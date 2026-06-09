Újra felboncolta az alkotmánymódosítást a Tisza Párt, ez lesz az állam által adott vagyon sorsa – egy fontos rész változott

A törvényalkotási bizottság keddi ülésén 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el azt a módosító indítványt, amelyet a bizottság kormánypárti tagjai nyújtottak be az alaptörvény 16. módosításához. A javaslat szerint az alaptörvény 38. cikkéből törlik azt a bekezdést, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok – a kekvák – vagyonát a nemzeti vagyon részeként határozta meg.

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Ennek helyére nem kerül vissza a korábbi szöveg. Ugyanakkor az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései kiegészülnek egy új passzussal: ha egy kekva megszűnik, az állam által juttatott vagyon – annak hozamaival és az azok helyébe lépett eszközökkel együtt – ingyenesen visszaszáll az államra.

Az előterjesztők nevében Melléthei-Barna Márton, a Tisza képviselője elmondta: a módosítás egy korábbi bizottsági indítvány technikai pontosítása, amely a plenáris ülésen megfogalmazott kritikákat is figyelembe vette. Hangsúlyozta: az állam kizárólag arra a vagyonra tarthat igényt, amelyet eredetileg maga helyezett el az alapítványban – a magánalapítók által bevitt javak jogutódjává nem válik.

A vitában Gulyás Gergely, a Fidesz képviselője azt a helyzetet firtatta, amelyben állami forrásból újítottak fel olyan vagyontárgyat, amely korábban az egyetem tulajdonában volt, ezekben az esetekben elméletileg osztatlan közös tulajdon keletkezhetett. Melléthei-Barna válaszában jelezte: ez a kérdés nem alkotmányos szinten kezelendő, hanem az egyes alapítványok megszüntetésekor, egyedi mérlegeléssel.

A módosítás indoklása szerint a változtatás célja nem a kekvarendszer fenntartása, hanem annak alkotmányosan rendezett kivezetése.

A jelenlegi szabályozás a kekvák jogállását a nemzeti vagyonra vonatkozó rendelkezések között helyezi el; a jövőben ez a különleges jogintézmény a záró és vegyes rendelkezések között, a már működő alapítványokra vonatkozó átmeneti szabályok formájában szerepel majd – egyértelművé téve, hogy az alkotmányos keret a lezárást, nem a folytatást szolgálja.