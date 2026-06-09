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KEKVA
alapítvány
alkotmány

Újra felboncolta az alkotmánymódosítást a Tisza Párt, ez lesz az állam által adott vagyon sorsa – egy fontos rész változott

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A törvényalkotási bizottság kedden megszavazta az alaptörvény 16. módosításához benyújtott indítványt. A változtatás alkotmányos szinten rögzíti a kekvarendszer kivezetését, és pontosan meghatározza, hogy a megszűnő alapítványok vagyonából mi száll vissza az államra.
VG/MTI
2026.06.09, 19:17
Frissítve: 2026.06.09, 19:35

A törvényalkotási bizottság keddi ülésén 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el azt a módosító indítványt, amelyet a bizottság kormánypárti tagjai nyújtottak be az alaptörvény 16. módosításához. A javaslat szerint az alaptörvény 38. cikkéből törlik azt a bekezdést, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok – a kekvák – vagyonát a nemzeti vagyon részeként határozta meg.

Peter Magyar And Micheal Martin Hold A Joint Press Conference After Bilateral Talks Módosulhat a kekva-szabályozás: az állami vagyon visszaszáll, a magánalapítókéra nem tarthat igényt az állam kekva
Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek helyére nem kerül vissza a korábbi szöveg. Ugyanakkor az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései kiegészülnek egy új passzussal: ha egy kekva megszűnik, az állam által juttatott vagyon – annak hozamaival és az azok helyébe lépett eszközökkel együtt – ingyenesen visszaszáll az államra. 

Az előterjesztők nevében Melléthei-Barna Márton, a Tisza képviselője elmondta: a módosítás egy korábbi bizottsági indítvány technikai pontosítása, amely a plenáris ülésen megfogalmazott kritikákat is figyelembe vette. Hangsúlyozta: az állam kizárólag arra a vagyonra tarthat igényt, amelyet eredetileg maga helyezett el az alapítványban – a magánalapítók által bevitt javak jogutódjává nem válik.

A vitában Gulyás Gergely, a Fidesz képviselője azt a helyzetet firtatta, amelyben állami forrásból újítottak fel olyan vagyontárgyat, amely korábban az egyetem tulajdonában volt, ezekben az esetekben elméletileg osztatlan közös tulajdon keletkezhetett. Melléthei-Barna válaszában jelezte: ez a kérdés nem alkotmányos szinten kezelendő, hanem az egyes alapítványok megszüntetésekor, egyedi mérlegeléssel.

A módosítás indoklása szerint a változtatás célja nem a kekvarendszer fenntartása, hanem annak alkotmányosan rendezett kivezetése.

A jelenlegi szabályozás a kekvák jogállását a nemzeti vagyonra vonatkozó rendelkezések között helyezi el; a jövőben ez a különleges jogintézmény a záró és vegyes rendelkezések között, a már működő alapítványokra vonatkozó átmeneti szabályok formájában szerepel majd – egyértelművé téve, hogy az alkotmányos keret a lezárást, nem a folytatást szolgálja.

Élőben jött a bejelentés Magyar Pétertől: 2030-ban már új választási rendszer lesz

Magyar Péter kijelentette, hogy Magyarországon új választási rendszer lesz, ugyanakkor megvédte a jelenlegi rendszert, mert szerinte az igazságosabb, mint máshol. Úgy érvelt, hogy a Tisza Párt Nagy-Britanniában akár 90, Franciaországban pedig akár 95 százalékos eredményt ért volna el az itthon megkapott szavazatszámmal.

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