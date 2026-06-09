Élőben jött a bejelentés Magyar Pétertől: 2030-ban már új választási rendszer lesz
Az Országgyűlésben kedden, napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök bírálta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely szerinte érdemi munkát nem végzett, csupán a magyar állam kommunikációját erősítette.
Magyar Péter úgy fogalmazott: egy szabad országban nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatnak minősíti. Azt is kijelentette, hogy büszke arra, hogy visszaadják a hazának a szuverenitást, valamint a szuverenitás szó valódi jelentését.
Korábban a Tisza Párt benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A javaslat szerint a szervezet „tényleges közfeladatot nem lát el”, létrehozása pedig politikai célokat szolgált.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy olyan jogszabályt is elő kívánnak terjeszteni, amely szerint a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot, nem bélyegezhet meg közösségeket, és nem alakíthat ki társadalmi ellenségképet.
Toroczkai László is beszélt arról, hogy támogatandónak tartja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, mert szerinte „indokolatlanul sok pénzből” nem szükséges fenntartani egy „sóhivatalt”.
Gulyás az Európai Ügyészséget bírálta, Magyar Péter az uniós pénzek hazahozatalát ígérte
Azt is kijelentette, hogy a hivatal nem látta el megfelelően a feladatát, mivel számos médium külföldi tulajdonban van, ezekkel szemben pedig egyetlen alkalommal sem emelte fel a szavát.
A Mi Hazánk frakcióvezetője kijelentette, ha szuverenitásról beszélünk, akkor olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek megakadályozzák például „a Nyílt Társadalom Alapítványok vagy a Meta beavatkozását” is.
Rétvári Bence szerint nemcsak politikai, hanem családbarát szempontból is szükség van a reklámfelületek szabályozására.
A szuverenitás kapcsán arról is beszélt, hogy fontos, hogy az ország lakossága maga dönthesse el, kivel kíván együtt élni. Példaként a migrációs paktumot említette, amely szerinte sérti a szuverenitást, mivel a paktum értelmében az ország területén tartózkodó személy már nem minősül illegális bevándorlónak.
„Tehát azt mondja ki a miniszterelnök, hogy Magyarország soha nem fog hozzájárulni a migrációs paktumhoz, és annak végrehajtási tervét sem fogja végrehajtani” – jelentette ki a KDNP frakcióvezetője.
Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt működése miatt egyre nagyobb szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra.
A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány egyre több nemzeti hatáskörről mond le, például azzal, hogy beléptetné az országot az Európai Ügyészségbe
Az Európai Unióból külföldi ügyészeket engednének be, ez igenis szuverenitássérelem
– tette hozzá.
Gulyás Gergely azt is közölte, hogy az Európai Ügyészség vezetője korábban részt vett RMDSZ-es magyar politikusok elleni eljárásokban, ezért szerinte nincs meg az oka annak, hogy bizalommal legyenek iránta.
Arról is beszélt, hogy a migrációs paktum ellen az Orbán-kormány szavazott, sőt a bíróságon is megtámadta az intézkedést.
Szerinte az, hogy Olaszország például támogatja a migrációs paktumot, annak a következménye, hogy onnan más országokba helyezik át a migránsokat. Hozzátette: ha migrációs válság alakul ki, akkor Magyarországnak korlátlanul be kellene engednie azokat a bevándorlókat, akiket a szabályozás már legálisnak minősít.
Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője szerint akkor beszélhetünk valódi szuverenitásról, ha a politikusok találkoznak a valósággal, és az emberek érdekeit képviselik.
Magyar Péter viszontválaszában arról beszélt, hogy az Orbán-kormány több tízezer legális gazdasági migránst engedett be az országba. A kormányfő szerint ezzel a döntéssel lenyomták a béreket Magyarországon.
Arról is beszélt, hogy egyeztetett az Európai Tanáccsal ebben a kérdésben. Magyar Péter hozzátette: korábban is lett volna lehetőség megállapodást kötni, ahogyan Finnországnak és Lengyelországnak is sikerült, az Orbán-kormány azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.
Magyar Péter bejelentette, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét is leváltották. Hozzátette, hogy Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyilvános pályázatot írt ki a hivatal élére.
Közölte azt is, hogy a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozatalához szükséges törvénycsomagot hamarosan bejelentik. Ennek része lesz a szigorított vagyonnyilatkozati rendszer is.
Magyar Péter: a következő választást már új, arányosabb rendszerben rendezik
Magyar Péter válaszában elmondta, hogy Magyarországon új választási rendszer lesz, ugyanakkor megvédte a jelenlegi rendszert, mert szerinte az igazságosabb, mint máshol.
Úgy érvelt, hogy a Tisza Párt Nagy-Britanniában akár 90, Franciaországban pedig akár 95 százalékos eredményt ért volna el az itthon megkapott szavazatszámmal.
Emlékeztetett arra, hogy Németországban például arányosabb a választási rendszer, ott nincs győzteskompenzáció, ugyanakkor megfogalmazása szerint sok országban emiatt kormányozhatósági problémák jelentkeznek. Szerinte a győzteskompenzáció célja éppen az, hogy biztosítsa a kormányzati stabilitást.
Kiemelte, hogy
a következő választásokat már egy arányosabb rendszerben rendezik meg Magyarországon.
Kiemelte: széles körű egyeztetésre törekednek, és nyitottak a politikai, valamint a szakmai körök bevonására.
Velkey György, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese a parlamenti vitában arról beszélt, hogy a héten a magyar tárgyalódelegáció további információkat kap az ukrán vezetéssel folytatott egyeztetésekről.
A politikus hangsúlyozta: Magyarország álláspontja változatlan abban a kérdésben, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában csak akkor történhet érdemi előrelépés, ha Kijev megfelelő garanciákat vállal a magyar közösség jogainak helyreállítására és védelmére.
„Ahogy azt többször egyértelművé tettük, Ukrajna csak akkor léphet előre az európai uniós csatlakozásban, ha kötelezettséget vállal a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati és politikai jogainak teljes körű rendezésére” – fogalmazott Velkey.
Hozzátette: Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási folyamatokat.
A Tisza frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott:
amennyiben a következő 10-15 évben sikerül lezárni a mintegy 30 csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazáson adna lehetőséget arra, hogy döntsenek az emberek Ukrajna uniós csatlakozásáról.