkább. A Bollinger-szűkülés mindkét irányba mutathat, de az egy éves strukturális trend és a fundamentálisan erős háttér inkább a felső kitörés érvét erősíti. A téli csúcsok felé való visszatéréshez relatív piaci csendet és stabil forintot igényel.